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Не менше 60% українців через війну потребують психологічної підтримки, - Зеленська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

психолог

Перша леді заявляє, що, за підрахунками МОЗ, через російську агресію психологічної підтримки потребують не менше 60% українців.

Про це Олена Зеленська написала у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, через російську агресію відомо про 40 тис. випадків загибелі чи поранення громадян України. 3 млн людей перебувають на тимчасово захоплених територіях. Понад 8 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами і 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон.

Перша леді наголосила, що 44% громадян України розлучені із сім'єю, а 50% українців оцінюють свій психологічний стан як дуже напружений.

"Все це - прямі показання до психологічної допомоги. За підрахунками МОЗ, нині її потребують не менш як 60% українців", - зауважила Зеленська.

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"Психологи кажуть, що ця війна, навіть після того, як закінчиться нашою перемогою, "відіграватиметься" на психіці щонайменше найближчі сім-десять років. Якщо ми скоротимо цей строк чи полегшимо наслідки, це буде ще одна велика перемога, яку ми маємо здобути - заради наших людей, які так багато пережили", - додала перша леді.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
опять эта дура зелёная пиарится, сидя в израиле с детьми
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06.06.2022 17:16
+15
В 2019 році наробили.
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06.06.2022 17:24
+13
лікарі рекомендують при стресах....
ЗЄлього не предлагать !!!!
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06.06.2022 17:17
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опять эта дура зелёная пиарится, сидя в израиле с детьми
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06.06.2022 17:16 Відповісти
Звичайно потребують - дивлячись на шалену русифікацію, яка накрила Україну, розумієш, що в України шансів немає. Москворота вона приречена на те, аби бути поглинута Росією., хоч скільки їй зброї не давай. Тим більше, що все одне вкрадуть.
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06.06.2022 17:46 Відповісти
Ну вже на старше покоління,не звертаємо уваги.Але ж молодь 20-30 річна,а говорить на москальській.
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06.06.2022 17:58 Відповісти
Ну и что дальше? Констатировала факт и все? С тобой все ясно, лучше иди и посоли скумбрию.
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06.06.2022 18:03 Відповісти
От наробили..
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06.06.2022 17:16 Відповісти
В 2019 році наробили.
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06.06.2022 17:24 Відповісти
Наржались
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06.06.2022 17:26 Відповісти
лікарі рекомендують при стресах....
ЗЄлього не предлагать !!!!
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06.06.2022 17:17 Відповісти
мені треба... куди звернутись? суїцидальні думки нав'язливі...
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06.06.2022 17:22 Відповісти
Обратитесь к Люсе, Арестовичу.
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06.06.2022 17:23 Відповісти
Напиши Євгену Карасю. Він обіцяв видати кіло пластиду, старого жигуля і вказати напрямок, щоб, так би мовити, твоя смерть не була даремною.
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06.06.2022 17:29 Відповісти
Коло замало. Чверть центнеру треба. Та саморізів з цьвяхами по 15 кіло.
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06.06.2022 18:16 Відповісти
постійно рекламують лінії довіри різні. зайдіть на сайт КМДА хоча б.
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06.06.2022 18:17 Відповісти
Головне, щоб війна закінчилась НАШОЮ перемогою.
А вам в ізраілі і так непогано, як на мене.
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06.06.2022 17:24 Відповісти
Есть бэсплатно? Это мне
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06.06.2022 17:24 Відповісти
У Крылова байка -- "Мартышка и зеркало"
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06.06.2022 17:24 Відповісти
Давай скумбрию по 5 грн,сними депресняк...
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06.06.2022 17:25 Відповісти
Ну ты то,зеленомордая скумбрия (па восемь) не нудаешся вместе со своим выводком в такой помощи.Деньги в офшорах,жилплощадь в Крыму(и не только)."Не..Психологическая поддержка не нужна.Сами справимся."Какая циничная и мерзостная семейка.
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06.06.2022 17:26 Відповісти
А її мабуть разом з "Блазнем" у "дурку" готують після війни! Бо інакше - тільки пожиттєве!
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06.06.2022 17:26 Відповісти
никто их в дурку не определит. поедут в свою хатку на британском острове джерси, и все у них будет нормально.
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06.06.2022 17:44 Відповісти
Краще допоможіть матеріально.
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06.06.2022 17:26 Відповісти
Ви вже поклали перед телевізором банку із водою?
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06.06.2022 17:27 Відповісти
Невзоров входить в цей список?
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06.06.2022 17:31 Відповісти
Будущая королева Великобритании освоила профессию водителя-механика санитарных автомобилей и военных грузовиков, а также получила воинское звание лейтенанта. 18-летняя Елизавета наравне со всеми водила и ремонтировала машины скорой помощи... Ленка-скумбрия тоже отчаянно сопротивляется врагу😂🤣😂
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06.06.2022 17:54 Відповісти
яка вона леді. вона лахудра.
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06.06.2022 18:18 Відповісти
по-чому там скумбрія в Тель-Авіві вона не розказувала?
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06.06.2022 18:26 Відповісти
де вона рахувала відсотки? Я от точно знаю, що 100% українців хочуть скумбрію по 8 грн.
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06.06.2022 23:16 Відповісти
А через відміну "шашличків на травневі" 73% потребують психологічної підтримки?
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07.06.2022 11:42 Відповісти
 
 