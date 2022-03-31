Російські окупанти утримують в полоні 24 представників держустанов, - ОП

Російські загарбники викрали й утримують у полоні 24 посадових осіб місцевої влади та представників державних установ, дані ще щодо двох осіб уточнюються.

Таку інформацію надали ЗМІ в Офісі Президента на основі даних військових адміністрацій на місцях, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"24 - це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це - особи, які ще перебувають у полоні", - ідеться в повідомленні.

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Водночас в ОП додали, що інформація про ще двох посадових осіб уточнюється.

Крім того, в Офісі глави держави нагадали, що в Харківській області 26 березня росіяни затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту й взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова, вони пішли на співпрацю з загарбниками.