Не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке из-за войны, - Зеленская

Первая леди заявляет, что, по подсчетам Минздрава, из-за российской агрессии психологической поддержки нуждаются не менее 60% украинцев.

Об этом Елена Зеленская написала в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, из-за российской агрессии известно о 40 тыс. случаев гибели или ранения граждан Украины. 3 млн человек находятся на временно захваченных территориях. Более 8 млн человек стали внутри перемещенными лицами и 6 млн украинцев были вынуждены уехать за границу.

Первая леди подчеркнула, что 44% граждан Украины разлучены с семьей, а 50% украинцев оценивают свое психологическое состояние как очень напряженное.

"Все это - прямые показания к психологической помощи. По подсчетам Минздрава, сейчас в ней нуждаются не менее 60% украинцев", - отметила Зеленская.

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"Психологи говорят, что эта война, даже после того, как закончится нашей победой, будет играть на психике по крайней мере ближайшие семь-десять лет. Если мы сократим этот срок или облегчим последствия, это будет еще одна большая победа, которую мы должны одержать - ради наших людей, так много переживших", - добавила первая леди.