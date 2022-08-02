Понад 15 мільйонів українців матимуть психічні розлади внаслідок війни, - МОЗ

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми вже прогнозуємо в абсолютному вираженні кількість людей, які матимуть психічні розлади за наслідками цієї війни – це понад 15 млн людей. Це ті люди, які потребуватимуть як мінімум психологічної підтримки", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що ця війна матиме суттєвий вплив на психічний стан людей, навіть тих, яким здається, що вони стійко переживають воєнні наслідки.

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