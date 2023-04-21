Українці купують надто багато заспокійливих. Краще звернутися до психолога, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У Міністерстві охорони здоров’я спостерігають зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем із психічним здоров’ям.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати. Зазвичай треба проконсультуватися з сімейним лікарем. В першу чергу з психологом, і є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", - сказав Ляшко.
Міністр зазначив, що ще з радянських часів в суспільстві була сформована стигма щодо звертання до психолога чи психіатра, але в американській та європейській культурі психолог є нормою. За його словами, в Україні це теж має стати нормою, особливо після повномасштабного вторгнення.
Також Ляшко зазначив, що після початку повномасштабної війни спостерігається тенденція до зростання серед цивільного населення кількості мінно-вибухової травм та травм унаслідок обвалів. Крім того, значно збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок, і це є черговим викликом для системи охорони здоров'я.
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Він ще за ковідну істерію не відповів.
Вартість прийому психологів
Є початківці - за прийом у яких потрібно заплатити від 200 до 300 гривень за годину. Досвідчені психологи, які мають, окрім державного диплому ще й безліч пройдених курсів за плечима, беруть за сеанс значно більше - середня вартість від 800 гривень.
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Так що тут без шансів мабуть. Якщо введуть таки обовязковий рецепт на заспокійливі, то може щось зміниться
який в цьому сенс, якщо психолух все що робить - це уважно тебе вислухає, поспівчуває, і піднесе рахунок на 1500-2500 гривень?
Якщо ви хочете, щоб з того був якийсь сенс, записуйтесь до психотерапевта. Він випише антидепресанти, сильне заспокійливе, снодійне яке насправді діє, і принаймні це вартуватиме ваших вкладених грошей.
Але на вашому місці я б просто купив Нервонорм в аптеці, а якщо треба файне снодійне - Гіпнос від Дарниці. А зайві гроші перечислив би на ЗСУ.
Жека з Юзіком тільки додали ваги до своіх тілес.
Це така стійка порода ЗеЙобікі