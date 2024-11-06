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Новини
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Військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу, - Міноборони

Опитування в Армія+ щодо зміни місця служби

Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ працюють над створенням цифрового сервісу, який спростить процес переведення між пріоритетними військовими частинами. З цією метою у застосунку Армія+ стартувало опитування, що дозволяє військовослужбовцям висловити думку щодо можливості зміни місця служби.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців.

"Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії", - сказала вона.

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Повідомляється, що опитування у застосунку Армія+ триватиме до 10 листопада і міститиме 12 питань. Деперсоналізовані результати матимуть безпосередній вплив на алгоритм переведення військовослужбовцівТакож в Міноборони нагадали, що функціонал опитувань був впроваджений у застосунку Армія+ на початку серпня. За цей час понад 36 000 військових взяли участь у трьох ініційованих опитуваннях.

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Автор: 

Міноборони (7514) військовослужбовці (4832) додаток (481)


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Топ коментарі
+5
Всі бажаючі фізично не зможуть бути переведеними по власному бажанню, а отже, з'явиться ще одна корупційна кормушка для командування.
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06.11.2024 14:59 Відповісти
+3
так дійсно вся проблема переведень заключається у застосунку "Єперевід+"...
Цікаво у скільки грошей бюджетних нам обійдеться цей додаток..
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06.11.2024 14:26 Відповісти
+3
Тепер гру та фсб рф буде простіше вишукувати місця служби наших героїв ЗСУ?!
Вони ж і так контролюють кібер-простір! Скільки вже було взломів?!
Telegramm, Viber, Сигнал, Instagramm - все переглядається і оцінюється розвідкою рф.
Зхаменіться, не афішуйте цю інформацію про військових!
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06.11.2024 15:50 Відповісти
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06.11.2024 14:09 Відповісти
Хто? Синки генералів МОУ та ГЗШСУ в поті лиця в столиці працюють? Заступниця, курва на кораблі не до добра.
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06.11.2024 14:23 Відповісти
Заступниця міністра то міністриня.🤣
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06.11.2024 14:24 Відповісти
Виявляють невдоволених. Знаю.🤣
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06.11.2024 14:26 Відповісти
так дійсно вся проблема переведень заключається у застосунку "Єперевід+"...
Цікаво у скільки грошей бюджетних нам обійдеться цей додаток..
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06.11.2024 14:26 Відповісти
відсутності застосунку
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06.11.2024 14:27 Відповісти
Вже є застосунок армія+, в якому робляться рапорти.
Що заважає там обробляти рапорти на переведення???? Вигадати робити окремий застосунок, на кожну окрему дію міг придумати або повний довбодятел, або людина ака просто хоче нагріти руки на бюджеті
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07.11.2024 10:14 Відповісти
Всі бажаючі фізично не зможуть бути переведеними по власному бажанню, а отже, з'явиться ще одна корупційна кормушка для командування.
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06.11.2024 14:59 Відповісти
Це взагалі не про "всіх бажаючих". На цей двіж є тільки дві причини:

1. Оперативна доукомплектація бойових підрозділів

2. Накосити бабла на новий застосунок У той час, коли вже є Армія+, де також можно ввести рапорт на переведення, допіліть функцію узгодження і все (це доречі не складно)

С тією "доукомплектацією" взагалі подуріли! Так воно їм пече, що доходить до того, що вимагають від небойових підрозділів, виводити людину з штату ("в розпорядження бригади"), якщо вона щ якоїсь причини не виконує свої функції, у т.ч. наприклад захворіла!!!! А далі, роби з нею що хочеш, бо узгоджувати з твоїм підрозділом вже не треба
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07.11.2024 10:25 Відповісти
В статті про це пишуть не зовсім так:
"...можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть" - тобто мова йде саме про власне бажання військовослужбовця перевестися туди, куди він хоче і де його готові прийняти. А от що саме може змусити командира підрозділу відпустити свого підлеглого - це вже питання. Я це так розумію...
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07.11.2024 10:47 Відповісти
Тепер гру та фсб рф буде простіше вишукувати місця служби наших героїв ЗСУ?!
Вони ж і так контролюють кібер-простір! Скільки вже було взломів?!
Telegramm, Viber, Сигнал, Instagramm - все переглядається і оцінюється розвідкою рф.
Зхаменіться, не афішуйте цю інформацію про військових!
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06.11.2024 15:50 Відповісти
А коли це сигнал взломували?
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07.11.2024 05:57 Відповісти
Держава створює проблеми - раз
Проблеми створюють негативні наслідки - два
Наслідки кажуть, що треба їх вирішувати - три
Держава створює ще щось (ще одну ланку, яка може бути проблемою) додаток - чотири.
То може, треба проблему прибрати, а не контролювати чи змінювати наслідки.
Типу, проблема вирішила сама себе по лікувати)
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06.11.2024 19:50 Відповісти
Це якась дурня, якою Гофмаршал Морковкін заставив займатися військових. Що б не нудьгували, блін.
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06.11.2024 21:50 Відповісти
 
 