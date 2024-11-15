В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення
У застосунку "Армія+" відсьогодні запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.
Важливо
- Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я;
- Командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно — запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин;
- В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду;
- У разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.
Постанова Кабміну від 12.11.2024 №1291 чітко визначає всі підстави для відмови.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу.
Топ коментарі
+2 Oleksiy Tym
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+2 Тимофій Карпухін
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+2 Serhii Hurskyi #595534
показати весь коментар15.11.2024 09:07
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В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду Джерело:
А. С дозволу командира (захоче незазоче). Якщо ти нормальний, то скоріше за все не захоче! Відпускають тільки тиз, хто сильно проблемний (навіть звання можуть дати, щоб швидше тебе забрали. Таке собі легалізоване кріпацтво!
Б. У бойову частину! Саме для цього це і зробили -щоб швидше поповнювати! А зовсім не тому що "бійці просили"!!!!
Тобто, без ліквідації першого пункту, таке "спрощення" процедури, взагалі немає сенсу. Бо ти навіть поскаржитись на такі дії не має
Натуральне рабство. Як було так і лишилося.
Короче Гнєзділов попрєжнєму передає всім пламєнний привіт )
Камбріґ Серпілін.
К. Сіманафф. "Живиє і мьортвиє."