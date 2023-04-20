Викрадені в Маріуполі діти "полюбили Росію", - дитяча омбудсменка РФ Львова-Бєлова

Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова розказала, як 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков’я під час повномасштабного вторгнення, нібито перестали співати гімн України на полюбили Росію.

Про це Львова-Бєлова заявила на брифінгу у "Громадській палаті РФ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що прийомні батьки нібито кидали дітей у підвалах, потім росіяни знайшли та вивезли їх до Підмосков’я, де поселили по прийомних сім’ях.

За словами російської чиновниці, спершу діти "негативно відгукувалися про президента (Росії Володимира Путіна. - Ред.), говорили всякі гидоти, співали гімн України". Але в Підмосков’ї "інтеграція почала відбуватися" і негативне ставлення до країни-агресора нібито "перетворилося на любов до Росії".

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Львова-Бєлова заявила, що діти нібито відмовляються повертатися до України. Російський омбудсмен додала, що їй "незрозумілі" підстави, на яких влада України вимагає повернення цих дітей.

За даними української влади, до РФ було незаконно вивезено більше 2 тисяч дітей. Назад повернули лише 55.