Украинцы покупают слишком много успокоительных. Лучше обратиться к психологу, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Министерстве здравоохранения наблюдается рост продаж препаратов, касающихся проблем с психическим здоровьем.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видим рост количества продаж препаратов, касающихся проблем с психическим здоровьем. Люди часто покупают успокаивающие, снотворные. И это растет с начала войны. Мы видим месяц к месяцу рост продаж этих препаратов, и здесь мы также обращаемся ко всем людям с тем, чтобы не спешить покупать эти препараты. Обычно нужно проконсультироваться с семейным врачом. В первую очередь с психологом, и есть ряд методик, которые позволят улучшить свое психическое здоровье без применения медикаментозного лечения", - сказал Ляшко.
Министр отметил, что еще с советских времен в обществе была сформирована стигма по обращению к психологу или психиатру, но в американской и европейской культуре психолог является нормой. По его словам, в Украине это тоже должно стать нормой, особенно после полномасштабного вторжения.
Также Ляшко отметил, что после начала полномасштабной войны наблюдается тенденция роста среди гражданского населения количества минно-взрывных травм и травм вследствие обвалов. Кроме того, значительно увеличилось количество ампутаций верхних конечностей, и это является очередным вызовом для системы здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
Він ще за ковідну істерію не відповів.
Вартість прийому психологів
Є початківці - за прийом у яких потрібно заплатити від 200 до 300 гривень за годину. Досвідчені психологи, які мають, окрім державного диплому ще й безліч пройдених курсів за плечима, беруть за сеанс значно більше - середня вартість від 800 гривень.
Корвалол-Дарниця краплі ор., р-н по 40 мл у флак. від 28.30 грн
Так що тут без шансів мабуть. Якщо введуть таки обовязковий рецепт на заспокійливі, то може щось зміниться
який в цьому сенс, якщо психолух все що робить - це уважно тебе вислухає, поспівчуває, і піднесе рахунок на 1500-2500 гривень?
Якщо ви хочете, щоб з того був якийсь сенс, записуйтесь до психотерапевта. Він випише антидепресанти, сильне заспокійливе, снодійне яке насправді діє, і принаймні це вартуватиме ваших вкладених грошей.
Але на вашому місці я б просто купив Нервонорм в аптеці, а якщо треба файне снодійне - Гіпнос від Дарниці. А зайві гроші перечислив би на ЗСУ.
Жека з Юзіком тільки додали ваги до своіх тілес.
Це така стійка порода ЗеЙобікі