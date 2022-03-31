Российские оккупанты удерживают в плену 24 представителя госучреждений, - ОП

Российские захватчики похитили и удерживают в плену 24 должностных лица местных властей и представителей государственных учреждений, данные еще относительно двух человек уточняются.

Такую информацию предоставили СМИ в Офисе Президента на основе данных военных администраций на местах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"24 – это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые головы, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это – лица, которые еще находятся в плену", – говорится в сообщении.

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В то же время в ОП добавили, что информация о еще двух должностных лицах уточняется.

Кроме того, в Офисе главы государства напомнили, что в Харьковской области 26 марта россияне задержали мэра Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова, они пошли на сотрудничество с захватчиками.