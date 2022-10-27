Понад 70% українців відчувають стрес. Головна причина - агресія РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Понад половина українців оцінюють свій психологічний стан як середній, понад 70% відчувають стрес і знервованість. Головна причина - російська агресія.

Про це свідчать результати дослідження "Досвід українців щодо звернення по психологічну допомогу та бар’єри на цьому шляху". Їх представила представниця Gradus Research Анна Ільєнко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"71% опитаних декларують, що вони останнім часом відчували стрес або знервованість. Дві третини населення стресують і навіть можуть про це сказати", - сказала Ільєнко.

За її словами, 21% опитаних відповіли що останнім часом не відчували стресу та знервованості, 8% опитаних важко було відповісти на це питання.

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Як зауважила Ільєнко, серед опитаних дві групи найбільше відчувають стрес: жінки та вікова група 25-34 роки. Серед жінок таких 79% опитаних, серед вікової групи 24-34 - 76%.

Також високий рівень стресу у віковій групі 45-54 роки - 70%, серед чоловіків 63% заявили що відчувають високий рівень стресу, серед молоді віком від 18 до 24 - 67%. Найменше спостерігають у себе підвищення рівня стресу люди вікової групи 55-60 років - 59%.

Найголовнішою причиною стресу та знервованості 72% респондентів назвали повномасштабну війну Росії проти України. Крім того, серед причин фінансові складнощі вказали 44% опитаних, соціально-політичну ситуацію в країні - 30%, стан власного здоров’я - 25%, безробіття - 25%, робота, робочі питання - 23%, високий рівень інфляції - 23%, сімейні справи та стосунки - 22%, стан здоров’я близьких - 20%, курс гривні - 19%.

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Серед аспектів війни, які викликають сильну знервованість та стрес, респонденти назвали безпеку близьких (63%), втрату джерела доходу (42%), ризик втрати майна (37%), ризик померти під час бойових дій (37%), розлуку з рідними сім’єю - 32%, ризик отримати поранення - 24%, страх перед тим, що чекає на новому місці - 16%, проблеми, пов’язані з рідними, близькими, друзям - 16%, відсутність можливості залишити країну - 14%, проблеми з доступом до медикаментів - 10%, отримані під час війни поранення - 9%, проблем з доступом до продуктів - 9%, відсутність можливості покинути своє місто при окупації - 9%.

Водночас, як повідомила Ільєнко, половина опитаних людей (51%) оцінюють стан свого психологічного здоровʼя як середній. За її словами, це вже зона ризику, ці люди можуть швидко перейти в зону критичних станів. 41% опитаних відповіли, що оцінюють свій рівень як задовільний.

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Стосовно емоцій напруженість відчувають 42% українців, втому - 41%, втім на такому ж рівні надія - 41%.

"Це така характерна риса для українців, ми віримо в перемогу і це добре, з цим можна працювати в комунікаціях і практиках", - сказала експерт.

Вона додала, що страх відчувають 26% опитаних, 24% - гнів, 22% - гордість, 21% - роздратування, 20% - обережність, 19% - безсилля, 17% - розгубленість.

Всього 14% опитаних сказали, що відчувають відчай, також 14% заявили про почуття мотивації, бажання діяти, 13% відчувають розчарування, 11% сказали про самотність.

Згідно з опитуванням, 39% українців для подолання стресу та напруги сидять в інтернеті, 31% - спілкуються друзями та рідними, 29% - дивляться телевізор чи серіали, 24% - проводять час з близькими, 24% - слухають музику, 20% - заглиблюються в роботу, 19% - займаються улюбленими справами, хобі, 16% опитаних відповіли, що вживають алкоголь, або приймають ліки від стресу. Крім того, 15% читають книги, 14% вживають більше солодкого чи смачного, лише 13% вибираються на природу, займаються спортом лише 10% опитаних.

"Тільки 2% людей консультуються з психотерапевтом, психологом чи сімейним лікарем, коли відчувають симптоми стресу, тривоги. Практика звернення до спеціалістів просто відсутня", - сказала Ільєнко.

За її словами, найчастіше до психологів чи психотерапевтів звертаються жінки (10%), вікова група 18-24 роки (19%) та вікова група 25-34 роки (10%).

За даними дослідження, українці вважають достатньою проблемою для звернення за психологічною допомогою перебування в полоні (45%) та втрата близької людини через війну (43%). 40% назвали наявність проблем з психологічним/психічним здоров’ям через війну, 39% - участь в бойових діях, 38% - перебування в окупації, 32% - перебування безпосередньо чи поблизу зони бойових дій, 27% - втрату житла через війну, 22% - наявність проблем зі здоров’ям через війну, 20% - втрату майна (не житла) через війну, 18% - переїзд з місця постійного проживання через війну в межах України.

Дослідження Gradus Research відбулося у вересні 2022 року онлайн, через мобільний застосунок. Опитування проводилося серед мешканців міст від 50 тис. населення віком від 18 до 60 років. Кількісь результативних інтерв’ю - 2100.