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Не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке из-за войны, - Зеленская

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

психолог

Первая леди заявляет, что, по подсчетам Минздрава, из-за российской агрессии психологической поддержки нуждаются не менее 60% украинцев.

Об этом Елена Зеленская написала в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, из-за российской агрессии известно о 40 тыс. случаев гибели или ранения граждан Украины. 3 млн человек находятся на временно захваченных территориях. Более 8 млн человек стали внутри перемещенными лицами и 6 млн украинцев были вынуждены уехать за границу.

Первая леди подчеркнула, что 44% граждан Украины разлучены с семьей, а 50% украинцев оценивают свое психологическое состояние как очень напряженное.

"Все это - прямые показания к психологической помощи. По подсчетам Минздрава, сейчас в ней нуждаются не менее 60% украинцев", - отметила Зеленская.

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"Психологи говорят, что эта война, даже после того, как закончится нашей победой, будет играть на психике по крайней мере ближайшие семь-десять лет. Если мы сократим этот срок или облегчим последствия, это будет еще одна большая победа, которую мы должны одержать - ради наших людей, так много переживших", - добавила первая леди.
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Топ комментарии
+18
опять эта дура зелёная пиарится, сидя в израиле с детьми
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06.06.2022 17:16
+15
В 2019 році наробили.
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06.06.2022 17:24
+13
лікарі рекомендують при стресах....
ЗЄлього не предлагать !!!!
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06.06.2022 17:17
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опять эта дура зелёная пиарится, сидя в израиле с детьми
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06.06.2022 17:16 Ответить
Звичайно потребують - дивлячись на шалену русифікацію, яка накрила Україну, розумієш, що в України шансів немає. Москворота вона приречена на те, аби бути поглинута Росією., хоч скільки їй зброї не давай. Тим більше, що все одне вкрадуть.
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06.06.2022 17:46 Ответить
Ну вже на старше покоління,не звертаємо уваги.Але ж молодь 20-30 річна,а говорить на москальській.
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06.06.2022 17:58 Ответить
Ну и что дальше? Констатировала факт и все? С тобой все ясно, лучше иди и посоли скумбрию.
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06.06.2022 18:03 Ответить
От наробили..
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06.06.2022 17:16 Ответить
В 2019 році наробили.
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06.06.2022 17:24 Ответить
Наржались
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06.06.2022 17:26 Ответить
лікарі рекомендують при стресах....
ЗЄлього не предлагать !!!!
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06.06.2022 17:17 Ответить
мені треба... куди звернутись? суїцидальні думки нав'язливі...
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06.06.2022 17:22 Ответить
Обратитесь к Люсе, Арестовичу.
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06.06.2022 17:23 Ответить
Напиши Євгену Карасю. Він обіцяв видати кіло пластиду, старого жигуля і вказати напрямок, щоб, так би мовити, твоя смерть не була даремною.
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06.06.2022 17:29 Ответить
Коло замало. Чверть центнеру треба. Та саморізів з цьвяхами по 15 кіло.
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06.06.2022 18:16 Ответить
постійно рекламують лінії довіри різні. зайдіть на сайт КМДА хоча б.
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06.06.2022 18:17 Ответить
Головне, щоб війна закінчилась НАШОЮ перемогою.
А вам в ізраілі і так непогано, як на мене.
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06.06.2022 17:24 Ответить
Есть бэсплатно? Это мне
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06.06.2022 17:24 Ответить
У Крылова байка -- "Мартышка и зеркало"
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06.06.2022 17:24 Ответить
Давай скумбрию по 5 грн,сними депресняк...
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06.06.2022 17:25 Ответить
Ну ты то,зеленомордая скумбрия (па восемь) не нудаешся вместе со своим выводком в такой помощи.Деньги в офшорах,жилплощадь в Крыму(и не только)."Не..Психологическая поддержка не нужна.Сами справимся."Какая циничная и мерзостная семейка.
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06.06.2022 17:26 Ответить
А її мабуть разом з "Блазнем" у "дурку" готують після війни! Бо інакше - тільки пожиттєве!
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06.06.2022 17:26 Ответить
никто их в дурку не определит. поедут в свою хатку на британском острове джерси, и все у них будет нормально.
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06.06.2022 17:44 Ответить
Краще допоможіть матеріально.
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06.06.2022 17:26 Ответить
Ви вже поклали перед телевізором банку із водою?
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06.06.2022 17:27 Ответить
Невзоров входить в цей список?
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06.06.2022 17:31 Ответить
Будущая королева Великобритании освоила профессию водителя-механика санитарных автомобилей и военных грузовиков, а также получила воинское звание лейтенанта. 18-летняя Елизавета наравне со всеми водила и ремонтировала машины скорой помощи... Ленка-скумбрия тоже отчаянно сопротивляется врагу😂🤣😂
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06.06.2022 17:54 Ответить
яка вона леді. вона лахудра.
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06.06.2022 18:18 Ответить
по-чому там скумбрія в Тель-Авіві вона не розказувала?
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06.06.2022 18:26 Ответить
де вона рахувала відсотки? Я от точно знаю, що 100% українців хочуть скумбрію по 8 грн.
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06.06.2022 23:16 Ответить
А через відміну "шашличків на травневі" 73% потребують психологічної підтримки?
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07.06.2022 11:42 Ответить
 
 