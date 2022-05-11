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Світовий банк щомісяця виділятиме Україні 200 млн доларів на зарплати бюджетникам

кредит,гроші

Щомісячно Світовий банк надаватиме Україні близько 200 млн доларів. Вони будуть направлені на оплату праці державних службовців та вчителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв'ю для "Укрінформу".

За словами Єрмоличева, Міністерство фінансів постійно шукає альтернативні джерела фінансування для потреб країни, зокрема і для підтримки освіти.

"Тому вже зараз разом з іншими органами влади готуємо спільний зі Світовим банком проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Обсяг оголошеної допомоги становитиме $1,5 млрд", - розповів посадовець.

Як зазначив заступник міністра фінансів, проєкт передбачає відшкодування видатків держбюджету, здійснених під час оплати праці держслужбовців і вчителів.

Читайте також: Україна отримає $1,5 млрд від Світового банку для оплати роботи бюджетників, - Мінфін

Єрмоличев додав, що сьогодні підтримка міжнародних партнерів є важливою для України, оскільки вона здатна посилити спроможність нашого бюджету.

"Водночас зверну увагу, що, за даними Державної казначейської служби України, станом на 1 квітня у 1444 місцевих бюджетах виникли залишки освітньої субвенції в обсязі 7,5 млрд грн, а також акумульовано у 1202 місцевих бюджетах 242 млн грн субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки людям з особливими освітніми потребами", - зауважив заступник міністра фінансів.

Автор: 

Світовий банк (823) допомога і підтримка (1169) зарплата (2261)


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Топ коментарі
+8
Многих в Украине перевели на минималку, отменив премии и сократив оклады на треть, все по закону. Так чем бюджетники лучше? Тем более, что они проедают даже не бюджет, а кредитные деньги?
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11.05.2022 19:59 Відповісти
+8
Судди, набу, дбр, прокурори, таможня потрібно скорочувати негайно, або на фронт
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11.05.2022 20:02 Відповісти
+7
Переводьте бюджетників на мінімалку
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11.05.2022 19:31 Відповісти
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Переводьте бюджетників на мінімалку
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11.05.2022 19:31 Відповісти
себе переведи на мінімалку, гєнєратор ідей блін
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11.05.2022 19:40 Відповісти
Многих в Украине перевели на минималку, отменив премии и сократив оклады на треть, все по закону. Так чем бюджетники лучше? Тем более, что они проедают даже не бюджет, а кредитные деньги?
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11.05.2022 19:59 Відповісти
Да что за херню ті несешь,хрюсский баран ,собери свою одну жопную извилину до кучи...
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11.05.2022 20:26 Відповісти
Прийди в школу, где ты проучился всего 5 лет, и скажи это в лицо учителям
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11.05.2022 19:47 Відповісти
ага, вчителів. на зарплату зекоманди. оцих всіх подоляків, єрмаків і пр.
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11.05.2022 19:33 Відповісти
Судди, набу, дбр, прокурори, таможня потрібно скорочувати негайно, або на фронт
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11.05.2022 20:02 Відповісти
а що робити небюджетникам?
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11.05.2022 20:06 Відповісти
Бюджетники очень довольны: третий год не ходят на работу, имитируя "работу" в удаленке..
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11.05.2022 20:08 Відповісти


"Бюджетники очень довольны: третий год не ходят на работу, имитируя "работу" в удаленке"
Ага, наприклад лікарі в госпіталях та лікарнях, деякі з яких з 24 аж пару днів дома були.

Тупий дебіл-малолітка, чи троль-провокатор з клікухою замість ім'я?
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11.05.2022 20:58 Відповісти
Та никто и не говорит, что врачи и учителя не заслуживают з/п, просто это десятая часть бюджетников с далеко не самыми высокими зарплатами
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11.05.2022 22:13 Відповісти


АЛЕ багато з коментуючих не роблять різниці між різними категоріям бюджетників, деяким з яких дійсно можна було б і зменьшити з/п, особливо тим, хто драпанув на Західну або за кордон, а з/п продовжує отримувати,
а за своєю недолугісттю та неосвтченностю огульно пишуть про ВСІХ бюджетників.

Нариклад той же "розумник" явно натякає на вчителів та викладачів в закладах середньої спеціальної/технічної та вищої освіти.
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11.05.2022 22:23 Відповісти
А бюджетники у нас кто?зеля,беня,и оп.
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11.05.2022 20:09 Відповісти
Вони не знають що деякі наші бюдженики отримають зарплатню в 5 разів більше ніж у Франції чи Ниметчині.
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11.05.2022 20:14 Відповісти
Гадаю зе забув озвучити для Европи зарплати своїх бюджетників,А чи візьмуть таких корупціонерів до Евросоюзу.Чи може він думає красти і там?
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11.05.2022 20:15 Відповісти
Наївні. Нам потрібно набагато більше. Тільки на бонуси зеленим депутатам за голосування в конвертах скільки піде! А решті владним за лояльність? Про що вони там в своїх демократіях думають?
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11.05.2022 20:15 Відповісти
Шашлычками запахло бюджетникам......
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11.05.2022 20:37 Відповісти
Ну звісно, ціла армія нероб нізашо ні про що отримують зарплати! Клас! Супер! А голові укрпошти, нацбанку, сучим суддям,мерам, райрадам, депутатам і т.д. їх оклади залишили?? Уроди кончені! А що робити нам без роботи ??? Або вводіть гарантований доход всім без роботи або ждіть бунтів!
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11.05.2022 21:23 Відповісти
Як шо робити? Йти грабувати перелічені вами категорії
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11.05.2022 21:37 Відповісти
Суддям як раз вистачить, а хто не згоден - засудять.
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11.05.2022 21:42 Відповісти
Вчителів в Житомирській області переводять на 2\3 тарифного окладу, тобто вчитель до 10 років стажу буде отримувати біля 3 тис. грн, щоби на таку з\п жили ці зелені мудараси
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11.05.2022 22:24 Відповісти
 
 