В "Армия+" военные уже подали 900 рапортов на смену места службы, - Черногоренко
По состоянию на субботу, 16 ноября, в приложении "Армия+" военные уже подали 900 рапортов на смену места службы.
Об этом в социальной сети Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Замминистра отметила, что новая процедура стала доступной только день назад (15 ноября, - ред.), и уже заметно, что при подаче рапортов бывают случаи, когда не хватает некоторых документов или информации, необходимой для проверки сведений или должности военнослужащего. Черногоренко отметила, что это естественно для нового процесса.
В то же время чиновница решила напомнить, какие документы обязательны для представления:
- копия или фото военного билета / удостоверения офицера. Все страницы, где есть информация о службе (не только о текущем месте);
- рекомендательное письмо (отношение) от части, куда вы переводитесь.
"В ситуациях, таких как перевод из боевой части в тыловую по состоянию здоровья, нужно добавить заключение ВВК", - сказала заместитель министра.
Также Черногоренко уточнила, что для годных к службе военных, когда Кадровый центр ВСУ запрашивает согласование командира части, рапорт подает офицер или военный, который занимает офицерскую должность, и если защитник переводится из тыловой бригады в тыловую или из боевой в боевую.
Напомним, что за первый день работы новой функции в "Армия+" военные уже подали 610 рапортов на смену места службы.
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Раніше могли й не відпустити.
Класна тема.
Навіщо нам ці бусифіковані, що зброю ніколи не тримали в руках?
Перетащимо до себе усіх заслужених рексів ))
Чим раніше ці іграшки закінчаться, тим краще для ЗСУ.
Як тільки дійде до скандалів( а дійде дуже швидко), все цю лавочку неформально прикриють.
І будуть довгі статті в газетах-" чому не працюють переведення".
І колега нижче правильно сказав.
Будуть тепер між комбатами та комбригами і конфлікти і дуелі з секундантами ))
я ж микола, працював електриком у совхозі.