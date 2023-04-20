Похищенные в Мариуполе дети "полюбили Россию", - детская омбудсмен РФ Львова-Белова
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Детская омбудсмен РФ Мария Львова-Белова рассказала, как 30 детей из Мариуполя, которых депортировали в Подмосковье во время полномасштабного вторжения, якобы перестали петь гимн Украины и полюбили Россию.
Об этом Львова-Белова заявила на брифинге в "Общественной палате РФ", сообщает Цензор.НЕТ.
Она рассказала, что родители якобы бросили детей в подвалах, затем россияне обнаружили их и вывезли в Подмосковье, где поселили по приемным семьям.
По словам российской чиновницы, сначала дети "отрицательно отзывались о президенте (России Владимире Путине. - Ред.), говорили всякие гадости, пели гимн Украины". Но в Подмосковье "интеграция начала происходить" и негативное отношение к стране-агрессору якобы "превратилось в любовь к России".
Львова-Белова заявила, что дети якобы отказываются возвращаться в Украину. Российский омбудсмен добавила, что ей "непонятны" основания, на которых власти Украины требуют возвращения этих детей.
По данным украинских властей, в РФ было незаконно вывезено более 2 тысяч детей. Назад вернули только 55.
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Хочеш по суті чи прізвище Фаріон, активує чіп у мозку?
Я не хочу образити твого діда, але щоб бути конюхом, трактористом, тобто не посадовою особою без керівництва та вищої освіти- комунякою ставати не потрібно, ти правий.
а ось Фаріон була комуністкою - і це факт
Назьіваєца "прішєй к піZ.. е рукав"...(
Треба"не перестали співати гімн України,***** полюбили росію"
Після вистави до нього тихенько підходить маленька дівчинка і питає;
--- Крокодильчику ,а як ти навчився розмовляти?!
По морді тварини пробігла скупа крокодиляча сльоза:
--- Дівчинко, аби ти знала , як нас тут *******!
Благодаря таким детишкам Сталин 30 миллионов закопал.
Таких детишек,плевавших на могилы своих родителей-ставили в пример и мешком пшеницы награждали.
Вот оно воспитание по кацапски.