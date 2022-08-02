УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12536 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 523 39

Понад 15 мільйонів українців матимуть психічні розлади внаслідок війни, - МОЗ

психолог

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми вже прогнозуємо в абсолютному вираженні кількість людей, які матимуть психічні розлади за наслідками цієї війни – це понад 15 млн людей. Це ті люди, які потребуватимуть як мінімум психологічної підтримки", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що ця війна матиме суттєвий вплив на психічний стан людей, навіть тих, яким здається, що вони стійко переживають воєнні наслідки. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни

Автор: 

психологи (87) психіка (37) Ляшко Віктор (1515)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Я вас расстрою. Апрель 2019 года показал, что у 73% избирателей в Украине психические отклонения (или умственные) были и до активной фазы войны.
показати весь коментар
02.08.2022 17:55
+19
На фоні кацапів, та їх прихвостнів, ми виглядаємо абсолютно здоровими людьми!
показати весь коментар
02.08.2022 17:54
+14
Да, еще, блин, какие! 20 апреля вменяемые украинцы проснулись в Идиократии. А теперь отхаркиваем кровью.
показати весь коментар
02.08.2022 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фоні кацапів, та їх прихвостнів, ми виглядаємо абсолютно здоровими людьми!
показати весь коментар
02.08.2022 17:54 Відповісти
Война отрезвляет. А это всегда стресс.
показати весь коментар
02.08.2022 17:55 Відповісти
Я вас расстрою. Апрель 2019 года показал, что у 73% избирателей в Украине психические отклонения (или умственные) были и до активной фазы войны.
показати весь коментар
02.08.2022 17:55 Відповісти
Да, еще, блин, какие! 20 апреля вменяемые украинцы проснулись в Идиократии. А теперь отхаркиваем кровью.
показати весь коментар
02.08.2022 17:58 Відповісти
Или какого там числа выборы были?
показати весь коментар
02.08.2022 17:59 Відповісти
Нажаль ці відсотки невпинно збільшуються.
показати весь коментар
02.08.2022 18:04 Відповісти
72% населення так його мають, коли клоуна вибрали.
показати весь коментар
02.08.2022 18:00 Відповісти
одно радует, что этой участи избегут героические гастролеры со своим трешем потап каменский, мохнатик, бабкин и их телочки с выводками
показати весь коментар
02.08.2022 18:08 Відповісти
Шляшко, починай закупляти антидепресанти і нейролептики втридорога через фірму-прокладку, як це робив у свій час твій папєрєднік з медичними масками.
показати весь коментар
02.08.2022 18:09 Відповісти
Так фельдшер зрегістрував закон - вакцінація з 4 рочків і далі по списку. Допоможем гроші в розпил.
показати весь коментар
02.08.2022 20:10 Відповісти
Так до зареєстрованого закону іще в пологовому першу вакцинацію роблять , чи ви не в курсі ? ((
показати весь коментар
21.11.2022 20:14 Відповісти
Москалі і без війни кончені єпанати )))
показати весь коментар
02.08.2022 18:12 Відповісти
ага, вже третій день сиджу в шапочці з фольги... це воно?
показати весь коментар
02.08.2022 18:12 Відповісти
Нє - не те , це по душам потриндіти в колі таких самих проблемних , кажуть що допомагає тому , хто за це коло зарплату отримує .
показати весь коментар
21.11.2022 20:17 Відповісти
Це ті 15 мільйонів, яким доведеться переходити на українську
показати весь коментар
02.08.2022 18:14 Відповісти
небольшой рост. В девятнадцатом таких было 13,5 миллионов.
показати весь коментар
02.08.2022 18:18 Відповісти
Я вже такий розлад реально відчуваю. Безсоння. Цікавить лише інформація щодо знищення кацапів. Це не нормально.
показати весь коментар
02.08.2022 18:19 Відповісти
Шановний(а) НБ, бережить себе. Спробуйте відвлікатись на позитивні речі, спілкуйтесь с добрими людьми, природою. Дивіться гарні фільми: наприклад "Толока" Михайла Іллєнка (екранізація Шевченкової балади «У тієї Катерини хата на помості…») Все буде Україна!
показати весь коментар
02.08.2022 18:37 Відповісти
Тут, на жаль, саме той випадок коли занадто грунтовна гуманітарна освіта призводить до реалістичного погляду. Схоже, в найближчі роки теза "песиміст це добре інформований оптиміст", принаймні для мене, буде актуальною. Люди пристосовуються до ситуації, але ситуація калічить їх психіку і це змінює звичне соціальне середовище...
показати весь коментар
02.08.2022 19:19 Відповісти
Я з перших днів досить добре тримався. А зараз теж накрило. Сон поганий, в піт кидає цілий день. Сиджу пишу щоденник, аналізую. Все ж таки прийшов до висновку що обманювати себе що все закінчиться безкінця не вийде. А адаптуватись до нових умов і жити в цих умовах, ростити дітей, мозок категорично проти. Довгий період іде невідповідність очікуваного з реальністю. А ці дибіли з довгим язиком ще масла в вогонь підливають. Орали з усіх чайників що ось завтра вже Херсон звільнимо, і що? А як тим людям, що там живуть... Одні примарні надії і вигорання знедолених душ. Людині потрібні цілі, плани на майбутнє, відпочинок. Війна стерла це все на місяці, а може й роки... Треба триматись, іншого виходу немає.
