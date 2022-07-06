В Україні запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги постраждалим від війни

В Україні запрацювала гаряча лінія для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни, за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що на лінії працюють фахові психологи із багаторічним досвідом, які попередньо пройшли спеціальну підготовку для роботи зі складними кризовими ситуаціями.

Лінія працює щодня з 10:00 до 20:00 за номером: 0-800-100-102 (дзвінки з України безкоштовні).

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Також психологічну допомогу можуть отримати українці, які наразі перебувають в інших країнах:

Чехії +420 800 012 058

Польщі +48 800 088 141

Франції +33 805 080 466

Португалії +351 800 780 756

Швеції +46 20 160 46 46

Ірландії +353 1800 817 519

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери безкоштовні.

Кількість країн, підключених до мережі психологічної допомоги, розширюватиметься. Додаткову інформацію опублікують на сайті Національної психологічної асоціації.

Лінія працюватиме у двох форматах – через аудіо- та відеозв’язок. Для отримання відео сеансу, особам, які звернулися по допомогу, потрібно буде просто зазначити про це оператору лінії.