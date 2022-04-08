Витрати на зарплати держслужбовцям скоротили на 10%, - Шмигаль

Загальні витрати на сплату заробітних плат у державній сфері, крім бюджетників, скорочено на 10%.

Про це розповів Денис Шмигаль в інтерв’ю в єдиному інформаційному марафоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми загальні витрати на сплату заробітних плат у державному секторі, крім бюджетної сфері, - маються на увазі не вчителі, не медики, а держслужбовці, ми уже скоротили на 10%", - зазначив глава уряду.

Він пояснив, що скорочення зазначених витрат - у сфері Кабміну, Офісу Президента, Верховної Ради.

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Шмигаль запевнив, що усе, від чого можна відмовитися, держава відмовляється і відправляє на потреби армії.

За його словами, зупинено абсолютно всі капітальні видатки, частково скорочено поточні видатки на 10% - це дало змогу наповнити резервний фонд держави на 73 млрд грн, щоб фінансувати війська.

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