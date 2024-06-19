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Проект "Ветеранська хата": после реабилитации военных будут учить на психологов. ВИДЕО

Проект "Ветеранская хата" недавно запустил благотворительную программу, по которой ветераны российско-украинской войны, члены их семей, а также женщины, которые получили в результате вторжения РФ значительный травмирующий опыт, будут проходить психологическую реабилитацию, а затем будут учиться в КНУ им. Шевченко на психологов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Участие в программе является бесплатным для всех ее участников и финансируется БФ Алены Винницкой, за счет социально-ответственного бизнеса и неравнодушных граждан.

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Автор: 

благотворительность (613) ветераны (1111) психологи (130) обучение (533)


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Бред сивой кобылы.
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19.06.2024 17:13 Ответить
вечір в хату?
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19.06.2024 17:21 Ответить
Епічєська сила...
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19.06.2024 17:25 Ответить
А до чого тут навчання на психолога???? Чому не на машиніста ескаватора
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19.06.2024 17:47 Ответить
***.....! Сколько психологов будет!
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19.06.2024 17:58 Ответить
Ветарани мають бути першими в черзі над посади державних чиновників - при всіх рівних інших показниках
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19.06.2024 18:33 Ответить
Ще можно навчати на митників , і заменить на кордоні то курупційне кубло на бувших військових
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19.06.2024 18:44 Ответить
 
 