показати весь коментар
02.08.2022 23:02 Відповісти
Безсоння то вікове , а не психологічне , а інтерес до падежу кацапні - то професійне ; означає що ростете інтелектуально так що не хвилюйтеся , все у вас Ок
показати весь коментар
21.11.2022 20:20 Відповісти
Ляшко ще той спеціаліст, щоб йому вірити!
показати весь коментар
02.08.2022 18:29 Відповісти
У совку була каральна психіатрія. Можливо, що за допомогою цієї "статистики" хочуть так легко всіх, хто умовно неблагонадійний записувати в дурні?
показати весь коментар
02.08.2022 18:32 Відповісти
Не до сміху,але думаю ,що в Україні вже було стільки ж з розладами)А нових 15млн. потребуватимуть допомоги психологів: не знаю як це можна зробити з такими руйнуваннями.Прогнозую ,що ці люди бухатимуть,куритимуть як "шевці",та вчиняти самогубство.Це може змінитися тільки тоді,якщо телебачення зробить якийсь прорив в мовленні :позитив,поради,економіка розцвіте,політики будть чесними...якась утопія,даруйте.
показати весь коментар
02.08.2022 18:33 Відповісти
для прорыва можно еще один зелемарафон запилить, запретить кроме обменникам еще и банкам демонстрировать курс валют... Можно на уличных экранах крутить оптимистические выступления квартала пятилетней давности... Главно дело, шоб через этот прорыв страну не выронить...
показати весь коментар
02.08.2022 19:10 Відповісти
Нічого страшного - всіма мільйонами навідаємо тебе у швайцарії , психологічно відновимося : альпійське повітря , свіжі продукти , фондю , спів австрійський і все норм . Накривай столи , вже рушаємо !
показати весь коментар
21.11.2022 20:28 Відповісти
В 2024 году на выборах президента Украины узнаем научились ли чему-нибудь украинцы или нет.
И насколько у них в порядке с головой.
показати весь коментар
02.08.2022 18:52 Відповісти
знов побачимо привітання жидів в косоворотках?
знов почуємо що Бандера нічим від Власова не відрізнявся, це сумнівніний персонаж, взагалі незрозуміло чому він сидів у Заксенхаузені й чому його братів вбили у Аушвіці, тому краще просто побігати з дідами на палках навкруги пам'ятника Ватутіну, який досі стоїть поруч з Верховної Радою. Знов почуємо що наша армія в другої світової - це радянська армія, а не бандерівці?
знов почуємо про талановитого Пушкіна та про то що совочків не треба знищувати, нехай собі виють "мьішибратья", "один на рот", не треба розділяти людей?
знов побачимо нові криминальні справи на Черновол, почуємо що треба знищувати майданутих, та народ радісно побіжить голосувати за "новьіе литца" з оточення Януковича?
знову будемо будувати ОГРИЗОК СССР зі свінособачою мовою, дідами на палках, жидами в косовортках, Пушкіним, свінособачою мовою та їбучою кирилицею?
дуже сумнівно що буде інакше, нажаль
показати весь коментар
02.08.2022 19:10 Відповісти
Все ніби нормально , але чим тебе та кирилиця дістала ? Сходи до святої Софії - подивися чим там графіті нашкрябане , чомусь на латиницю не схоже ? (( Фаріонша тобі часом не родичка ? ((
показати весь коментар
21.11.2022 20:33 Відповісти
думаете, ************** арахамиоз головного мозга лечится?
показати весь коментар
02.08.2022 19:12 Відповісти
Хоть поржем((( Сделаем их ещё раз((( Даром было их убеждать, что война коснётся каждого ...
показати весь коментар
02.08.2022 19:13 Відповісти
Так їх вона особливо і не торкнулася , ті хто #акакаяразніца або по Європах , або по бункерах щоб снайпер не зняв (( а як тривоги немає , то по ресторанах і бутиках (( Від скуки он почали концерти у метро організовувати , тусять собі , нові враження отримують ((
показати весь коментар
21.11.2022 20:36 Відповісти
Это же сколько сралинцев мавзолейныз обосралось 22 июня 1941года...мать моя мама...
показати весь коментар
02.08.2022 19:18 Відповісти
Сралин после 22 июня очухался уж 3 июня выступив по всеосозному радио...вместо барана Левитана...
показати весь коментар
02.08.2022 19:28 Відповісти
3 июля... типа браття и сестрв..к вам обращаюсь я...подонок всех времен и народов
показати весь коментар
02.08.2022 19:31 Відповісти
Мій "психічний розлад" виглядає десь приблизно так: якщо десь поблизу побачу кацападлу - просто вб'ю його...
показати весь коментар
02.08.2022 19:37 Відповісти
Ну, це санітарний лікар загнув! У нас дуже стресостійка нація, один одному допоможемо і обійдемося без тих розладів
показати весь коментар
02.08.2022 20:20 Відповісти
Нажаль психічні розлади в натовпу почались ще на початку 2014 року, коли 60% обрали "однотурового" ворюгу- олігарха та Клячка
показати весь коментар
26.11.2022 11:24 Відповісти
 
 