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Запрос на психологическую помощь среди украинцев увеличился почти вдвое, - руководитель Минздрава Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

ляшко

В Украине запрос на психологическую помощь увеличился почти вдвое в 2023 году.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время украинско-германской конференции по ментальному здоровью, психосоциальной поддержке и реабилитации, которая прошла в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минздрав.

"Более 320 тысяч пациентов получили психологическую помощь на всех уровнях в 2023 году. В целом мы фиксируем, что объем предоставленных услуг в этой сфере вырос вдвое в прошлом году по сравнению с предыдущим. Ментальное здоровье является одним из главных вызовов сегодня во всем мире. На уровне с бедностью, климатическими изменениями и ростом цен. Об этом свидетельствуют результаты исследования среди 11 стран мира, представленные во время Третьего саммита первых леди и джентльменов", - отметил Ляшко.

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Министр подчеркнул, что первая задача, которую Минздрав ставил перед собой в сфере поддержки ментального здоровья, — это приближение услуги психологической помощи к пациенту. Для этого в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской началось масштабирование обучения семейных врачей и педиатров по программе mhGAP (mental health gap action program – Программа действий по преодолению пробелов в сфере психического здоровья).

В настоящее время пациенты имеют возможность бесплатно получить услуги по психологической поддержке в более чем 860 медучреждениях "первички". Такой возможностью уже воспользовалось около 175 тысяч украинцев, что составляет 36% общего количества обращений по поводу проблем в сфере ментального здоровья.

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Следующий этап – настройка системы перенаправления к профильным специалистам, создание центров ментального здоровья на базе кластерных больниц и развитие отдельных центров психологической реабилитации. Важны также программы, направленные на защиту и укрепление психического здоровья самих медработников, ведь нагрузка на них возросла в разы.

Продолжается процесс развития системы предоставления реабилитационной помощи в сфере здравоохранения. Речь идет о более чем 250 реабилитационных отделениях в кластерных и сверхкластерных больницах по всей стране и 6 специализированных заведениях национального уровня.

Министр подчеркнул, что в прошлом году основное внимание было уделено вопросам доступности бесплатной реабилитационной помощи, в этом же году министерство активно работает над ее качеством.

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Топ комментарии
+4
Ага, без Скумбрії аж ніяк справи не йдуть ...
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03.02.2024 00:58
+4
*** заробиш, гнида!
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03.02.2024 06:16
+3
Так это самый популярный вид распила бабла на психологической помощи ... Известен ещё с 14 года. Тогда до, ВПО был только доступен этот вид помощи с 8-17 вечера . Людям кто работаел не могли могли этим воспользоваться. Ибо пахали , что бы платить за аренду и как то выживать. Но нам тогда настоятельно предлагали только такую помощ.... Тоже самое будет и сейчас. ВПО нужно приготовиться к тому , что кроме психологической помощт они больше ничего не увидят.
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03.02.2024 07:25
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Ага, без Скумбрії аж ніяк справи не йдуть ...
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03.02.2024 00:58 Ответить
Флуоксетін та анаприлін можна купити в будь-якой аптеці. Problem solved (у 99% випадків). Якщо є гроші, або не допомагає - пароксетин + бупрінол. Все. Не треба ніяких мозгоправів.
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03.02.2024 03:17 Ответить
Якщо є проблеми зі сном - гідазепам 20мг на ніч.
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03.02.2024 03:19 Ответить
И этот денег клянчит.
Щас будет психосеансы по 100 долларов рекомендовать.
А внутренний беженец за свои 2000 гривен у него тоже целый месяц лечится может?
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03.02.2024 05:47 Ответить
Беженец с марта месяца будет лечиться святой водой, на беженцев лечение не предусмотрено.
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03.02.2024 09:57 Ответить
прикро... А на тих хто галасив за поца скумбрії?
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03.02.2024 12:13 Ответить
нехай усі скарги та тривоги
несуть у ліс єдинороги
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03.02.2024 06:15 Ответить
*** заробиш, гнида!
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03.02.2024 06:16 Ответить
Так это самый популярный вид распила бабла на психологической помощи ... Известен ещё с 14 года. Тогда до, ВПО был только доступен этот вид помощи с 8-17 вечера . Людям кто работаел не могли могли этим воспользоваться. Ибо пахали , что бы платить за аренду и как то выживать. Но нам тогда настоятельно предлагали только такую помощ.... Тоже самое будет и сейчас. ВПО нужно приготовиться к тому , что кроме психологической помощт они больше ничего не увидят.
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03.02.2024 07:25 Ответить
73% правильных пацанов знают каким способом обуть Быдло Леонид Данилыча Кучмы.. главное лишь бы не Порошенко,,Як казала Ольга ********* и Марго Симоньян...😜
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03.02.2024 09:42 Ответить
зелёное брехливое лекаришко, не надо нам врать, влк проходят все
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03.02.2024 10:22 Ответить
Зайдите в любую поликлинику
И посмотрите на КОЛОССАЛЬНЫЕ очереди
В кабинет невропатолога
И все сразу станет ясно
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03.02.2024 14:15 Ответить
Невропатолог к психологу каком боком ?что бы быть психологом , достаточно педагогического образования. К чему тут невропатолог ?
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04.02.2024 00:13 Ответить
 
 