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В "Армія+" військові вже подали 900 рапортів на зміну місця служби, - Черногоренко

Черногоренко про рапорти в Армія+

Станом на суботу, 16 листопада, у застосунку "Армія+" військові вже подали 900 рапортів на зміну місця служби.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Замміністра зазначила, що нова процедура стала доступною лише день тому (15 листопада, - ред.), і вже помітно, що під час подачі рапортів трапляються випадки, коли бракує деяких документів або інформації, потрібної для перевірки відомостей чи посади військовослужбовця. Черногоренко зазначила, що це природно для нового процесу.

Водночас урядовиця вирішила нагадати, які документи обов'язкові для подання:

  • копія чи фото військового квитка / посвідчення офіцера. Всі сторінки, де є інформація про службу (не тільки про поточне місце);
  • рекомендаційний лист (відношення) від частини, куди ви переводитесь.

алгоритм подання рапорту в Армія+

"У ситуаціях, як-от переведення з бойової частини до тилової за станом здоровʼя, потрібно додати висновок ВЛК", - сказала заступниця міністра.

Також Черногоренко уточнила, що для придатних до служби військових, коли Кадровий центр ЗСУ запитує погодження командира частини, рапорт подає офіцер або військовий, який займає офіцерську посаду, і якщо захисник переводиться з тилової бригади у тилову або з бойової у бойову.

Нагадаємо, що за перший день роботи нової функції в "Армія+" військові вже подали 610 рапортів на зміну місця служби.

Читайте також: В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення

Автор: 

додаток (474) ЗСУ (7492) Черногоренко (121)


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Топ коментарі
+3
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16.11.2024 19:46
+3
Чи правильно розумію, що тепер можна без згоди командирів в/ч викрадати у них кращих людей?
Раніше могли й не відпустити.
Класна тема.
Навіщо нам ці бусифіковані, що зброю ніколи не тримали в руках?
Перетащимо до себе усіх заслужених рексів ))
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16.11.2024 19:53
+2
Дію читає фсб, а хто читає "бусифікація+" і інші витвори ОПи .. ? Чи "не тєрзают вас смутниє самнєнія"?
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16.11.2024 19:47
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16.11.2024 19:46 Відповісти
Дію читає фсб, а хто читає "бусифікація+" і інші витвори ОПи .. ? Чи "не тєрзают вас смутниє самнєнія"?
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16.11.2024 19:47 Відповісти
Військові тікають від командирів-придурків.
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16.11.2024 19:52 Відповісти
Це для цієї геніальної думки, тебе 12.11.24 медведчук тут зарєєстрував ?
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16.11.2024 20:10 Відповісти
Я на цьому форумі вже років з 10. А це мені на днях нумер присвоїли, після збою в системі.
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16.11.2024 20:14 Відповісти
А що, це якимось чином впливає на твою роботу ?
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16.11.2024 20:19 Відповісти
Чи правильно розумію, що тепер можна без згоди командирів в/ч викрадати у них кращих людей?
Раніше могли й не відпустити.
Класна тема.
Навіщо нам ці бусифіковані, що зброю ніколи не тримали в руках?
Перетащимо до себе усіх заслужених рексів ))
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16.11.2024 19:53 Відповісти
Щоб правильно розуміти треба читати не тільки заголовок а й всю статтю
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16.11.2024 20:10 Відповісти
Що б правильно зрозуміти- читайте статтю.
Чим раніше ці іграшки закінчаться, тим краще для ЗСУ.
Як тільки дійде до скандалів( а дійде дуже швидко), все цю лавочку неформально прикриють.
І будуть довгі статті в газетах-" чому не працюють переведення".
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16.11.2024 20:16 Відповісти
В статті за обов'язок командира відпустити бійця по рекомендаційному листу з іншої частини нічого не сказано. То цікавився раніше.
І колега нижче правильно сказав.
Будуть тепер між комбатами та комбригами і конфлікти і дуелі з секундантами ))
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16.11.2024 20:27 Відповісти
не хочу більше чистити окопм, хочу пуляти з арти!
я ж микола, працював електриком у совхозі.
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16.11.2024 20:05 Відповісти
Цікаво, скільки з тих що відписалися вище, військовослужбовці і скільки з них- орденоносні м'ясні командири.
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16.11.2024 22:40 Відповісти
 
 