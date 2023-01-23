Товариство Червоного Хреста України відкриває в областях Центри психосоціальної підтримки

З метою забезпечення якісної підтримки та турботи про психічне здоров’я людей, які постраждали через війну, Червоний Хрест України відкриває в різних областях країни Центри психосоціальної підтримки (ПСП).

Про це Червоний Хрест України повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В облаштованих приміщеннях проводяться сімейні заходи, заняття з елементами творчості для груп дітей та дорослих, активні ігри, сімейні заходи, спрямовані на покращення взаємодії між всіма членами родини. Також тут проводяться психоедукаційні сесії, на яких батьки можуть дізнатися, як подолати стрес і потурбуватися про близьких", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, основна мета заходів з психосоціальної підтримки – допомогти учасникам зняти емоційну напругу, відчути себе у безпеці, підвищити стресостійкість, а також корисно провести час з близькими та друзями.

Наразі Центри ПСП працюють в Ужгороді, Полтаві, Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську. А протягом 2023 року подібні заклади відкриються у великих містах по всій Україні, наприклад: незабаром відкриються Центри ПСП у Тернополі та Кам’янець-Подільському.

Відкриття відбувається у співпраці з Данським Червоним Хрестом.

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