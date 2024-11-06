Військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу, - Міноборони
Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ працюють над створенням цифрового сервісу, який спростить процес переведення між пріоритетними військовими частинами. З цією метою у застосунку Армія+ стартувало опитування, що дозволяє військовослужбовцям висловити думку щодо можливості зміни місця служби.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців.
"Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії", - сказала вона.
Повідомляється, що опитування у застосунку Армія+ триватиме до 10 листопада і міститиме 12 питань. Деперсоналізовані результати матимуть безпосередній вплив на алгоритм переведення військовослужбовцівТакож в Міноборони нагадали, що функціонал опитувань був впроваджений у застосунку Армія+ на початку серпня. За цей час понад 36 000 військових взяли участь у трьох ініційованих опитуваннях.
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Цікаво у скільки грошей бюджетних нам обійдеться цей додаток..
Що заважає там обробляти рапорти на переведення???? Вигадати робити окремий застосунок, на кожну окрему дію міг придумати або повний довбодятел, або людина ака просто хоче нагріти руки на бюджеті
1. Оперативна доукомплектація бойових підрозділів
2. Накосити бабла на новий застосунок У той час, коли вже є Армія+, де також можно ввести рапорт на переведення, допіліть функцію узгодження і все (це доречі не складно)
С тією "доукомплектацією" взагалі подуріли! Так воно їм пече, що доходить до того, що вимагають від небойових підрозділів, виводити людину з штату ("в розпорядження бригади"), якщо вона щ якоїсь причини не виконує свої функції, у т.ч. наприклад захворіла!!!! А далі, роби з нею що хочеш, бо узгоджувати з твоїм підрозділом вже не треба
"...можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть" - тобто мова йде саме про власне бажання військовослужбовця перевестися туди, куди він хоче і де його готові прийняти. А от що саме може змусити командира підрозділу відпустити свого підлеглого - це вже питання. Я це так розумію...
Вони ж і так контролюють кібер-простір! Скільки вже було взломів?!
Telegramm, Viber, Сигнал, Instagramm - все переглядається і оцінюється розвідкою рф.
Зхаменіться, не афішуйте цю інформацію про військових!
Проблеми створюють негативні наслідки - два
Наслідки кажуть, що треба їх вирішувати - три
Держава створює ще щось (ще одну ланку, яка може бути проблемою) додаток - чотири.
То може, треба проблему прибрати, а не контролювати чи змінювати наслідки.
Типу, проблема вирішила сама себе по лікувати)