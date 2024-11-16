В "Армія+" військові вже подали 900 рапортів на зміну місця служби, - Черногоренко

Станом на суботу, 16 листопада, у застосунку "Армія+" військові вже подали 900 рапортів на зміну місця служби.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Замміністра зазначила, що нова процедура стала доступною лише день тому (15 листопада, - ред.), і вже помітно, що під час подачі рапортів трапляються випадки, коли бракує деяких документів або інформації, потрібної для перевірки відомостей чи посади військовослужбовця. Черногоренко зазначила, що це природно для нового процесу.

Водночас урядовиця вирішила нагадати, які документи обов'язкові для подання:

копія чи фото військового квитка / посвідчення офіцера. Всі сторінки, де є інформація про службу (не тільки про поточне місце);

рекомендаційний лист (відношення) від частини, куди ви переводитесь.

"У ситуаціях, як-от переведення з бойової частини до тилової за станом здоровʼя, потрібно додати висновок ВЛК", - сказала заступниця міністра.

Також Черногоренко уточнила, що для придатних до служби військових, коли Кадровий центр ЗСУ запитує погодження командира частини, рапорт подає офіцер або військовий, який займає офіцерську посаду, і якщо захисник переводиться з тилової бригади у тилову або з бойової у бойову.

Нагадаємо, що за перший день роботи нової функції в "Армія+" військові вже подали 610 рапортів на зміну місця служби.

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