Проект "Ветеранська хата": после реабилитации военных будут учить на психологов. ВИДЕО

Проект "Ветеранская хата" недавно запустил благотворительную программу, по которой ветераны российско-украинской войны, члены их семей, а также женщины, которые получили в результате вторжения РФ значительный травмирующий опыт, будут проходить психологическую реабилитацию, а затем будут учиться в КНУ им. Шевченко на психологов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Участие в программе является бесплатным для всех ее участников и финансируется БФ Алены Винницкой, за счет социально-ответственного бизнеса и неравнодушных граждан.

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