Військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу, - Міноборони

Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ працюють над створенням цифрового сервісу, який спростить процес переведення між пріоритетними військовими частинами. З цією метою у застосунку Армія+ стартувало опитування, що дозволяє військовослужбовцям висловити думку щодо можливості зміни місця служби.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців.

"Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії", - сказала вона.

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Повідомляється, що опитування у застосунку Армія+ триватиме до 10 листопада і міститиме 12 питань. Деперсоналізовані результати матимуть безпосередній вплив на алгоритм переведення військовослужбовцівТакож в Міноборони нагадали, що функціонал опитувань був впроваджений у застосунку Армія+ на початку серпня. За цей час понад 36 000 військових взяли участь у трьох ініційованих опитуваннях.

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