Понад 15 мільйонів українців матимуть психічні розлади внаслідок війни, - МОЗ
За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"Ми вже прогнозуємо в абсолютному вираженні кількість людей, які матимуть психічні розлади за наслідками цієї війни – це понад 15 млн людей. Це ті люди, які потребуватимуть як мінімум психологічної підтримки", - заявив Ляшко.
Він зазначив, що ця війна матиме суттєвий вплив на психічний стан людей, навіть тих, яким здається, що вони стійко переживають воєнні наслідки.
Топ коментарі
+36 Anton Grinblat #491066
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И насколько у них в порядке с головой.
знов почуємо що Бандера нічим від Власова не відрізнявся, це сумнівніний персонаж, взагалі незрозуміло чому він сидів у Заксенхаузені й чому його братів вбили у Аушвіці, тому краще просто побігати з дідами на палках навкруги пам'ятника Ватутіну, який досі стоїть поруч з Верховної Радою. Знов почуємо що наша армія в другої світової - це радянська армія, а не бандерівці?
знов почуємо про талановитого Пушкіна та про то що совочків не треба знищувати, нехай собі виють "мьішибратья", "один на рот", не треба розділяти людей?
знов побачимо нові криминальні справи на Черновол, почуємо що треба знищувати майданутих, та народ радісно побіжить голосувати за "новьіе литца" з оточення Януковича?
знову будемо будувати ОГРИЗОК СССР зі свінособачою мовою, дідами на палках, жидами в косовортках, Пушкіним, свінособачою мовою та їбучою кирилицею?
дуже сумнівно що буде інакше, нажаль