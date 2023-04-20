Викрадені в Маріуполі діти "полюбили Росію", - дитяча омбудсменка РФ Львова-Бєлова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова розказала, як 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков’я під час повномасштабного вторгнення, нібито перестали співати гімн України на полюбили Росію.
Про це Львова-Бєлова заявила на брифінгу у "Громадській палаті РФ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що прийомні батьки нібито кидали дітей у підвалах, потім росіяни знайшли та вивезли їх до Підмосков’я, де поселили по прийомних сім’ях.
За словами російської чиновниці, спершу діти "негативно відгукувалися про президента (Росії Володимира Путіна. - Ред.), говорили всякі гидоти, співали гімн України". Але в Підмосков’ї "інтеграція почала відбуватися" і негативне ставлення до країни-агресора нібито "перетворилося на любов до Росії".
Львова-Бєлова заявила, що діти нібито відмовляються повертатися до України. Російський омбудсмен додала, що їй "незрозумілі" підстави, на яких влада України вимагає повернення цих дітей.
За даними української влади, до РФ було незаконно вивезено більше 2 тисяч дітей. Назад повернули лише 55.
Будь ласка, зачекайте...
Хочеш по суті чи прізвище Фаріон, активує чіп у мозку?
Я не хочу образити твого діда, але щоб бути конюхом, трактористом, тобто не посадовою особою без керівництва та вищої освіти- комунякою ставати не потрібно, ти правий.
а ось Фаріон була комуністкою - і це факт
Назьіваєца "прішєй к піZ.. е рукав"...(
Треба"не перестали співати гімн України,***** полюбили росію"
Після вистави до нього тихенько підходить маленька дівчинка і питає;
--- Крокодильчику ,а як ти навчився розмовляти?!
По морді тварини пробігла скупа крокодиляча сльоза:
--- Дівчинко, аби ти знала , як нас тут *******!
Благодаря таким детишкам Сталин 30 миллионов закопал.
Таких детишек,плевавших на могилы своих родителей-ставили в пример и мешком пшеницы награждали.
Вот оно воспитание по кацапски.