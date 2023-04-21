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Українці купують надто багато заспокійливих. Краще звернутися до психолога, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

психолог

У Міністерстві охорони здоров’я спостерігають зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем із психічним здоров’ям.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати. Зазвичай треба проконсультуватися з сімейним лікарем. В першу чергу з психологом, і є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", - сказав Ляшко.

Читайте: Ляшко: Дефіциту ліків немає, всі препарати є на складах

Міністр зазначив, що ще з радянських часів в суспільстві була сформована стигма щодо звертання до психолога чи психіатра, але в американській та європейській культурі психолог є нормою. За його словами, в Україні це теж має стати нормою, особливо після повномасштабного вторгнення.

Також Ляшко зазначив, що після початку повномасштабної війни спостерігається тенденція до зростання серед цивільного населення кількості мінно-вибухової травм та травм унаслідок обвалів. Крім того, значно збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок, і це є черговим викликом для системи охорони здоров'я.

Також читайте: Товариство Червоного Хреста України відкриває в областях Центри психосоціальної підтримки

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Шашликами не пробували лікуватися?
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21.04.2023 11:02
+18
Краще перестати дивитись тєлємарафон
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21.04.2023 10:54
+18
Заспокійливе дешевше обходиться, і не треба ''ковирятися'' в душевній рані!
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21.04.2023 10:55
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Шо ж робити без арестовича?
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21.04.2023 10:52 Відповісти
Брехня не лікує.
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21.04.2023 10:56 Відповісти
А заспокійливе не заспокоює. І шож робити мудрому наріду?
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21.04.2023 10:57 Відповісти
Абдристович малює повітряні замки, зєлєбобіки в них живуть, а психологи з них беруть оплату.
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21.04.2023 11:17 Відповісти
Краще перестати дивитись тєлємарафон
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21.04.2023 10:54 Відповісти
Заспокійливе дешевше обходиться, і не треба ''ковирятися'' в душевній рані!
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21.04.2023 10:55 Відповісти
Мій сусід купує заспокійливе щодня 0.5л. і спокійний в нірвані.
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21.04.2023 10:55 Відповісти
Мій сусід сьогодні помер від таких ліків.
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21.04.2023 10:56 Відповісти
Після приколів з рецептами стали більше купляти заспокійливих?....
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21.04.2023 10:56 Відповісти
Як можна цитувати цю невдаху?

Він ще за ковідну істерію не відповів.
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21.04.2023 11:01 Відповісти
Шашликами не пробували лікуватися?
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21.04.2023 11:02 Відповісти
Дякую! вже до одного звернулися)))))))
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21.04.2023 11:03 Відповісти
треба кожному зробити три щеплення від ковіду і ще три бустери, тоді ці крадії з МОЗ заспокояться бо треба буде ще закупити
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21.04.2023 11:05 Відповісти
Щось я вашу логіку не прослідковую - тобто на вакцині наживаються, а на заспокійливих не хочуть?
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21.04.2023 11:28 Відповісти
От що дав пошук по цінам:

Вартість прийому психологів
Є початківці - за прийом у яких потрібно заплатити від 200 до 300 гривень за годину. Досвідчені психологи, які мають, окрім державного диплому ще й безліч пройдених курсів за плечима, беруть за сеанс значно більше - середня вартість від 800 гривень.

