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Украинцы покупают слишком много успокоительных. Лучше обратиться к психологу, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

психолог

В Министерстве здравоохранения наблюдается рост продаж препаратов, касающихся проблем с психическим здоровьем.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим рост количества продаж препаратов, касающихся проблем с психическим здоровьем. Люди часто покупают успокаивающие, снотворные. И это растет с начала войны. Мы видим месяц к месяцу рост продаж этих препаратов, и здесь мы также обращаемся ко всем людям с тем, чтобы не спешить покупать эти препараты. Обычно нужно проконсультироваться с семейным врачом. В первую очередь с психологом, и есть ряд методик, которые позволят улучшить свое психическое здоровье без применения медикаментозного лечения", - сказал Ляшко.

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Министр отметил, что еще с советских времен в обществе была сформирована стигма по обращению к психологу или психиатру, но в американской и европейской культуре психолог является нормой. По его словам, в Украине это тоже должно стать нормой, особенно после полномасштабного вторжения.

Также Ляшко отметил, что после начала полномасштабной войны наблюдается тенденция роста среди гражданского населения количества минно-взрывных травм и травм вследствие обвалов. Кроме того, значительно увеличилось количество ампутаций верхних конечностей, и это является очередным вызовом для системы здравоохранения.

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Топ комментарии
+19
Шашликами не пробували лікуватися?
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21.04.2023 11:02
+18
Краще перестати дивитись тєлємарафон
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21.04.2023 10:54
+18
Заспокійливе дешевше обходиться, і не треба ''ковирятися'' в душевній рані!
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21.04.2023 10:55
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Шо ж робити без арестовича?
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21.04.2023 10:52 Ответить
Брехня не лікує.
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21.04.2023 10:56 Ответить
А заспокійливе не заспокоює. І шож робити мудрому наріду?
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21.04.2023 10:57 Ответить
Абдристович малює повітряні замки, зєлєбобіки в них живуть, а психологи з них беруть оплату.
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21.04.2023 11:17 Ответить
Краще перестати дивитись тєлємарафон
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21.04.2023 10:54 Ответить
Заспокійливе дешевше обходиться, і не треба ''ковирятися'' в душевній рані!
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21.04.2023 10:55 Ответить
Мій сусід купує заспокійливе щодня 0.5л. і спокійний в нірвані.
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21.04.2023 10:55 Ответить
Мій сусід сьогодні помер від таких ліків.
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21.04.2023 10:56 Ответить
Після приколів з рецептами стали більше купляти заспокійливих?....
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21.04.2023 10:56 Ответить
Як можна цитувати цю невдаху?

Він ще за ковідну істерію не відповів.
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21.04.2023 11:01 Ответить
Шашликами не пробували лікуватися?
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21.04.2023 11:02 Ответить
Дякую! вже до одного звернулися)))))))
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21.04.2023 11:03 Ответить
треба кожному зробити три щеплення від ковіду і ще три бустери, тоді ці крадії з МОЗ заспокояться бо треба буде ще закупити
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21.04.2023 11:05 Ответить
Щось я вашу логіку не прослідковую - тобто на вакцині наживаються, а на заспокійливих не хочуть?
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21.04.2023 11:28 Ответить
От що дав пошук по цінам:

Вартість прийому психологів
Є початківці - за прийом у яких потрібно заплатити від 200 до 300 гривень за годину. Досвідчені психологи, які мають, окрім державного диплому ще й безліч пройдених курсів за плечима, беруть за сеанс значно більше - середня вартість від 800 гривень.

