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Фонд ООН відкриє в деокупованих містах Харківщини пункти психологічної підтримки дітей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

діти,депортація

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) збирається налагодити систему психологічної допомоги дітям деокупованих громад Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській ОВА.

Першим містом, де ЮНІСЕФ відкриє пункт психологічної допомоги дітям, стане Балаклія. Згодом проєкт планують поширити також на Ізюм та Великий Бурлук.

"ЮНІСЕФ планує розгорнути в Балаклії намет з ігровою зоною, де психологи працюватимуть із дітьми, які опинилися у скруті під час окупації. Спочатку вони приїдуть зі своїм персоналом для того, щоб навчити і згодом залучити до цієї роботи наших лікарів первинної ланки та дитячої поліклініки", - розповів директор облдепартаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Також у Балаклії представники Фонду оглянули пошкоджене приміщення центральної районної лікарні та пообіцяли надати нове обладнання для дитячого відділення цього закладу.

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"У лікарні вже ведуться відновлювальні роботи. Медичний персонал прибрав багато приміщень, вони вивезли весь бруд, залишений росіянами. Зараз залишається тільки замінити розбиті вікна і там зможуть працювати ковідне, хірургічне та терапевтичне відділення. Світло та інтернет уже є", - додав директор департаменту.

Автор: Анастасія Потіха
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А що з проблемами на окупованих, крім стурбованості?
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07.10.2022 20:00 Відповісти
 
 