УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7538 відвідувачів онлайн
Новини
1 684 18

В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення

В

У застосунку "Армія+" відсьогодні запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Важливо

  • Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я;
  • Командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно — запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин;
  • В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду;
  • У разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення
В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення
В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення
В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення

Постанова Кабміну від 12.11.2024 №1291 чітко визначає всі підстави для відмови.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу.

Також читайте: Міноборони має до 18 грудня напрацювати законопроєкт про демобілізацію військових, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

армія (3770) Міноборони (7334) Армія+ (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
бійці про це просили - їм зробили
чим Ви не раді?
показати весь коментар
15.11.2024 08:52
+2
Те що для переводу між бойовими частинами потрібен дозвіл командира пускає всю цю затію до сраки. Вся проблема в тому що командири не погоджують переводи. З цим обмеження можна було тупо нічого не робити. Нічого не змінилось. Це просто піар-акція зелених підарів
показати весь коментар
15.11.2024 08:57
+2
Чесно, вже заїбали з цією Армія+... Ну що таке рапорт? Це лише початок процесу, а там стільки погоджень повинно бути, що хрін хто кого переведе. Так написали, ніби рапорт це вже панацея до всіх проблем
показати весь коментар
15.11.2024 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це дуже пАтужний крок зєлєнскаво ! Тепер почнеться контрнаступ ? На Крим чи одразу ... на Донецьк ? Вова !
показати весь коментар
15.11.2024 08:49 Відповісти
бійці про це просили - їм зробили
чим Ви не раді?
показати весь коментар
15.11.2024 08:52 Відповісти
Те що для переводу між бойовими частинами потрібен дозвіл командира пускає всю цю затію до сраки. Вся проблема в тому що командири не погоджують переводи. З цим обмеження можна було тупо нічого не робити. Нічого не змінилось. Це просто піар-акція зелених підарів
показати весь коментар
15.11.2024 08:57 Відповісти
чим Ви читали ? - дозвіл командира непотрібний
показати весь коментар
15.11.2024 08:59 Відповісти
А ви чим читали?
В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду Джерело:
показати весь коментар
15.11.2024 09:22 Відповісти
"Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами.
показати весь коментар
15.11.2024 09:23 Відповісти
Прибрали погодження тільки першої ланки (безпосереднього командира). Переведення у армії досить складне і проходить у декілька ітерацій. При подальшому узгоджені, все одно потрібна згода вашого командування. Комбат якщо вас особисто не знає, полюбому спитає у вашого командира, чи той вас відпускає.... Той скаже що, "ні, людей і так мало, а на заміну прийшлють хз кого.."
показати весь коментар
15.11.2024 10:15 Відповісти
Тим, що перевестися ти можеш тільки:
А. С дозволу командира (захоче незазоче). Якщо ти нормальний, то скоріше за все не захоче! Відпускають тільки тиз, хто сильно проблемний (навіть звання можуть дати, щоб швидше тебе забрали. Таке собі легалізоване кріпацтво!
Б. У бойову частину! Саме для цього це і зробили -щоб швидше поповнювати! А зовсім не тому що "бійці просили"!!!!

Тобто, без ліквідації першого пункту, таке "спрощення" процедури, взагалі немає сенсу. Бо ти навіть поскаржитись на такі дії не має
показати весь коментар
15.11.2024 10:07 Відповісти
ПРоблемних не тільки відпускають, але і позбавляються. Для переводу потрібен дозвіл командира, натомість згода службовця - не потрібна. Тому хочеш ти чи не хочеш, а попідзуєш куди скажуть (в якусь саму кончену бригаду як правило), якщо не будеш іншу сраку (свого командира) лизати. (причому робиться це дуже швидко, буквально за пару днів на відміну від переводу який ти ініціюєш).
Натуральне рабство. Як було так і лишилося.
показати весь коментар
16.11.2024 08:05 Відповісти
бійці просили спростити перевод. А спроситли лише подання рапорту. Решта так і залишилось. Кріпацтво (і свавілля панів-командирів завдяки цьому) нікуди не зникло.
Короче Гнєзділов попрєжнєму передає всім пламєнний привіт )
показати весь коментар
16.11.2024 07:55 Відповісти
Чесно, вже заїбали з цією Армія+... Ну що таке рапорт? Це лише початок процесу, а там стільки погоджень повинно бути, що хрін хто кого переведе. Так написали, ніби рапорт це вже панацея до всіх проблем
показати весь коментар
15.11.2024 09:07 Відповісти
ну так в пресслужбах МО всю жизнь сидели мажоры, устроенные по звонкам, люди так далеки от армии, что пишут всякую хрень...
показати весь коментар
15.11.2024 09:34 Відповісти
а потом бородатые дети ноют, что 100т СЗЧ, сейчас люди потыкают в телефоне и поедут к мамкам картошку копать)))
показати весь коментар
15.11.2024 09:32 Відповісти
В "Армія+" зявилась нова кнопка, по суті, вона нічого не робить, але нехай буде
показати весь коментар
15.11.2024 09:41 Відповісти
А когда будет приложение "Дембель+" ?
показати весь коментар
15.11.2024 12:00 Відповісти
завтра все переведутся в печерскую бригаду нацгвардии, имени пикалова)))
показати весь коментар
15.11.2024 12:08 Відповісти
"Прічіна для аставлєнія пазіций может бить только адна - смєрть".
Камбріґ Серпілін.
К. Сіманафф. "Живиє і мьортвиє."
показати весь коментар
15.11.2024 12:40 Відповісти
 
 