Корвалол-Дарниця краплі ор., р-н по 40 мл у флак. від 28.30 грн
Так що тут без шансів мабуть. Якщо введуть таки обовязковий рецепт на заспокійливі, то може щось зміниться
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21.04.2023 11:05 Відповісти
Лікарі були здивовані, що плацебо діє навіть тоді, коли піддослідні знали, що це плацебо...Гербом України є літера "Псі"- психіка, душа...
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21.04.2023 11:12 Відповісти
лише те, що люди почнуть кидатись один на одного. Психологи нам зараз не по кишені.
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21.04.2023 11:13 Відповісти
я краще ті 800 на ЗСУ віддам.
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21.04.2023 11:14 Відповісти
А головне:
який в цьому сенс, якщо психолух все що робить - це уважно тебе вислухає, поспівчуває, і піднесе рахунок на 1500-2500 гривень?
Якщо ви хочете, щоб з того був якийсь сенс, записуйтесь до психотерапевта. Він випише антидепресанти, сильне заспокійливе, снодійне яке насправді діє, і принаймні це вартуватиме ваших вкладених грошей.
Але на вашому місці я б просто купив Нервонорм в аптеці, а якщо треба файне снодійне - Гіпнос від Дарниці. А зайві гроші перечислив би на ЗСУ.
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21.04.2023 12:19 Відповісти
Довела шобла людей до того стану своїми шашликами, а тепер дивуються що люди заспокійлеве пють!!Краще мовчи ляшко і зроби щось корисне!
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21.04.2023 11:09 Відповісти
Пропонуєш йому кожному українцю зробити по шашлику? Що воно зробити може окрім рецептів на заспокійливі?
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21.04.2023 11:11 Відповісти
Заспокійливе дешевше. І діє скоріше ніж психолог.
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21.04.2023 11:11 Відповісти
Пісюніст не переймається, таки важки звинувачення та зрада, таки важки втрати на фронті йому п*хер.
Жека з Юзіком тільки додали ваги до своіх тілес.
Це така стійка порода ЗеЙобікі
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21.04.2023 11:12 Відповісти
Коньяк дешевле.
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21.04.2023 11:12 Відповісти
але наслідки не передбачуванні
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21.04.2023 11:56 Відповісти
Если остогаммливаться, не ежедневно, а не ополлитриваться, все последствия будут благоприятными. А коньяк надо покупать качественный, а не шмурдяк на самогоне.
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21.04.2023 12:27 Відповісти
Українці купують надто багато заспокійливих. Краще звернутися до психолога - заплатите как за психолога так и за успокоительное
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21.04.2023 11:15 Відповісти
Краще б ляшко забився у якусь дірку і мовчав
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21.04.2023 11:19 Відповісти
... а как же я буду харчеваться?...
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21.04.2023 13:38 Відповісти
Ну так зеля сказал к шашлыкам готовиться же
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21.04.2023 11:20 Відповісти
через експерименти нарвано-нахабно-підлої зеленої шобли над живими людьми можна і на наркоту підсісти
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21.04.2023 11:29 Відповісти
Так проблема в тому, що і серед психологів трапляються шарлатани і невігласи типу Спартака Суботи...
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21.04.2023 11:29 Відповісти
Судячи з усього, міністр охорони здоров'я з медициною чи психологією взагалі не знайом . Таблетки та консультації у психологів не замінюють один одного, а доповнюють. Бовдур.
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21.04.2023 11:45 Відповісти
не думаю, що мені допоможе психолог..., він рашку не знищить, наших хлопців не поверне, розуму політикам не додасть...
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21.04.2023 11:47 Відповісти
Звідки він може знати коли назначають заспокійливе а коли потрібен психолог.
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21.04.2023 11:56 Відповісти
так ми подумки кожен день до Залужного звертаємось
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21.04.2023 11:59 Відповісти
Це потроху почалось після виборів в 2019.
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21.04.2023 12:04 Відповісти
я уявляю черги під кабінетами психологів... після такого заспокійливе і справді не знадобиться, тільки кайданки
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21.04.2023 12:14 Відповісти
До спартака суботи
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21.04.2023 12:26 Відповісти
Где вы видели психологов в нашей стране, пан министр?
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21.04.2023 12:31 Відповісти
Смотрю видео на Цензоре. Помогает..
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21.04.2023 12:34 Відповісти
Товрысчь Ляшко, посмотрите количество народу в Европе, сидящих на препаратах, без всякой войны. Вы сильно удивитесь. Депрессия типа здесь как простуда уже, чуть ли не у каждого второго. Ещё и легализовали коннабис в этом месяце, чтоб не унывали))
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21.04.2023 12:53 Відповісти
Надо обратиться к снайперу чтобы ликвидировал первопричину беспокойства
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21.04.2023 14:05 Відповісти
толковых психологов очень очень мало.
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21.04.2023 14:08 Відповісти
 
 