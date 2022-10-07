Фонд ООН відкриє в деокупованих містах Харківщини пункти психологічної підтримки дітей
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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) збирається налагодити систему психологічної допомоги дітям деокупованих громад Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській ОВА.
Першим містом, де ЮНІСЕФ відкриє пункт психологічної допомоги дітям, стане Балаклія. Згодом проєкт планують поширити також на Ізюм та Великий Бурлук.
"ЮНІСЕФ планує розгорнути в Балаклії намет з ігровою зоною, де психологи працюватимуть із дітьми, які опинилися у скруті під час окупації. Спочатку вони приїдуть зі своїм персоналом для того, щоб навчити і згодом залучити до цієї роботи наших лікарів первинної ланки та дитячої поліклініки", - розповів директор облдепартаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
Також у Балаклії представники Фонду оглянули пошкоджене приміщення центральної районної лікарні та пообіцяли надати нове обладнання для дитячого відділення цього закладу.
"У лікарні вже ведуться відновлювальні роботи. Медичний персонал прибрав багато приміщень, вони вивезли весь бруд, залишений росіянами. Зараз залишається тільки замінити розбиті вікна і там зможуть працювати ковідне, хірургічне та терапевтичне відділення. Світло та інтернет уже є", - додав директор департаменту.
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