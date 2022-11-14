Ізраїль навчатиме київських психологів допомагати військовим і постраждалим від війни
До Ізраїлю поїхала друга група психологів, які навчатимуться, як допомогти учасникам бойових дій із посттравматичним синдромом та постраждалим після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступниця голови КМДА Марина Хонда.
"Ще 15 наших психологів пройдуть навчальний семінар щодо роботи з посттравмою у військових та постраждалих від війни. Серед них психологи центрів соціальних служб, трудової, професійної реабілітації людей із інвалідністю, а також проєкту кризової психологічної підтримки "Варто жити", - каже Хонда.
За її словами, відбір здійснювала ізраїльська сторона. Після навчання українські психологи отримають відповідні сертифікати та зможуть навчати фахівців в Україні.
Зазначається, що в ізраїльській системі психологічної допомоги працює понад 2500 фахівців, під час активних бойових дій на службу призивають резервістів. Загалом встановлений норматив військових психологів та соціальних працівників має сьогодні наближатися до показника — 1 фахівець на 70-90 військовослужбовців.
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Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/04/04/izrail-zamknul-desyatku-vedushchih-eksporterov-oruzhiya-ot-azerbaydzhana-do-vetnama
А то оружие, которое покупают(при обязательном согласии израильского правительства на его продажу), заказывают за 4-5 лет. Современные системы ПВО требуют именно столько времени для его производства.
Поэтому вопли из Германии(см. выше) о том, что Израиль не дает оружия Украине, в Германию и адресуйте.
Товарищ Янукович, мы с вами, кажется, этот вопрос уже обсуждали и вашу ссылку я видел.
Та же информация опубликована украинским телеграм-каналом "Акцент.UA. Війна/Новини Запоріжжя та України" и другими источниками. На YouTube выложен ролик, где украинский военнослужащий дает высокую оценку данному транспортному средству.
https://youtu.be/CvLmItWYUJM
Можно было бы понять и без объснений....
кстати, я не вася и нехер мне тыкать
А тон мой исходит из старого правила - "Какой вопрос - такой ответ".
Аружіє передають люди людям, із рук до рук.
А твоє аружіє штахета із парканаі нічого складнішого ти в руках не тримав .
Как проговорил , Швец (США) - в Украине высокопоставленный крот из ОП, дал Указание Кулебе, проголосовать против Израиля и США !??
Кстати, диванный отморозок, почему сбежал из Украины и прячешься в Германии?