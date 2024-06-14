Проєкт "Театр ветеранів" стартує наступного тижня в Києві: Захисників навчать акторській майстерності та писати п’єси

В Україні стартує проєкт "Театр ветеранів", метою якого є психологічна реабілітація захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед основних цілей "Театру ветеранів":

творче та емоційне відновлення українських воїнів. Театр Ветеранів це інноваційний простір психологічної реабілітації, що започаковує ТРО Медіа спільно з київським Театром Драматургів.

створення повноцінного мистецького продукту, текстів та вистав, що зможуть гідно презентувати історії українських воїнів на міжнародних арт-майданчиках. Наш намір – достукатись до світової спільноти засобами сучасного театру, дати змогу бачити події російсько-української війни очима самого переконливого свідка – українського громадянина-захисника.

сигнал українському суспільству – люди з травматичним бойовим досвідом це потужне джерело креативного творення, енергії розбудови та змін. За правильного адміністрування громадські інституції можуть ефективно інтегрувати ветеранів у суспільно-значущі проєкти, створювати різновекторні зв’язки та знижувати рівень напруги в суспільстві.

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Протягом двох місяців ветеранів навчатимуть основ драматургії, акторської майстерності, після чого вони напишуть та поставлять свої перші п'єси. Із ними займатимуться також психологи. Прем'єра перших вистав відбудеться у серпні-вересні 2024 року.

Презентація Театру Ветеранів відбудеться 18 червня, об 11:00, за адресою вул. Петра Сагайдачного, 25г (Театр Драматургів).

Проєкт розпочато за ініціативи Управління комунікацій командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

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