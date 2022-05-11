Світовий банк щомісяця виділятиме Україні 200 млн доларів на зарплати бюджетникам
Щомісячно Світовий банк надаватиме Україні близько 200 млн доларів. Вони будуть направлені на оплату праці державних службовців та вчителів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв'ю для "Укрінформу".
За словами Єрмоличева, Міністерство фінансів постійно шукає альтернативні джерела фінансування для потреб країни, зокрема і для підтримки освіти.
"Тому вже зараз разом з іншими органами влади готуємо спільний зі Світовим банком проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Обсяг оголошеної допомоги становитиме $1,5 млрд", - розповів посадовець.
Як зазначив заступник міністра фінансів, проєкт передбачає відшкодування видатків держбюджету, здійснених під час оплати праці держслужбовців і вчителів.
Єрмоличев додав, що сьогодні підтримка міжнародних партнерів є важливою для України, оскільки вона здатна посилити спроможність нашого бюджету.
"Водночас зверну увагу, що, за даними Державної казначейської служби України, станом на 1 квітня у 1444 місцевих бюджетах виникли залишки освітньої субвенції в обсязі 7,5 млрд грн, а також акумульовано у 1202 місцевих бюджетах 242 млн грн субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки людям з особливими освітніми потребами", - зауважив заступник міністра фінансів.
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"Бюджетники очень довольны: третий год не ходят на работу, имитируя "работу" в удаленке"
Ага, наприклад лікарі в госпіталях та лікарнях, деякі з яких з 24 аж пару днів дома були.
Тупий дебіл-малолітка, чи троль-провокатор з клікухою замість ім'я?
АЛЕ багато з коментуючих не роблять різниці між різними категоріям бюджетників, деяким з яких дійсно можна було б і зменьшити з/п, особливо тим, хто драпанув на Західну або за кордон, а з/п продовжує отримувати,
а за своєю недолугісттю та неосвтченностю огульно пишуть про ВСІХ бюджетників.
Нариклад той же "розумник" явно натякає на вчителів та викладачів в закладах середньої спеціальної/технічної та вищої освіти.