Запрос на психологическую помощь среди украинцев увеличился почти вдвое, - руководитель Минздрава Ляшко
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В Украине запрос на психологическую помощь увеличился почти вдвое в 2023 году.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время украинско-германской конференции по ментальному здоровью, психосоциальной поддержке и реабилитации, которая прошла в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минздрав.
"Более 320 тысяч пациентов получили психологическую помощь на всех уровнях в 2023 году. В целом мы фиксируем, что объем предоставленных услуг в этой сфере вырос вдвое в прошлом году по сравнению с предыдущим. Ментальное здоровье является одним из главных вызовов сегодня во всем мире. На уровне с бедностью, климатическими изменениями и ростом цен. Об этом свидетельствуют результаты исследования среди 11 стран мира, представленные во время Третьего саммита первых леди и джентльменов", - отметил Ляшко.
Министр подчеркнул, что первая задача, которую Минздрав ставил перед собой в сфере поддержки ментального здоровья, — это приближение услуги психологической помощи к пациенту. Для этого в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской началось масштабирование обучения семейных врачей и педиатров по программе mhGAP (mental health gap action program – Программа действий по преодолению пробелов в сфере психического здоровья).
В настоящее время пациенты имеют возможность бесплатно получить услуги по психологической поддержке в более чем 860 медучреждениях "первички". Такой возможностью уже воспользовалось около 175 тысяч украинцев, что составляет 36% общего количества обращений по поводу проблем в сфере ментального здоровья.
Следующий этап – настройка системы перенаправления к профильным специалистам, создание центров ментального здоровья на базе кластерных больниц и развитие отдельных центров психологической реабилитации. Важны также программы, направленные на защиту и укрепление психического здоровья самих медработников, ведь нагрузка на них возросла в разы.
Продолжается процесс развития системы предоставления реабилитационной помощи в сфере здравоохранения. Речь идет о более чем 250 реабилитационных отделениях в кластерных и сверхкластерных больницах по всей стране и 6 специализированных заведениях национального уровня.
Министр подчеркнул, что в прошлом году основное внимание было уделено вопросам доступности бесплатной реабилитационной помощи, в этом же году министерство активно работает над ее качеством.
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Щас будет психосеансы по 100 долларов рекомендовать.
А внутренний беженец за свои 2000 гривен у него тоже целый месяц лечится может?
несуть у ліс єдинороги
И посмотрите на КОЛОССАЛЬНЫЕ очереди
В кабинет невропатолога
И все сразу станет ясно