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Новини Війна
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Російські окупанти утримують в полоні 24 представників держустанов, - ОП

рф

Російські загарбники викрали й утримують у полоні 24 посадових осіб місцевої влади та представників державних установ, дані ще щодо двох осіб уточнюються.

Таку інформацію надали ЗМІ в Офісі Президента на основі даних військових адміністрацій на місцях, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"24 - це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це - особи, які ще перебувають у полоні", - ідеться в повідомленні.

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Водночас в ОП додали, що інформація про ще двох посадових осіб уточнюється.

Крім того, в Офісі глави держави нагадали, що в Харківській області 26 березня росіяни затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту й взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова, вони пішли на співпрацю з загарбниками.

Автор: 

полон (1546) викрадення (817) держслужбовці (336) Офіс Президента (2020)


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31.03.2022 16:11 Відповісти
Власне, ці 24 - ті заручники, які цікаві Банковій
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31.03.2022 16:56 Відповісти
 
 