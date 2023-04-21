Українці купують надто багато заспокійливих. Краще звернутися до психолога, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров’я спостерігають зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем із психічним здоров’ям.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати. Зазвичай треба проконсультуватися з сімейним лікарем. В першу чергу з психологом, і є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", - сказав Ляшко.

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Міністр зазначив, що ще з радянських часів в суспільстві була сформована стигма щодо звертання до психолога чи психіатра, але в американській та європейській культурі психолог є нормою. За його словами, в Україні це теж має стати нормою, особливо після повномасштабного вторгнення.

Також Ляшко зазначив, що після початку повномасштабної війни спостерігається тенденція до зростання серед цивільного населення кількості мінно-вибухової травм та травм унаслідок обвалів. Крім того, значно збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок, і це є черговим викликом для системи охорони здоров'я.

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