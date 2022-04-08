РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15154 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 151 22
выплаты (541) госслужащие (333) заработная плата (79) Шмыгаль Денис (2330)

Расходы на зарплаты госслужащим сократили на 10%, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

Общие расходы на оплату заработных плат в государственной сфере, кроме бюджетников, сокращены на 10%.

Об этом рассказал Денис Шмыгаль в интервью в едином информационном марафоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общие расходы на уплату заработных плат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы, – подразумеваются не учителя, не медики, а госслужащие, мы уже сократили на 10%", – отметил глава правительства.

Он пояснил, что сокращение указанных расходов – в сфере Кабмина, Офиса Президента, Верховной Рады.

Также читайте: Военнослужащие, которым не выплачивали денежное довольствие, уже начали получать счета, - Бутусов

Шмыгаль заверил, что все от чего можно отказаться, государство отказывается и отправляет на нужды армии.

По его словам, остановлены абсолютно все капитальные расходы, частично сокращены текущие расходы на 10% - это позволило наполнить резервный фонд государства на 73 млрд грн, чтобы финансировать войска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время военного положения всем военнослужащим будет дополнительно выплачиваться 30 тыс. грн ежемесячно, участникам боевых действий - 100 тыс. грн, - Шмыгаль. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Держслужбовцям-зрадникам на окупованих територіях також платите зарплатню? На 50 відсотків скорочуйте дармоїдів в державній службі. Зараз все на армію має йти.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:52
+6
Славному ДБР підніміть.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:46
+6
Тобто, сер Лєщ, що отримував 70 млн, тепер отримає 65 млн?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Славному ДБР підніміть.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:46 Ответить
Держслужбовцям-зрадникам на окупованих територіях також платите зарплатню? На 50 відсотків скорочуйте дармоїдів в державній службі. Зараз все на армію має йти.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:52 Ответить
а надбавки і премії до зарплат чиновникам познімали?
показать весь комментарий
08.04.2022 10:52 Ответить
Звичайно, що ні, бо скорочують кошторис на з/п (тій же прокуратурі з мільярдами на утриманняня - ні) Кєрьовнік як малював собі "інтенсивність" 200%, так і малюватиме. А ті, з вищою освітою і десятиріччями стажу (провідні і гол.спеціалісти), хто отримував 7500, будуть тепер отримувати 7000.
Гадаю, на виборах держслужбовці зроблять правильні висновки.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:08 Ответить
Може у військовий час Кабмін, Офіс Президент, Верховна Рада на благо вітчизни безкоштовно попрацювали враховуючи довоєнні- "хлібні роки" та "жировий запас"?
показать весь комментарий
08.04.2022 10:53 Ответить
Та там навіть за 10% можна три Бучі розбудувати за місяць, бо ж говноїдів там величезна кількість, і зарплати у них не 15 тисяч.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:58 Ответить
Особи які працювали депутатами та міністрами, посадовими особами МВД/СБУ/Прокуратури /Розвідки з 1991 по 2022 рік повністю скасувати пенсії, зарплати, повністю відібрати усе майно! Чому ? Тому що їх діяльність/бездіяльність та тотальне розкрадання всього призвели до смертей людей! Вони такі ж самі вбивці як і орки!
показать весь комментарий
08.04.2022 10:57 Ответить
)))

представляю, как менту участковому - пенсионеру придут и скажут:

- 1/5 квартиры в которой ты живешь теперь не твоя!
показать весь комментарий
08.04.2022 21:04 Ответить
А держслужбовці це не люди? Чи вони менш вартісні люди за вчителів та медиків? Так, армія головне зараз. Але за що прожити звичайному держслужбовцю із зарплатнею приблизно 5-6 тис. грн. в міс. Заплатити за комуналку, купити ліки, харчі ... Не кажу про тих топів, які отримують десятки тисяч, може їм і треба скорочувати... Я про звичайних людей, які не їздять на люксових машинах і одягаються в секонді. Так, вони також держслужбовці... Ну, або хай держава сама на себе працює. Бо ті люди просто порозбігаються за кращею долею. Не патріотично? Зате правда.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:06 Ответить
где это на госслужбе, зарплата в 5 тысяч???
показать весь комментарий
08.04.2022 11:12 Ответить
Прибиральниця у мерії...)))
показать весь комментарий
08.04.2022 11:24 Ответить
там такие премии, что там одни родичи работают... и пенсия в 55
показать весь комментарий
08.04.2022 11:30 Ответить
Хорошо было бы узнать сколько процентов бюджета съедает эта армия бездельников и казнокрадов вместе с содержанием их блатных офисов,водителями,автомобилями,премиями и прочими плюшками.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:12 Ответить
А ще і шлюшками, під виглядом юрист-консультантів...
показать весь комментарий
08.04.2022 11:22 Ответить
Цікаво, а шоколядний мер Рівного Третяк про це знав, коли виписував собі і любим друзям премії на 2 мульона?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:13 Ответить
Держслужбовці в своїй переважній більшості - це трутні, злодюги і рішали.
показать весь комментарий
08.04.2022 11:14 Ответить
Тобто, сер Лєщ, що отримував 70 млн, тепер отримає 65 млн?
показать весь комментарий
08.04.2022 11:21 Ответить
Саме так...)
показать весь комментарий
08.04.2022 11:23 Ответить
Цим дармоїдам не на 10% потрібно скорочувати, а всього 10% платити від з/п
показать весь комментарий
08.04.2022 11:55 Ответить
Суддям і прокурорішкам можна і на 80 відсотків, не лише за рахунок рядових держслужбовців
показать весь комментарий
08.04.2022 11:56 Ответить
Це замість того, щоб позбавити 100% пенсій суддям, військовим окупаційної армії та кагебешникам
показать весь комментарий
08.04.2022 12:36 Ответить
А судьи? У них зряплаты космические плюс взятки фантастические.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:38 Ответить
 
 