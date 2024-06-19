Проєкт "Ветеранська хата": після реабілітації військових навчатимуть на психологів. ВIДЕО
Проєкт "Ветеранська хата" нещодавно запустив благодійну програму, за якою ветерани російсько-української війни, члени їхніх родин, а також жінки, які отримали внаслідок вторгнення РФ значний травмуючий досвід, проходитимуть психологічну реабілітацію, а потім навчатимуться в КНУ ім.Шевченка на психологів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Участь у програмі є безплатною для всіх її учасників і фінансується БФ Альони Вінницької, коштом соціально-відповідального бізнесу та небайдужих громадян.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksiy Burkovskyy #461046
показати весь коментар19.06.2024 17:13 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
1 1 #584422
показати весь коментар19.06.2024 17:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар19.06.2024 17:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Речь Брежнева
показати весь коментар19.06.2024 17:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Walmis Walmis
показати весь коментар19.06.2024 17:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар19.06.2024 18:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар19.06.2024 18:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль