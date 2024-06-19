Проєкт "Ветеранська хата": після реабілітації військових навчатимуть на психологів. ВIДЕО

Проєкт "Ветеранська хата" нещодавно запустив благодійну програму, за якою ветерани російсько-української війни, члени їхніх родин, а також жінки, які отримали внаслідок вторгнення РФ значний травмуючий досвід, проходитимуть психологічну реабілітацію, а потім навчатимуться в КНУ ім.Шевченка на психологів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Участь у програмі є безплатною для всіх її учасників і фінансується БФ Альони Вінницької, коштом соціально-відповідального бізнесу та небайдужих громадян.

