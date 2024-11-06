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Минобороны внедряет новые программы психологического восстановления для военнослужащих

Психологічне відновлення для військовослужбовців

Для военнослужащих, участвующих в активных боевых действиях, и их семей будут внедрены современные программы психологического обеспечения и восстановления.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для оказания помощи будут использоваться доказательные психологические и восстановительные методы.

С направлением на восстановление будут помогать специалисты группы контроля боевого стресса, когда военное подразделение находится на восстановлении.

Руководитель Управления психологического обеспечения Валентина Оболенцева отметила, что комплекс услуг по психологическому восстановлению будет доступным для всех военнослужащих, которые в нем нуждаются после участия в боевых действиях. Психологическое восстановление будет предоставляться также для членов семей военнослужащих.

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Планируется, что до конца года будет запущен пилотный проект в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Это позволит отработать программу на местном уровне и подготовить ее к масштабному внедрению.

Также отмечается, что новые стандарты психологического обеспечения и восстановления инициировало Минобороны. Над созданием соответствующих программ работает рабочая группа из представителей подразделений Минобороны и Вооруженных сил Украины, общественных организаций и иностранных партнеров, имеющих соответствующий опыт.

Кроме того, на базе сотрудничества с Группой содействия безопасности Украины (SAG-U) и привлечения лучших практиков разрабатываются нормативно-правовые акты, которые обеспечат реализацию современных психологических и реабилитационных стандартов.

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Минобороны (9453) психологи (131) военнослужащие (6204)


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поставити опудало Зеленського і дозволити бити ногами
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06.11.2024 12:57 Ответить
є один близький знайомий - стрілець ССО, полковник, так от він переконаний, що найкраще психологічне відновлення - ротація
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06.11.2024 13:00 Ответить
За 5 місяців не одного психолога не бачив.
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06.11.2024 13:48 Ответить
Корочє це цирк. Будь який психолог вам скаже, що не буває групових психологічних терапій, це нонсенс. Якщо про кагал, то може бути тільки группа підтримки з людей у яких однакові психологічні проблеми і які намагаються із ними боротися і діляться своїм досвідом між собою, одночасно відчуваючи що вони не сам на сам із своєю психологічною проблемою а є й інші такі ж самі і інші теж працюють над собою. Те що я бачив у армії відбувалося в інший спосіб ))) Командир дає наказ добровільно- примусово усім явитись туди-то на зустріч з психологом! Там роздають анкетки на дві сторінки, більшість питань в яких чомусь пов'язано з суіцидальними думками (щоб ви розуміли, анкети що працюють у психології, тобто вже дають хоч якийсь поверхневий аналіз психологічного стану, займають не менше 450 сторінок), після заповнення яких "психолог" починає свое бла бла бла, чому ви такі втомлені і чому ви вигораєте, і усе це у стилі люсі арестович. Я розумію що хтось отримав фінансування під цю повну хрєнь і намагається "відпрацьовувати". Але ж, коли на бойових 8 місяців - рік, ротують на два місяця відпочинку, за який підрозділ замість відпочинку робить по чотири марша переїзда, ці "психологи" просто вкрадають твій час на відверту хрєнь. А відпускати замість цього у відпустки до рідних не профінансували програми....
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06.11.2024 14:59 Ответить
 
 