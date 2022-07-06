В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны

В Украине заработала горячая линия для оказания психологической помощи пострадавшим от войны украинцам при поддержке Европейского Союза и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Офис Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Отмечается, что на линии работают психологи с многолетним опытом, которые предварительно прошли специальную подготовку для работы со сложными кризисными ситуациями.

Линия работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по номеру: 0-800-100-102 (звонки из Украины бесплатные).

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Также психологическую помощь могут получить украинцы, которые находятся в других странах:

Чехии +420 800 012 058

Польши +48 800 088 141

Франции +33 805 080 466

Португалии +351 800 780 756

Швеции +46 20 160 46 46

Ірландии +353 1800 817 519

Вызовы всех мобильных операторов этих стран на соответствующие номера бесплатны.

Число стран, подключенных к сети психологической помощи, будет расширяться. Дополнительная информация будет опубликована на сайте Национальной психологической ассоциации.

Линия будет работать в двух форматах – через аудио- и видеосвязь. Для получения видео сеанса, обратившимся за помощью, нужно будет просто указать об этом оператору линии.