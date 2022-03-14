Для членів родин захисників і захисниць запустили лінію підтримки

За телефоном 067 348 28 68 члени родин ветеранів та військових можуть отримати психологічну підтримку та консультацію юриста.

Лінію підтримки запустив Ветеран Хаб, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підтримка психологів та консультації юристів відбуваються телефоном для клієнтів з будь-якого куточку країни. Лінія працює щодня з 8:00 до 22:00 години. Усі консультації безоплатні та конфіденційні.

Психологи вислухають і підтримають членів родин ветеранів і військових, яким потрібно почути живий голос та втамувати тривогу. Терапевти підкажуть, як поводитися у кризових станах і правильно підтримувати близьких.

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Також можна отримати консультації юристів щодо документів й оформлення у новому місці, для виїзду за кордон, отримання соціальних виплат, а також освіти для дітей. Юристи добре знаються на сфері ветеранських справ.