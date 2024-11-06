Минобороны внедряет новые программы психологического восстановления для военнослужащих

Для военнослужащих, участвующих в активных боевых действиях, и их семей будут внедрены современные программы психологического обеспечения и восстановления.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для оказания помощи будут использоваться доказательные психологические и восстановительные методы.

С направлением на восстановление будут помогать специалисты группы контроля боевого стресса, когда военное подразделение находится на восстановлении.

Руководитель Управления психологического обеспечения Валентина Оболенцева отметила, что комплекс услуг по психологическому восстановлению будет доступным для всех военнослужащих, которые в нем нуждаются после участия в боевых действиях. Психологическое восстановление будет предоставляться также для членов семей военнослужащих.

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Планируется, что до конца года будет запущен пилотный проект в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Это позволит отработать программу на местном уровне и подготовить ее к масштабному внедрению.

Также отмечается, что новые стандарты психологического обеспечения и восстановления инициировало Минобороны. Над созданием соответствующих программ работает рабочая группа из представителей подразделений Минобороны и Вооруженных сил Украины, общественных организаций и иностранных партнеров, имеющих соответствующий опыт.

Кроме того, на базе сотрудничества с Группой содействия безопасности Украины (SAG-U) и привлечения лучших практиков разрабатываются нормативно-правовые акты, которые обеспечат реализацию современных психологических и реабилитационных стандартов.

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