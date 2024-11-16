В "Армия+" военные уже подали 900 рапортов на смену места службы, - Черногоренко

По состоянию на субботу, 16 ноября, в приложении "Армия+" военные уже подали 900 рапортов на смену места службы.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Замминистра отметила, что новая процедура стала доступной только день назад (15 ноября, - ред.), и уже заметно, что при подаче рапортов бывают случаи, когда не хватает некоторых документов или информации, необходимой для проверки сведений или должности военнослужащего. Черногоренко отметила, что это естественно для нового процесса.

В то же время чиновница решила напомнить, какие документы обязательны для представления:

копия или фото военного билета / удостоверения офицера. Все страницы, где есть информация о службе (не только о текущем месте);

рекомендательное письмо (отношение) от части, куда вы переводитесь.

"В ситуациях, таких как перевод из боевой части в тыловую по состоянию здоровья, нужно добавить заключение ВВК", - сказала заместитель министра.

Также Черногоренко уточнила, что для годных к службе военных, когда Кадровый центр ВСУ запрашивает согласование командира части, рапорт подает офицер или военный, который занимает офицерскую должность, и если защитник переводится из тыловой бригады в тыловую или из боевой в боевую.

Напомним, что за первый день работы новой функции в "Армия+" военные уже подали 610 рапортов на смену места службы.

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