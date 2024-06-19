УКР
Проєкт "Ветеранська хата": після реабілітації військових навчатимуть на психологів. ВIДЕО

Проєкт "Ветеранська хата" нещодавно запустив благодійну програму, за якою ветерани російсько-української війни, члени їхніх родин, а також жінки, які отримали внаслідок вторгнення РФ значний травмуючий досвід, проходитимуть психологічну реабілітацію, а потім навчатимуться в КНУ ім.Шевченка на психологів.

Участь у програмі є безплатною для всіх її учасників і фінансується БФ Альони Вінницької, коштом соціально-відповідального бізнесу та небайдужих громадян.

Коментувати
Бред сивой кобылы.
19.06.2024 17:13 Відповісти
вечір в хату?
19.06.2024 17:21 Відповісти
Епічєська сила...
19.06.2024 17:25 Відповісти
А до чого тут навчання на психолога???? Чому не на машиніста ескаватора
19.06.2024 17:47 Відповісти
***.....! Сколько психологов будет!
19.06.2024 17:58 Відповісти
Ветарани мають бути першими в черзі над посади державних чиновників - при всіх рівних інших показниках
19.06.2024 18:33 Відповісти
Ще можно навчати на митників , і заменить на кордоні то курупційне кубло на бувших військових
19.06.2024 18:44 Відповісти
 
 