Корвалол-Дарниця краплі ор., р-н по 40 мл у флак. від 28.30 грн
Так що тут без шансів мабуть. Якщо введуть таки обовязковий рецепт на заспокійливі, то може щось зміниться
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21.04.2023 11:05 Ответить
Лікарі були здивовані, що плацебо діє навіть тоді, коли піддослідні знали, що це плацебо...Гербом України є літера "Псі"- психіка, душа...
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21.04.2023 11:12 Ответить
лише те, що люди почнуть кидатись один на одного. Психологи нам зараз не по кишені.
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21.04.2023 11:13 Ответить
я краще ті 800 на ЗСУ віддам.
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21.04.2023 11:14 Ответить
А головне:
який в цьому сенс, якщо психолух все що робить - це уважно тебе вислухає, поспівчуває, і піднесе рахунок на 1500-2500 гривень?
Якщо ви хочете, щоб з того був якийсь сенс, записуйтесь до психотерапевта. Він випише антидепресанти, сильне заспокійливе, снодійне яке насправді діє, і принаймні це вартуватиме ваших вкладених грошей.
Але на вашому місці я б просто купив Нервонорм в аптеці, а якщо треба файне снодійне - Гіпнос від Дарниці. А зайві гроші перечислив би на ЗСУ.
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21.04.2023 12:19 Ответить
Довела шобла людей до того стану своїми шашликами, а тепер дивуються що люди заспокійлеве пють!!Краще мовчи ляшко і зроби щось корисне!
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21.04.2023 11:09 Ответить
Пропонуєш йому кожному українцю зробити по шашлику? Що воно зробити може окрім рецептів на заспокійливі?
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21.04.2023 11:11 Ответить
Заспокійливе дешевше. І діє скоріше ніж психолог.
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21.04.2023 11:11 Ответить
Пісюніст не переймається, таки важки звинувачення та зрада, таки важки втрати на фронті йому п*хер.
Жека з Юзіком тільки додали ваги до своіх тілес.
Це така стійка порода ЗеЙобікі
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21.04.2023 11:12 Ответить
Коньяк дешевле.
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21.04.2023 11:12 Ответить
але наслідки не передбачуванні
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21.04.2023 11:56 Ответить
Если остогаммливаться, не ежедневно, а не ополлитриваться, все последствия будут благоприятными. А коньяк надо покупать качественный, а не шмурдяк на самогоне.
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21.04.2023 12:27 Ответить
Українці купують надто багато заспокійливих. Краще звернутися до психолога - заплатите как за психолога так и за успокоительное
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21.04.2023 11:15 Ответить
Краще б ляшко забився у якусь дірку і мовчав
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21.04.2023 11:19 Ответить
... а как же я буду харчеваться?...
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21.04.2023 13:38 Ответить
Ну так зеля сказал к шашлыкам готовиться же
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21.04.2023 11:20 Ответить
через експерименти нарвано-нахабно-підлої зеленої шобли над живими людьми можна і на наркоту підсісти
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21.04.2023 11:29 Ответить
Так проблема в тому, що і серед психологів трапляються шарлатани і невігласи типу Спартака Суботи...
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21.04.2023 11:29 Ответить
Судячи з усього, міністр охорони здоров'я з медициною чи психологією взагалі не знайом . Таблетки та консультації у психологів не замінюють один одного, а доповнюють. Бовдур.
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21.04.2023 11:45 Ответить
не думаю, що мені допоможе психолог..., він рашку не знищить, наших хлопців не поверне, розуму політикам не додасть...
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21.04.2023 11:47 Ответить
Звідки він може знати коли назначають заспокійливе а коли потрібен психолог.
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21.04.2023 11:56 Ответить
так ми подумки кожен день до Залужного звертаємось
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21.04.2023 11:59 Ответить
Це потроху почалось після виборів в 2019.
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21.04.2023 12:04 Ответить
я уявляю черги під кабінетами психологів... після такого заспокійливе і справді не знадобиться, тільки кайданки
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21.04.2023 12:14 Ответить
До спартака суботи
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21.04.2023 12:26 Ответить
Где вы видели психологов в нашей стране, пан министр?
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21.04.2023 12:31 Ответить
Смотрю видео на Цензоре. Помогает..
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21.04.2023 12:34 Ответить
Товрысчь Ляшко, посмотрите количество народу в Европе, сидящих на препаратах, без всякой войны. Вы сильно удивитесь. Депрессия типа здесь как простуда уже, чуть ли не у каждого второго. Ещё и легализовали коннабис в этом месяце, чтоб не унывали))
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21.04.2023 12:53 Ответить
Надо обратиться к снайперу чтобы ликвидировал первопричину беспокойства
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21.04.2023 14:05 Ответить
толковых психологов очень очень мало.
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21.04.2023 14:08 Ответить
 
 