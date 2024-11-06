Міноборони впроваджує нові програм психологічного відновлення для військовослужбовців

Для військовослужбовців, які беруть участь в активних бойових діях, та їхніх сімей будуть впроваджені сучасні програми психологічного забезпечення та відновлення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для надання допомоги використовуватимуться доказові психологічні та відновлювані методи.

З направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.

Керівниця Управління психологічного забезпечення Валентина Оболенцева наголосила, що комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення надаватиметься також для членів сімей військовослужбовців.

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Планується, що до кінця року буде запущено пілотний проєкт у співпраці з органами місцевого самоврядування. Це дозволить відпрацювати програму на місцевому рівні та підготувати її до масштабного впровадження.

Також зазначається, що нові стандарти психологічного забезпечення та відновлення ініціювало Міноборони. Над створенням відповідних програм працює робоча група з представників підрозділів Міноборони та Збройних сил України, громадських організацій та іноземних партнерів, що мають відповідний досвід.

Крім того, на базі співпраці з Групою сприяння безпеці України (SAG-U) та залучення кращих практиків розробляються нормативно-правові акти, які забезпечать реалізацію сучасних психологічних і реабілітаційних стандартів.

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