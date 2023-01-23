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Товариство Червоного Хреста України відкриває в областях Центри психосоціальної підтримки

хрест,червоний

З метою забезпечення якісної підтримки та турботи про психічне здоров’я людей, які постраждали через війну, Червоний Хрест України відкриває в різних областях країни Центри психосоціальної підтримки (ПСП).

Про це Червоний Хрест України повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В облаштованих приміщеннях проводяться сімейні заходи, заняття з елементами творчості для груп дітей та дорослих, активні ігри, сімейні заходи, спрямовані на покращення взаємодії між всіма членами родини. Також тут проводяться психоедукаційні сесії, на яких батьки можуть дізнатися, як подолати стрес і потурбуватися про близьких", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, основна мета заходів з психосоціальної підтримки – допомогти учасникам зняти емоційну напругу, відчути себе у безпеці, підвищити стресостійкість, а також корисно провести час з близькими та друзями.

Наразі Центри ПСП працюють в Ужгороді, Полтаві, Львові, Хмельницькому та Івано-Франківську. А протягом 2023 року подібні заклади відкриються у великих містах по всій Україні, наприклад: незабаром відкриються Центри ПСП у Тернополі та Кам’янець-Подільському.

Відкриття відбувається у співпраці з Данським Червоним Хрестом.

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Ідіть кацапам на білі тапки збирайте, якраз ОБСЄшників провідаєте і Крузаки заберете...може
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23.01.2023 13:37 Відповісти
Відморожені посібники окупантів, в Тамбов за поребрік "єхайте".
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23.01.2023 13:41 Відповісти
Оренда приміщень "у своїх"? Євроремонт, проспекти? На нові посади родичів та "своїх"?
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23.01.2023 14:23 Відповісти
☝️Два дибіла гета сіла☝️,затуліть свої писки дегенерати, ЧХ багато допомогає українцям по всьому світу.
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23.01.2023 14:25 Відповісти
Вірю. Як самому собі. Особливо "по всьому світу". За "недорого"...
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23.01.2023 14:27 Відповісти
До сраки,у що ти віриш дибіл
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23.01.2023 14:30 Відповісти
Знов чергова "пральна машина"
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23.01.2023 14:25 Відповісти
 
 