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НБУ (4809) заработная плата (81)

Зарплаты за время войны упали до 50%, - Нацбанк

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество Технологии

зарплата

С начала полномасштабного вторжения РФ зарплаты в частном секторе упали на 25% – 50%.

Об этом сообщили в Национальном банке, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство предприятий не в состоянии выплачивать зарплату на довоенном уровне. По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем", - рассказали в НБУ.

По опросу НБУ, больше всего таких в добывающей промышленности и строительстве. Постепенно растет доля предприятий, снизивших оплату труда на 10–50%, в том числе в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле. Среди тех, кто не изменил или даже повысил зарплату, преобладают сельскохозяйственные предприятия.

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По оценкам экспертов, зарплаты в мае были на 10-60% ниже довоенных (в зависимости от вида деятельности). В то же время, в мае по сравнению с апрелем выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов, перерабатывающей промышленности и с/х.

Несколько лучше ситуация в бюджетном секторе – персонал частично отправляли в простой с выплатой 2/3 зарплат.

Доходы домохозяйств при этом поддерживаются социальными выплатами, повышением пенсий и ростом денежных выплат военным.

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Топ комментарии
+15
А зарплата ЗЕ депутатів, ОП?
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06.06.2022 17:03
+12
Не вірно. Зарплаті вдвічі впали, а ціни вдвічі виросли. Тобто реально купити можливо в чотири рази менше.
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06.06.2022 17:09
+9
Підросли на 100-200%. Зараз багато відряджень до районів з обстрілами. Тож одержують практично бойові.
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06.06.2022 17:08
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А зарплата ЗЕ депутатів, ОП?
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06.06.2022 17:03 Ответить
Підросли на 100-200%. Зараз багато відряджень до районів з обстрілами. Тож одержують практично бойові.
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06.06.2022 17:08 Ответить
І ціни виросли вдвічі. Всім кажу, щоб зрозуміти, як ми будемо жити, то поділіть свої доходи минулого року в два рази. Отримували 15000, вважайте 7500
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06.06.2022 17:07 Ответить
Не вірно. Зарплаті вдвічі впали, а ціни вдвічі виросли. Тобто реально купити можливо в чотири рази менше.
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06.06.2022 17:09 Ответить
при этом неизвестно что будет дальше. цены на горючку выросли вдвое. а значит осенью после сбора урожая будет скачок на продукты питания. да и на отопление естественно, учитывая что многие тэц работают на гсм, а орки отжали самую большую аэс в запорожской области. уже думаю что надо было опять дачу картохой засаживать. последние 20 лет ездил туда чисто для отдыха.
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06.06.2022 17:51 Ответить
Я б не казав що у "слуг Зе" впали зряплати уних все чудово.
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06.06.2022 21:02 Ответить
А на сколько выросли доходы коррупционеров страшно представить.
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06.06.2022 17:07 Ответить
Так молодцы, продолжайте в том же духе, с-но закона 1207 продолжайте блокировать счета всем предприятиям, у которых в документах числятся адреса с окупированных территрий, и не важно что они выехали, но счета нужно блокироваь, экономику нужно рушить - молодцы! Успел со своим мелким бизнесом сбежать из марика, мелитополя, бердянска? ну ну Нацбанк тебя догонит!
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06.06.2022 17:11 Ответить
Зато зарплати слуг наріда, впевнений, ростуть щомісяця! А ще халявні талони на бензин, халявне житло в столиці, можливість виїзду за кордон в будь-який момент...
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06.06.2022 17:17 Ответить
А кто о вообще без зарплаты, остался в разрушенном городе, не сбежал и сейчас без копейки денег, а с 1 июня ещё и коммуналку плати, получается надо было убежать, так выгоднее? Бред....
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06.06.2022 17:18 Ответить
така ціна вибору па пріколу
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06.06.2022 20:16 Ответить
Золоті слова,може ще комусь дійде як до жирафа.😢
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06.06.2022 21:04 Ответить
У мене 0%. Повний нуль. Живу за рахунок старих заощаджень.
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06.06.2022 17:20 Ответить
Так само. З березня повний 0. Поки міг, утримував сім'ю - дружину-пенсіонерку та сина з інвалідністю групи А. Зараз все - заощадження скінчились. Живемо на дві пенсії - дружини й дитини. Бо моя спеціальність зараз не на часі. Працював в кіно, а зараз ніхто кіно не знімає й на обрії початку не видно.
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06.06.2022 17:43 Ответить
тоже самое. пока еще клиенты по старым адвокатским делам расплачиваются, и то неплохо. но новых дел почти нету. у людей просто нету чем платить за адвокатские услуги...
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06.06.2022 17:56 Ответить
Якщо закордон не будуть пускати заробітчан,то буде ще набагато гірше.Бо заробітчани найбільше грошей привозили.ніяка промисловість і іт сектор і близько стільки грошей не давав.
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06.06.2022 18:05 Ответить
так они еще жируют 😁
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06.06.2022 18:06 Ответить
страной правят ******** ...
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06.06.2022 19:17 Ответить
а чінуши у виборчій комісіі ,дупутати і вся шваль, без якої спокійно можна жити ? а сам нацбанк?
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06.06.2022 19:34 Ответить
Ну это не у всех, у многих упали на 100 процентов из-за полного отсутствия работы
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06.06.2022 20:08 Ответить
Так почему растут цены???Если покупательская способность населения сократилась в двое .
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06.06.2022 21:18 Ответить
 
 