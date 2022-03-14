Для родных защитников и защитниц запустили линию поддержки

По телефону 0673482868 члены семей ветеранов и военных могут получить психологическую поддержку и консультацию юриста.

Линию поддержки запустил Ветеран Хаб, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддержка психологов и консультации юристов проходят по телефону для клиентов из любого уголка страны. Линия работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Все консультации бесплатны и конфиденциальны.

Психологи выслушают и поддержат членов семей ветеранов и военных, которым нужно услышать живой голос и утолить тревогу. Терапевты подскажут, как вести себя в кризисных состояниях и правильно поддерживать близких.

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Также можно получить консультации юристов по поводу документов и оформления в новом месте, для выезда за границу, получения социальных выплат, а также образования для детей. Юристы хорошо разбираются в сфере ветеранских дел.