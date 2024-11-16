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В "Армия+" военные уже подали 900 рапортов на смену места службы, - Черногоренко

Черногоренко про рапорти в Армія+

По состоянию на субботу, 16 ноября, в приложении "Армия+" военные уже подали 900 рапортов на смену места службы.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Замминистра отметила, что новая процедура стала доступной только день назад (15 ноября, - ред.), и уже заметно, что при подаче рапортов бывают случаи, когда не хватает некоторых документов или информации, необходимой для проверки сведений или должности военнослужащего. Черногоренко отметила, что это естественно для нового процесса.

В то же время чиновница решила напомнить, какие документы обязательны для представления:

  • копия или фото военного билета / удостоверения офицера. Все страницы, где есть информация о службе (не только о текущем месте);
  • рекомендательное письмо (отношение) от части, куда вы переводитесь.

алгоритм подання рапорту в Армія+

"В ситуациях, таких как перевод из боевой части в тыловую по состоянию здоровья, нужно добавить заключение ВВК", - сказала заместитель министра.

Также Черногоренко уточнила, что для годных к службе военных, когда Кадровый центр ВСУ запрашивает согласование командира части, рапорт подает офицер или военный, который занимает офицерскую должность, и если защитник переводится из тыловой бригады в тыловую или из боевой в боевую.

Напомним, что за первый день работы новой функции в "Армия+" военные уже подали 610 рапортов на смену места службы.

Также читайте: Смена места службы: за первый день работы новой функции в "Армия+" подали 610 рапортов

приложение (170) ВСУ (6574) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+3
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16.11.2024 19:46
+3
Чи правильно розумію, що тепер можна без згоди командирів в/ч викрадати у них кращих людей?
Раніше могли й не відпустити.
Класна тема.
Навіщо нам ці бусифіковані, що зброю ніколи не тримали в руках?
Перетащимо до себе усіх заслужених рексів ))
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16.11.2024 19:53
+2
Дію читає фсб, а хто читає "бусифікація+" і інші витвори ОПи .. ? Чи "не тєрзают вас смутниє самнєнія"?
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16.11.2024 19:47
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Правила форума Совет форумчан
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16.11.2024 19:46 Ответить
Дію читає фсб, а хто читає "бусифікація+" і інші витвори ОПи .. ? Чи "не тєрзают вас смутниє самнєнія"?
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16.11.2024 19:47 Ответить
Військові тікають від командирів-придурків.
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16.11.2024 19:52 Ответить
Це для цієї геніальної думки, тебе 12.11.24 медведчук тут зарєєстрував ?
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16.11.2024 20:10 Ответить
Я на цьому форумі вже років з 10. А це мені на днях нумер присвоїли, після збою в системі.
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16.11.2024 20:14 Ответить
А що, це якимось чином впливає на твою роботу ?
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16.11.2024 20:19 Ответить
Чи правильно розумію, що тепер можна без згоди командирів в/ч викрадати у них кращих людей?
Раніше могли й не відпустити.
Класна тема.
Навіщо нам ці бусифіковані, що зброю ніколи не тримали в руках?
Перетащимо до себе усіх заслужених рексів ))
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16.11.2024 19:53 Ответить
Щоб правильно розуміти треба читати не тільки заголовок а й всю статтю
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16.11.2024 20:10 Ответить
Що б правильно зрозуміти- читайте статтю.
Чим раніше ці іграшки закінчаться, тим краще для ЗСУ.
Як тільки дійде до скандалів( а дійде дуже швидко), все цю лавочку неформально прикриють.
І будуть довгі статті в газетах-" чому не працюють переведення".
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16.11.2024 20:16 Ответить
В статті за обов'язок командира відпустити бійця по рекомендаційному листу з іншої частини нічого не сказано. То цікавився раніше.
І колега нижче правильно сказав.
Будуть тепер між комбатами та комбригами і конфлікти і дуелі з секундантами ))
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16.11.2024 20:27 Ответить
не хочу більше чистити окопм, хочу пуляти з арти!
я ж микола, працював електриком у совхозі.
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16.11.2024 20:05 Ответить
Цікаво, скільки з тих що відписалися вище, військовослужбовці і скільки з них- орденоносні м'ясні командири.
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16.11.2024 22:40 Ответить
 
 