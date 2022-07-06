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Новости Война
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В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны

психолог,допомога

В Украине заработала горячая линия для оказания психологической помощи пострадавшим от войны украинцам при поддержке Европейского Союза и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Офис Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Отмечается, что на линии работают психологи с многолетним опытом, которые предварительно прошли специальную подготовку для работы со сложными кризисными ситуациями.

Линия работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по номеру: 0-800-100-102 (звонки из Украины бесплатные).

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Также психологическую помощь могут получить украинцы, которые находятся в других странах:

В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны 01 Чехии +420 800 012 058

В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны 02 Польши +48 800 088 141

В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны 03 Франции +33 805 080 466

В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны 04 Португалии +351 800 780 756

В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны 05 Швеции +46 20 160 46 46

В Украине заработала горячая линия психологической помощи пострадавшим от войны 06 Ірландии +353 1800 817 519

Вызовы всех мобильных операторов этих стран на соответствующие номера бесплатны.

Число стран, подключенных к сети психологической помощи, будет расширяться. Дополнительная информация будет опубликована на сайте Национальной психологической ассоциации.

Линия будет работать в двух форматах – через аудио- и видеосвязь. Для получения видео сеанса, обратившимся за помощью, нужно будет просто указать об этом оператору линии.

психологи (129)


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Нужно позвонить и сказать что бы ********* с типа замужной и других любителей крепостного права на юх послали❗💥
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06.07.2022 18:22 Ответить
По телефону психолог Аристович рассказывает как он летал на ядре.
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06.07.2022 18:24 Ответить
ну ну, а ви дзвонили туди? то позвоніть
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06.07.2022 21:13 Ответить
 
 