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Новини
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Ізраїль навчатиме київських психологів допомагати військовим і постраждалим від війни

психологи

До Ізраїлю поїхала друга група психологів, які навчатимуться, як допомогти учасникам бойових дій із посттравматичним синдромом та постраждалим після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Ще 15 наших психологів пройдуть навчальний семінар щодо роботи з посттравмою у військових та постраждалих від війни. Серед них психологи центрів соціальних служб, трудової, професійної реабілітації людей із інвалідністю, а також проєкту кризової психологічної підтримки "Варто жити", - каже Хонда.

За її словами, відбір здійснювала ізраїльська сторона. Після навчання українські психологи отримають відповідні сертифікати та зможуть навчати фахівців в Україні.

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Зазначається, що в ізраїльській системі психологічної допомоги працює понад 2500 фахівців, під час активних бойових дій на службу призивають резервістів. Загалом встановлений норматив військових психологів та соціальних працівників має сьогодні наближатися до показника — 1 фахівець на 70-90 військовослужбовців.

Автор: 

Ізраїль (1654) психологи (87)


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Топ коментарі
+4
Независимый аналитический центр по глобальной безопасности поставил Израиль на 10-е место среди крупнейших международных экспортëров оружия за последние пять лет. В отчëте Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в котором измеряется торговля оружием с 2017 по 2021 год, говорится, что поставки продукции военного назначения в Европу резко возросли, а страны Персидского залива были ведущими импортëрами, пишет сегодня, 4 апреля, газета The Times of Israel.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/04/04/izrail-zamknul-desyatku-vedushchih-eksporterov-oruzhiya-ot-azerbaydzhana-do-vetnama
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14.11.2022 18:07
+3
зямы, а где оружие?
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14.11.2022 18:00
+3
Вася, а обосновать , почему таким нагловато-требовательным тоном ты просишь оружие у постоянно воюющей страны, ты можешь.
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14.11.2022 18:02
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зямы, а где оружие?
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14.11.2022 18:00 Відповісти
Вася, а обосновать , почему таким нагловато-требовательным тоном ты просишь оружие у постоянно воюющей страны, ты можешь.
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14.11.2022 18:02 Відповісти
Независимый аналитический центр по глобальной безопасности поставил Израиль на 10-е место среди крупнейших международных экспортëров оружия за последние пять лет. В отчëте Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в котором измеряется торговля оружием с 2017 по 2021 год, говорится, что поставки продукции военного назначения в Европу резко возросли, а страны Персидского залива были ведущими импортëрами, пишет сегодня, 4 апреля, газета The Times of Israel.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/04/04/izrail-zamknul-desyatku-vedushchih-eksporterov-oruzhiya-ot-azerbaydzhana-do-vetnama
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14.11.2022 18:07 Відповісти
То, оружие, которое имеется в наличии, используется израильской армией в режиме 24/7.
А то оружие, которое покупают(при обязательном согласии израильского правительства на его продажу), заказывают за 4-5 лет. Современные системы ПВО требуют именно столько времени для его производства.
Поэтому вопли из Германии(см. выше) о том, что Израиль не дает оружия Украине, в Германию и адресуйте.
Товарищ Янукович, мы с вами, кажется, этот вопрос уже обсуждали и вашу ссылку я видел.
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14.11.2022 18:14 Відповісти
Вечером в пятницу, 11 ноября, пророссийский телеграм-канал "Военный осведомитель" https://t.me/milinfolive/93195 опубликовал фотографии GAIA Amir с подписью: "Бронеавтомобиль GAIA Amir израильского производства на вооружении ВСУ в Херсонской области".

Та же информация опубликована украинским телеграм-каналом "Акцент.UA. Війна/Новини Запоріжжя та України" и другими источниками. На YouTube выложен ролик, где украинский военнослужащий дает высокую оценку данному транспортному средству.
https://youtu.be/CvLmItWYUJM

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14.11.2022 18:24 Відповісти
Ахи, ну вспомните же как говорил Марк Твен: "Не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят Вас своим опытом"
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14.11.2022 18:56 Відповісти
постоянно воюющая страна?
Можно было бы понять и без объснений....
кстати, я не вася и нехер мне тыкать
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14.11.2022 18:14 Відповісти
Ну, Бастиан это по немецки тот же Вася.
А тон мой исходит из старого правила - "Какой вопрос - такой ответ".
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14.11.2022 18:16 Відповісти
Оружіє ґоям? Ну нє, ето будєт явний антісємітізм...
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14.11.2022 20:12 Відповісти
Яке тобі аружіє, казьол.
Аружіє передають люди людям, із рук до рук.
А твоє аружіє штахета із парканаі нічого складнішого ти в руках не тримав .
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14.11.2022 21:04 Відповісти
Аrye, ти за своєю вірою правий. Ми також читали "Торат а мелех". Знаємо.
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14.11.2022 22:02 Відповісти
под асфальтом поищи
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14.11.2022 18:57 Відповісти
О каком оружии может идти речь, если Украина голосует в ООН, вместе с Россией, Ираном, Белоруссией, против Израиля, и поддерживающих его США, Канады....
Как проговорил , Швец (США) - в Украине высокопоставленный крот из ОП, дал Указание Кулебе, проголосовать против Израиля и США !??
Кстати, диванный отморозок, почему сбежал из Украины и прячешься в Германии?
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15.11.2022 06:08 Відповісти
А Кулеба не хочет пояснить позицию Украины в ООН по Израильским вопросам?
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14.11.2022 23:23 Відповісти
Кулебе дали указание в ОП голосовать против Израиля и его союзника, США...
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15.11.2022 06:12 Відповісти
 
 