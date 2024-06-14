Проект "Театр ветеранов" стартует на следующей неделе в Киеве: Защитников научат актерскому мастерству и писать пьесы
В Украине стартует проект "Театр ветеранов", целью которого является психологическая реабилитация защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Среди основных целей "Театра ветеранов":
- творческое и эмоциональное восстановление украинских воинов. Театр Ветеранов - это инновационное пространство психологической реабилитации, которое начинает ТРО Медіа совместно с киевским Театром Драматургов;
- создание полноценного художественного продукта, текстов и спектаклей, которые смогут достойно представить истории украинских воинов на международных арт-площадках. Наше намерение - достучаться до мирового сообщества средствами современного театра, дать возможность видеть события российско-украинской войны глазами самого убедительного свидетеля - украинского гражданина-защитника;
- сигнал украинскому обществу: люди с травматическим боевым опытом - это мощный источник креативного созидания, энергии развития и изменений. При правильном администрировании общественные институты могут эффективно интегрировать ветеранов в общественно-значимые проекты, создавать разновекторные связи и снижать уровень напряжения в обществе.
В течение двух месяцев ветеранов будут учить основам драматургии, актерского мастерства, после чего они напишут и поставят свои первые пьесы. С ними также будут заниматься психологи. Премьера первых спектаклей состоится в августе-сентябре 2024 года.
Презентация Театра Ветеранов состоится 18 июня, в 11:00, по адресу ул. Петра Сагайдачного, 25г (Театр Драматургов).
Проект начат по инициативе Управления коммуникаций командования Сил территориальной обороны ВСУ.
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Тепер "кожен з нас - Шекспір разом зі Станіслаським"
тільки чомусь на виду тільки клоуни...
Ну, нічого дивного. Мистецтво клінічного брехуна...