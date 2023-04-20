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Викрадені в Маріуполі діти "полюбили Росію", - дитяча омбудсменка РФ Львова-Бєлова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,маріуполь

Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова розказала, як 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков’я під час повномасштабного вторгнення, нібито перестали співати гімн України на полюбили Росію.

Про це Львова-Бєлова заявила на брифінгу у "Громадській палаті РФ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що прийомні батьки нібито кидали дітей у підвалах, потім росіяни знайшли та вивезли їх до Підмосков’я, де поселили по прийомних сім’ях.

За словами російської чиновниці, спершу діти "негативно відгукувалися про президента (Росії Володимира Путіна. - Ред.), говорили всякі гидоти, співали гімн України". Але в Підмосков’ї "інтеграція почала відбуватися" і негативне ставлення до країни-агресора нібито "перетворилося на любов до Росії".

Дивіться: Українки на Харківщині під час окупації віддали доньок у російські табори, але дітей їм не повернули. ВIДЕО

Львова-Бєлова заявила, що діти нібито відмовляються повертатися до України. Російський омбудсмен додала, що їй "незрозумілі" підстави, на яких влада України вимагає повернення цих дітей.

За даними української влади, до РФ було незаконно вивезено більше 2 тисяч дітей. Назад повернули лише 55.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Колись за совку була така драматична книжка "Родниє дєті", про радянських дітей, яких німці вивезли до свого Фатерлянду. Схоже кацапи вирішили цю книжку відкосплеїти.
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29.09.2022 09:15
+16
Эту сучку Марию Белову надо будет принудительно стерилизовать, когда денацификацию кацапстана будем проводить...
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29.09.2022 09:16
+15
Дети они ж как собаки. Маленьких их легко перевоспитать. Хотя взрослых советский ********* перевоспитать в принципе не возможно
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29.09.2022 09:13
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Дети они ж как собаки. Маленьких их легко перевоспитать. Хотя взрослых советский ********* перевоспитать в принципе не возможно
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29.09.2022 09:13 Відповісти
Алегорія в тебе зашибісь !
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29.09.2022 09:17 Відповісти
тварина
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29.09.2022 09:14 Відповісти
ВСУ "полюбит" всех этих гребаных рашистов
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29.09.2022 09:24 Відповісти
Колись за совку була така драматична книжка "Родниє дєті", про радянських дітей, яких німці вивезли до свого Фатерлянду. Схоже кацапи вирішили цю книжку відкосплеїти.
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29.09.2022 09:15 Відповісти
В Германии те дети жили бы хоть как люди, а в рашке ж там жеж ****** просто, условий никаких нету и максиму что с ребенка вырастет это - ОРК
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29.09.2022 09:57 Відповісти
Ґемнєсті ставіт лайк
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29.09.2022 09:15 Відповісти
Эту сучку Марию Белову надо будет принудительно стерилизовать, когда денацификацию кацапстана будем проводить...
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29.09.2022 09:16 Відповісти
а потом пулю в лоб
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29.09.2022 10:12 Відповісти
а 3 мільйона дітей зненавиділи на генетичному рівні
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29.09.2022 09:17 Відповісти
от не пи.дів би ти... Скажеш, що хоча б раз чув Фаріон, а не ковтав пережоване кимось?
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29.09.2022 09:27 Відповісти
ну і бовдур... Слухай найвпливовішого балдибілдера вЗесвіту, кайфуй від намагання щось сформулювати із написаного.
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29.09.2022 09:50 Відповісти
висловився Дмитро, полегшало?
Хочеш по суті чи прізвище Фаріон, активує чіп у мозку?
Я не хочу образити твого діда, але щоб бути конюхом, трактористом, тобто не посадовою особою без керівництва та вищої освіти- комунякою ставати не потрібно, ти правий.
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29.09.2022 09:57 Відповісти
мій дід був керівником в будівельній організації, що будувала будинки та заводи. а те, шо твій дід був конюхом - в цьому немає нічого поганого, конюхи - теж потрібні.
а ось Фаріон була комуністкою - і це факт
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29.09.2022 10:17 Відповісти
