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Міноборони впроваджує нові програм психологічного відновлення для військовослужбовців

Психологічне відновлення для військовослужбовців

Для військовослужбовців, які беруть участь в активних бойових діях, та їхніх сімей будуть впроваджені сучасні програми психологічного забезпечення та відновлення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для надання допомоги використовуватимуться доказові психологічні та відновлювані методи.

З направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.

Керівниця Управління психологічного забезпечення Валентина Оболенцева наголосила, що комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення надаватиметься також для членів сімей військовослужбовців.

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Планується, що до кінця року буде запущено пілотний проєкт у співпраці з органами місцевого самоврядування. Це дозволить відпрацювати програму на місцевому рівні та підготувати її до масштабного впровадження.

Також зазначається, що нові стандарти психологічного забезпечення та відновлення ініціювало Міноборони. Над створенням відповідних програм працює робоча група з представників підрозділів Міноборони та Збройних сил України, громадських організацій та іноземних партнерів, що мають відповідний досвід.

Крім того, на базі співпраці з Групою сприяння безпеці України (SAG-U) та залучення кращих практиків розробляються нормативно-правові акти, які забезпечать реалізацію сучасних психологічних і реабілітаційних стандартів.

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Автор: 

Міноборони (7514) психологи (88) військовослужбовці (4832)


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06.11.2024 12:57 Відповісти
є один близький знайомий - стрілець ССО, полковник, так от він переконаний, що найкраще психологічне відновлення - ротація
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06.11.2024 13:00 Відповісти
За 5 місяців не одного психолога не бачив.
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06.11.2024 13:48 Відповісти
Корочє це цирк. Будь який психолог вам скаже, що не буває групових психологічних терапій, це нонсенс. Якщо про кагал, то може бути тільки группа підтримки з людей у яких однакові психологічні проблеми і які намагаються із ними боротися і діляться своїм досвідом між собою, одночасно відчуваючи що вони не сам на сам із своєю психологічною проблемою а є й інші такі ж самі і інші теж працюють над собою. Те що я бачив у армії відбувалося в інший спосіб ))) Командир дає наказ добровільно- примусово усім явитись туди-то на зустріч з психологом! Там роздають анкетки на дві сторінки, більшість питань в яких чомусь пов'язано з суіцидальними думками (щоб ви розуміли, анкети що працюють у психології, тобто вже дають хоч якийсь поверхневий аналіз психологічного стану, займають не менше 450 сторінок), після заповнення яких "психолог" починає свое бла бла бла, чому ви такі втомлені і чому ви вигораєте, і усе це у стилі люсі арестович. Я розумію що хтось отримав фінансування під цю повну хрєнь і намагається "відпрацьовувати". Але ж, коли на бойових 8 місяців - рік, ротують на два місяця відпочинку, за який підрозділ замість відпочинку робить по чотири марша переїзда, ці "психологи" просто вкрадають твій час на відверту хрєнь. А відпускати замість цього у відпустки до рідних не профінансували програми....
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06.11.2024 14:59 Відповісти
 
 