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НБУ (1443) зарплата (134)

Зарплати за час війни впали до 50%, - Нацбанк

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство Технології

зарплата

З початку повномасштабного вторгнення РФ зарплати у приватному секторі впали на 25% - 50%.

Про це повідомили у Національному банку, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість підприємств не в змозі виплачувати зарплату на довоєнному рівні. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом", - розповіли в НБУ.

За опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній промисловості і будівництві. Поступово зростає частка підприємств, які знизили оплату праці на 10–50%, зокрема в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі. Серед тих, хто не змінив або навіть підвищив зарплати, переважають сільськогосподарські підприємства.

Читайте: Витрати на зарплати держслужбовцям скоротили на 10%, - Шмигаль

За оцінками експертів, зарплати у травні були на 10-60% нижчі за довоєнні (залежно від виду діяльності). Водночас у травні порівняно з квітнем зросли зарплати для водіїв, медиків та фармацевтів, переробній промисловості та с/г.

Дещо краща ситуація в бюджетному секторі – персонал частково відправляли в простій з виплатою 2/3 зарплат.

Доходи домогосподарств при цьому підтримуються соціальними виплатами, підвищенням пенсій та зростанням грошових виплат військовим.

Також читайте: Світовий банк щомісяця виділятиме Україні 200 млн доларів на зарплати бюджетникам

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
А зарплата ЗЕ депутатів, ОП?
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06.06.2022 17:03
+12
Не вірно. Зарплаті вдвічі впали, а ціни вдвічі виросли. Тобто реально купити можливо в чотири рази менше.
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06.06.2022 17:09
+9
Підросли на 100-200%. Зараз багато відряджень до районів з обстрілами. Тож одержують практично бойові.
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06.06.2022 17:08
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А зарплата ЗЕ депутатів, ОП?
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06.06.2022 17:03 Відповісти
Підросли на 100-200%. Зараз багато відряджень до районів з обстрілами. Тож одержують практично бойові.
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06.06.2022 17:08 Відповісти
І ціни виросли вдвічі. Всім кажу, щоб зрозуміти, як ми будемо жити, то поділіть свої доходи минулого року в два рази. Отримували 15000, вважайте 7500
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06.06.2022 17:07 Відповісти
Не вірно. Зарплаті вдвічі впали, а ціни вдвічі виросли. Тобто реально купити можливо в чотири рази менше.
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06.06.2022 17:09 Відповісти
при этом неизвестно что будет дальше. цены на горючку выросли вдвое. а значит осенью после сбора урожая будет скачок на продукты питания. да и на отопление естественно, учитывая что многие тэц работают на гсм, а орки отжали самую большую аэс в запорожской области. уже думаю что надо было опять дачу картохой засаживать. последние 20 лет ездил туда чисто для отдыха.
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06.06.2022 17:51 Відповісти
Я б не казав що у "слуг Зе" впали зряплати уних все чудово.
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06.06.2022 21:02 Відповісти
А на сколько выросли доходы коррупционеров страшно представить.
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06.06.2022 17:07 Відповісти
Так молодцы, продолжайте в том же духе, с-но закона 1207 продолжайте блокировать счета всем предприятиям, у которых в документах числятся адреса с окупированных территрий, и не важно что они выехали, но счета нужно блокироваь, экономику нужно рушить - молодцы! Успел со своим мелким бизнесом сбежать из марика, мелитополя, бердянска? ну ну Нацбанк тебя догонит!
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06.06.2022 17:11 Відповісти
Зато зарплати слуг наріда, впевнений, ростуть щомісяця! А ще халявні талони на бензин, халявне житло в столиці, можливість виїзду за кордон в будь-який момент...
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06.06.2022 17:17 Відповісти
А кто о вообще без зарплаты, остался в разрушенном городе, не сбежал и сейчас без копейки денег, а с 1 июня ещё и коммуналку плати, получается надо было убежать, так выгоднее? Бред....
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06.06.2022 17:18 Відповісти
така ціна вибору па пріколу
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06.06.2022 20:16 Відповісти
Золоті слова,може ще комусь дійде як до жирафа.😢
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06.06.2022 21:04 Відповісти
У мене 0%. Повний нуль. Живу за рахунок старих заощаджень.
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06.06.2022 17:20 Відповісти
Так само. З березня повний 0. Поки міг, утримував сім'ю - дружину-пенсіонерку та сина з інвалідністю групи А. Зараз все - заощадження скінчились. Живемо на дві пенсії - дружини й дитини. Бо моя спеціальність зараз не на часі. Працював в кіно, а зараз ніхто кіно не знімає й на обрії початку не видно.
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06.06.2022 17:43 Відповісти
тоже самое. пока еще клиенты по старым адвокатским делам расплачиваются, и то неплохо. но новых дел почти нету. у людей просто нету чем платить за адвокатские услуги...
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06.06.2022 17:56 Відповісти
Якщо закордон не будуть пускати заробітчан,то буде ще набагато гірше.Бо заробітчани найбільше грошей привозили.ніяка промисловість і іт сектор і близько стільки грошей не давав.
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06.06.2022 18:05 Відповісти
так они еще жируют 😁
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06.06.2022 18:06 Відповісти
страной правят ******** ...
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06.06.2022 19:17 Відповісти
а чінуши у виборчій комісіі ,дупутати і вся шваль, без якої спокійно можна жити ? а сам нацбанк?
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06.06.2022 19:34 Відповісти
Ну это не у всех, у многих упали на 100 процентов из-за полного отсутствия работы
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06.06.2022 20:08 Відповісти
Так почему растут цены???Если покупательская способность населения сократилась в двое .
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06.06.2022 21:18 Відповісти
 
 