свистиш як і твій VPN.
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29.09.2022 10:41 Відповісти
це не впн, це так пише з київстару в роумінгу в Естонії. і більше я нічого доводити тобі не буду, адже заради своєї комуністки фаріон ти готовий обгадити зовсім не знайому людину і звинуватити ії у брехні, не привівши жодного доказу того, що вона каже не правду - лише якісь твої суб'єктивні думки. так шо пнх
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29.09.2022 10:54 Відповісти
та не журись, зате ти зустрів брата по розвитку із самого Ізраїлю... Мир вам та влюбов, не чули, не цікавились, але прошиті як 73% зебіли.
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29.09.2022 11:25 Відповісти
Жєлєзная логіка.ру
Назьіваєца "прішєй к піZ.. е рукав"...(
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29.09.2022 09:41 Відповісти
бідні діти яке майбутне Мордора чекає життя там це гірше ніж смерть в Україні
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29.09.2022 09:28 Відповісти
Помилка "перестали співати гімн України на полюбили Росію. Джерело: https://censor.net/ua/n3370339
Треба"не перестали співати гімн України,***** полюбили росію"
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29.09.2022 09:28 Відповісти
Це піар акція. Підбирають 30 дітей які жили в поганих умовах і переселяють в гарні санаторні умови. І діти реагують на величезну різницю в кращу сторону. Знімаються відосики, а от решту вкрадених дітей ніхто не бачить і не чує. Кацапські інтернати це просто жах. Особливо для дівчат. Всиновлення ще можна якось пережити, але вдочеріння в ********** просто гвалт... Реалії такі що всі ці вкрадені діти, особливо ті хто молодше 10 років, назавжди втрачені і їх психіка скалічена. З тих кого ще не розібрали на органи, з хлопчиків зроблять "яничар", а дівчатам взагалі довічний кошмар...
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29.09.2022 09:29 Відповісти
Жили собі мирно в Маріуполі діти і дорослі, аж тут прийшли із Цапії їх спасати терористи, загнали всіх в підвали, батьків вбили, а дітей забрали. Ось і вся історія "щасливого дитинства" на Цапії.
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29.09.2022 09:33 Відповісти
Потвора...
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29.09.2022 09:38 Відповісти
Не факт що їх всіх зможемо повернути навіть після перемоги. Скільки ж біди ви накоїли, кляті зелені інфантіли!
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29.09.2022 09:41 Відповісти
В цирку виступає розмовляючий крокодил.
Після вистави до нього тихенько підходить маленька дівчинка і питає;
--- Крокодильчику ,а як ти навчився розмовляти?!
По морді тварини пробігла скупа крокодиляча сльоза:
--- Дівчинко, аби ти знала , як нас тут *******!
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29.09.2022 09:46 Відповісти
Перестали гимн петь.... .не раскрыта совсем тема Бандеры Степана андреевича--- садись, 2! В дневник и журнал.
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29.09.2022 10:01 Відповісти
В концлагере Сралина по имени ГУЛАГ детки тоже любили чЛенина Сралина...детские концлагеря начинались в советском фильме Республика ШКИД...там все правда ...🤣
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29.09.2022 10:04 Відповісти
дети с детских домов без родителей или дети при живых родителях, непонятно. Какую власть в этих городах выбирали , такое и население. А сирот можно воспитать как кому то нужно.
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29.09.2022 10:17 Відповісти
Детки при Сталине стучали на своих родителей и отказывались от них.
Благодаря таким детишкам Сталин 30 миллионов закопал.
Таких детишек,плевавших на могилы своих родителей-ставили в пример и мешком пшеницы награждали.
Вот оно воспитание по кацапски.
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29.09.2022 10:43 Відповісти
Кацапурі вірити, себе не поважати. А за кіднепінг ще відповіси в Гаазі, потворо мерзення.
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29.09.2022 10:55 Відповісти
Бажаю щоб діти росіян зупинялися у розвитку в десятилітньому віці. ☹️
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29.09.2022 11:10 Відповісти
як показують дії рф протягом 2022, в їх популяції інтелектуально-емоційний розвиток був заблокований на межі 5-6 років
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29.09.2022 11:22 Відповісти
этой пробляди кацапской нужно матку вырвать чтобы такие не размножались!
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29.09.2022 13:59 Відповісти
И кремлевский *********** всех в пупок перецеловал......................******** совка..............................
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29.09.2022 14:15 Відповісти
 
 