Проєкт "Театр ветеранів" стартує наступного тижня в Києві: Захисників навчать акторській майстерності та писати п’єси
В Україні стартує проєкт "Театр ветеранів", метою якого є психологічна реабілітація захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед основних цілей "Театру ветеранів":
- творче та емоційне відновлення українських воїнів. Театр Ветеранів це інноваційний простір психологічної реабілітації, що започаковує ТРО Медіа спільно з київським Театром Драматургів.
- створення повноцінного мистецького продукту, текстів та вистав, що зможуть гідно презентувати історії українських воїнів на міжнародних арт-майданчиках. Наш намір – достукатись до світової спільноти засобами сучасного театру, дати змогу бачити події російсько-української війни очима самого переконливого свідка – українського громадянина-захисника.
- сигнал українському суспільству – люди з травматичним бойовим досвідом це потужне джерело креативного творення, енергії розбудови та змін. За правильного адміністрування громадські інституції можуть ефективно інтегрувати ветеранів у суспільно-значущі проєкти, створювати різновекторні зв’язки та знижувати рівень напруги в суспільстві.
Протягом двох місяців ветеранів навчатимуть основ драматургії, акторської майстерності, після чого вони напишуть та поставлять свої перші п'єси. Із ними займатимуться також психологи. Прем'єра перших вистав відбудеться у серпні-вересні 2024 року.
Презентація Театру Ветеранів відбудеться 18 червня, об 11:00, за адресою вул. Петра Сагайдачного, 25г (Театр Драматургів).
Проєкт розпочато за ініціативи Управління комунікацій командування Сил територіальної оборони ЗСУ.
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Тепер "кожен з нас - Шекспір разом зі Станіслаським"
тільки чомусь на виду тільки клоуни...
Ну, нічого дивного. Мистецтво клінічного брехуна...