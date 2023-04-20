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Похищенные в Мариуполе дети "полюбили Россию", - детская омбудсмен РФ Львова-Белова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,маріуполь

Детская омбудсмен РФ Мария Львова-Белова рассказала, как 30 детей из Мариуполя, которых депортировали в Подмосковье во время полномасштабного вторжения, якобы перестали петь гимн Украины и полюбили Россию.

Об этом Львова-Белова заявила на брифинге в "Общественной палате РФ", сообщает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что родители якобы бросили детей в подвалах, затем россияне обнаружили их и вывезли в Подмосковье, где поселили по приемным семьям.

По словам российской чиновницы, сначала дети "отрицательно отзывались о президенте (России Владимире Путине. - Ред.), говорили всякие гадости, пели гимн Украины". Но в Подмосковье "интеграция начала происходить" и негативное отношение к стране-агрессору якобы "превратилось в любовь к России".

Львова-Белова заявила, что дети якобы отказываются возвращаться в Украину. Российский омбудсмен добавила, что ей "непонятны" основания, на которых власти Украины требуют возвращения этих детей.

По данным украинских властей, в РФ было незаконно вывезено более 2 тысяч детей. Назад вернули только 55.

Читайте также: Более 7 тысяч украинских детей принудительно депортированы в Россию с начала войны. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+18
Колись за совку була така драматична книжка "Родниє дєті", про радянських дітей, яких німці вивезли до свого Фатерлянду. Схоже кацапи вирішили цю книжку відкосплеїти.
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29.09.2022 09:15
+16
Эту сучку Марию Белову надо будет принудительно стерилизовать, когда денацификацию кацапстана будем проводить...
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29.09.2022 09:16
+15
Дети они ж как собаки. Маленьких их легко перевоспитать. Хотя взрослых советский ********* перевоспитать в принципе не возможно
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29.09.2022 09:13
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Дети они ж как собаки. Маленьких их легко перевоспитать. Хотя взрослых советский ********* перевоспитать в принципе не возможно
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29.09.2022 09:13 Ответить
Алегорія в тебе зашибісь !
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29.09.2022 09:17 Ответить
тварина
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29.09.2022 09:14 Ответить
ВСУ "полюбит" всех этих гребаных рашистов
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29.09.2022 09:24 Ответить
Колись за совку була така драматична книжка "Родниє дєті", про радянських дітей, яких німці вивезли до свого Фатерлянду. Схоже кацапи вирішили цю книжку відкосплеїти.
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29.09.2022 09:15 Ответить
В Германии те дети жили бы хоть как люди, а в рашке ж там жеж ****** просто, условий никаких нету и максиму что с ребенка вырастет это - ОРК
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29.09.2022 09:57 Ответить
Ґемнєсті ставіт лайк
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29.09.2022 09:15 Ответить
Эту сучку Марию Белову надо будет принудительно стерилизовать, когда денацификацию кацапстана будем проводить...
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29.09.2022 09:16 Ответить
а потом пулю в лоб
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29.09.2022 10:12 Ответить
а 3 мільйона дітей зненавиділи на генетичному рівні
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29.09.2022 09:17 Ответить
от не пи.дів би ти... Скажеш, що хоча б раз чув Фаріон, а не ковтав пережоване кимось?
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29.09.2022 09:27 Ответить
ну і бовдур... Слухай найвпливовішого балдибілдера вЗесвіту, кайфуй від намагання щось сформулювати із написаного.
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29.09.2022 09:50 Ответить
висловився Дмитро, полегшало?
Хочеш по суті чи прізвище Фаріон, активує чіп у мозку?
Я не хочу образити твого діда, але щоб бути конюхом, трактористом, тобто не посадовою особою без керівництва та вищої освіти- комунякою ставати не потрібно, ти правий.
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29.09.2022 09:57 Ответить
мій дід був керівником в будівельній організації, що будувала будинки та заводи. а те, шо твій дід був конюхом - в цьому немає нічого поганого, конюхи - теж потрібні.
а ось Фаріон була комуністкою - і це факт
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29.09.2022 10:17 Ответить
