Ізраїль навчатиме київських психологів допомагати військовим і постраждалим від війни

До Ізраїлю поїхала друга група психологів, які навчатимуться, як допомогти учасникам бойових дій із посттравматичним синдромом та постраждалим після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Ще 15 наших психологів пройдуть навчальний семінар щодо роботи з посттравмою у військових та постраждалих від війни. Серед них психологи центрів соціальних служб, трудової, професійної реабілітації людей із інвалідністю, а також проєкту кризової психологічної підтримки "Варто жити", - каже Хонда.

За її словами, відбір здійснювала ізраїльська сторона. Після навчання українські психологи отримають відповідні сертифікати та зможуть навчати фахівців в Україні.

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Зазначається, що в ізраїльській системі психологічної допомоги працює понад 2500 фахівців, під час активних бойових дій на службу призивають резервістів. Загалом встановлений норматив військових психологів та соціальних працівників має сьогодні наближатися до показника — 1 фахівець на 70-90 військовослужбовців.