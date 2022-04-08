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виплати (490) держслужбовці (228) зарплата (134) Денис Шмигаль (2721)

Витрати на зарплати держслужбовцям скоротили на 10%, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Загальні витрати на сплату заробітних плат у державній сфері, крім бюджетників, скорочено на 10%.

Про це розповів Денис Шмигаль в інтерв’ю в єдиному інформаційному марафоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми загальні витрати на сплату заробітних плат у державному секторі, крім бюджетної сфері, - маються на увазі не вчителі, не медики, а держслужбовці, ми уже скоротили на 10%", - зазначив глава уряду.

Він пояснив, що скорочення зазначених витрат - у сфері Кабміну, Офісу Президента, Верховної Ради.

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Шмигаль запевнив, що усе, від чого можна відмовитися, держава відмовляється і відправляє на потреби армії.

За його словами, зупинено абсолютно всі капітальні видатки, частково скорочено поточні видатки на 10% - це дало змогу наповнити резервний фонд держави на 73 млрд грн, щоб фінансувати війська.

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Топ коментарі
+9
Держслужбовцям-зрадникам на окупованих територіях також платите зарплатню? На 50 відсотків скорочуйте дармоїдів в державній службі. Зараз все на армію має йти.
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08.04.2022 10:52
+6
Славному ДБР підніміть.
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08.04.2022 10:46
+6
Тобто, сер Лєщ, що отримував 70 млн, тепер отримає 65 млн?
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08.04.2022 11:21
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Славному ДБР підніміть.
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08.04.2022 10:46 Відповісти
Держслужбовцям-зрадникам на окупованих територіях також платите зарплатню? На 50 відсотків скорочуйте дармоїдів в державній службі. Зараз все на армію має йти.
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08.04.2022 10:52 Відповісти
а надбавки і премії до зарплат чиновникам познімали?
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08.04.2022 10:52 Відповісти
Звичайно, що ні, бо скорочують кошторис на з/п (тій же прокуратурі з мільярдами на утриманняня - ні) Кєрьовнік як малював собі "інтенсивність" 200%, так і малюватиме. А ті, з вищою освітою і десятиріччями стажу (провідні і гол.спеціалісти), хто отримував 7500, будуть тепер отримувати 7000.
Гадаю, на виборах держслужбовці зроблять правильні висновки.
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08.04.2022 13:08 Відповісти
Може у військовий час Кабмін, Офіс Президент, Верховна Рада на благо вітчизни безкоштовно попрацювали враховуючи довоєнні- "хлібні роки" та "жировий запас"?
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08.04.2022 10:53 Відповісти
Та там навіть за 10% можна три Бучі розбудувати за місяць, бо ж говноїдів там величезна кількість, і зарплати у них не 15 тисяч.
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08.04.2022 10:58 Відповісти
Особи які працювали депутатами та міністрами, посадовими особами МВД/СБУ/Прокуратури /Розвідки з 1991 по 2022 рік повністю скасувати пенсії, зарплати, повністю відібрати усе майно! Чому ? Тому що їх діяльність/бездіяльність та тотальне розкрадання всього призвели до смертей людей! Вони такі ж самі вбивці як і орки!
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08.04.2022 10:57 Відповісти
)))

представляю, как менту участковому - пенсионеру придут и скажут:

- 1/5 квартиры в которой ты живешь теперь не твоя!
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08.04.2022 21:04 Відповісти
А держслужбовці це не люди? Чи вони менш вартісні люди за вчителів та медиків? Так, армія головне зараз. Але за що прожити звичайному держслужбовцю із зарплатнею приблизно 5-6 тис. грн. в міс. Заплатити за комуналку, купити ліки, харчі ... Не кажу про тих топів, які отримують десятки тисяч, може їм і треба скорочувати... Я про звичайних людей, які не їздять на люксових машинах і одягаються в секонді. Так, вони також держслужбовці... Ну, або хай держава сама на себе працює. Бо ті люди просто порозбігаються за кращею долею. Не патріотично? Зате правда.
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08.04.2022 11:06 Відповісти
где это на госслужбе, зарплата в 5 тысяч???
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08.04.2022 11:12 Відповісти
Прибиральниця у мерії...)))
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08.04.2022 11:24 Відповісти
там такие премии, что там одни родичи работают... и пенсия в 55
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08.04.2022 11:30 Відповісти
Хорошо было бы узнать сколько процентов бюджета съедает эта армия бездельников и казнокрадов вместе с содержанием их блатных офисов,водителями,автомобилями,премиями и прочими плюшками.
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08.04.2022 11:12 Відповісти
А ще і шлюшками, під виглядом юрист-консультантів...
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08.04.2022 11:22 Відповісти
Цікаво, а шоколядний мер Рівного Третяк про це знав, коли виписував собі і любим друзям премії на 2 мульона?
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08.04.2022 11:13 Відповісти
Держслужбовці в своїй переважній більшості - це трутні, злодюги і рішали.
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08.04.2022 11:14 Відповісти
Тобто, сер Лєщ, що отримував 70 млн, тепер отримає 65 млн?
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08.04.2022 11:21 Відповісти
Саме так...)
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08.04.2022 11:23 Відповісти
Цим дармоїдам не на 10% потрібно скорочувати, а всього 10% платити від з/п
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08.04.2022 11:55 Відповісти
Суддям і прокурорішкам можна і на 80 відсотків, не лише за рахунок рядових держслужбовців
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08.04.2022 11:56 Відповісти
Це замість того, щоб позбавити 100% пенсій суддям, військовим окупаційної армії та кагебешникам
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08.04.2022 12:36 Відповісти
А судьи? У них зряплаты космические плюс взятки фантастические.
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08.04.2022 12:38 Відповісти
 
 