свистиш як і твій VPN.
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29.09.2022 10:41 Ответить
це не впн, це так пише з київстару в роумінгу в Естонії. і більше я нічого доводити тобі не буду, адже заради своєї комуністки фаріон ти готовий обгадити зовсім не знайому людину і звинуватити ії у брехні, не привівши жодного доказу того, що вона каже не правду - лише якісь твої суб'єктивні думки. так шо пнх
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29.09.2022 10:54 Ответить
та не журись, зате ти зустрів брата по розвитку із самого Ізраїлю... Мир вам та влюбов, не чули, не цікавились, але прошиті як 73% зебіли.
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29.09.2022 11:25 Ответить
Жєлєзная логіка.ру
Назьіваєца "прішєй к піZ.. е рукав"...(
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29.09.2022 09:41 Ответить
бідні діти яке майбутне Мордора чекає життя там це гірше ніж смерть в Україні
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29.09.2022 09:28 Ответить
Помилка "перестали співати гімн України на полюбили Росію. Джерело: https://censor.net/ua/n3370339
Треба"не перестали співати гімн України,***** полюбили росію"
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29.09.2022 09:28 Ответить
Це піар акція. Підбирають 30 дітей які жили в поганих умовах і переселяють в гарні санаторні умови. І діти реагують на величезну різницю в кращу сторону. Знімаються відосики, а от решту вкрадених дітей ніхто не бачить і не чує. Кацапські інтернати це просто жах. Особливо для дівчат. Всиновлення ще можна якось пережити, але вдочеріння в ********** просто гвалт... Реалії такі що всі ці вкрадені діти, особливо ті хто молодше 10 років, назавжди втрачені і їх психіка скалічена. З тих кого ще не розібрали на органи, з хлопчиків зроблять "яничар", а дівчатам взагалі довічний кошмар...
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29.09.2022 09:29 Ответить
Жили собі мирно в Маріуполі діти і дорослі, аж тут прийшли із Цапії їх спасати терористи, загнали всіх в підвали, батьків вбили, а дітей забрали. Ось і вся історія "щасливого дитинства" на Цапії.
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29.09.2022 09:33 Ответить
Потвора...
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29.09.2022 09:38 Ответить
Не факт що їх всіх зможемо повернути навіть після перемоги. Скільки ж біди ви накоїли, кляті зелені інфантіли!
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29.09.2022 09:41 Ответить
В цирку виступає розмовляючий крокодил.
Після вистави до нього тихенько підходить маленька дівчинка і питає;
--- Крокодильчику ,а як ти навчився розмовляти?!
По морді тварини пробігла скупа крокодиляча сльоза:
--- Дівчинко, аби ти знала , як нас тут *******!
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29.09.2022 09:46 Ответить
Перестали гимн петь.... .не раскрыта совсем тема Бандеры Степана андреевича--- садись, 2! В дневник и журнал.
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29.09.2022 10:01 Ответить
В концлагере Сралина по имени ГУЛАГ детки тоже любили чЛенина Сралина...детские концлагеря начинались в советском фильме Республика ШКИД...там все правда ...🤣
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29.09.2022 10:04 Ответить
дети с детских домов без родителей или дети при живых родителях, непонятно. Какую власть в этих городах выбирали , такое и население. А сирот можно воспитать как кому то нужно.
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29.09.2022 10:17 Ответить
Детки при Сталине стучали на своих родителей и отказывались от них.
Благодаря таким детишкам Сталин 30 миллионов закопал.
Таких детишек,плевавших на могилы своих родителей-ставили в пример и мешком пшеницы награждали.
Вот оно воспитание по кацапски.
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29.09.2022 10:43 Ответить
Кацапурі вірити, себе не поважати. А за кіднепінг ще відповіси в Гаазі, потворо мерзення.
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29.09.2022 10:55 Ответить
Бажаю щоб діти росіян зупинялися у розвитку в десятилітньому віці. ☹️
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29.09.2022 11:10 Ответить
як показують дії рф протягом 2022, в їх популяції інтелектуально-емоційний розвиток був заблокований на межі 5-6 років
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29.09.2022 11:22 Ответить
этой пробляди кацапской нужно матку вырвать чтобы такие не размножались!
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29.09.2022 13:59 Ответить
И кремлевский *********** всех в пупок перецеловал......................******** совка..............................
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29.09.2022 14:15 Ответить
 
 