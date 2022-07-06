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Новини Війна
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В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни

психолог,допомога

В Україні запрацювала гаряча лінія для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни, за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що на лінії працюють фахові психологи із багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями.

Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).

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Також психологічну допомогу можуть отримати українці, які наразі перебувають в інших країнах:

В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни 01 Чехії +420 800 012 058

В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни 02 Польщі +48 800 088 141

В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни 03 Франції +33 805 080 466

В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни 04 Португалії +351 800 780 756

В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни 05 Швеції +46 20 160 46 46

В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни 06 Ірландії +353 1800 817 519

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери безкоштовні.

Кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, розширюватиметься. Додаткову інформацію опублікують на сайті Національної психологічної асоціації.

Лінія працюватиме у двох форматах – через аудіо- та відеозв’язок. Для отримання відео сеансу, особам, які звернулися по допомогу, потрібно буде просто зазначити про це оператору лінії.

Автор: 

психологи (85)


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Нужно позвонить и сказать что бы ********* с типа замужной и других любителей крепостного права на юх послали❗💥
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06.07.2022 18:22 Відповісти
По телефону психолог Аристович рассказывает как он летал на ядре.
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06.07.2022 18:24 Відповісти
ну ну, а ви дзвонили туди? то позвоніть
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06.07.2022 21:13 Відповісти
 
 