Похищенные в Мариуполе дети "полюбили Россию", - детская омбудсмен РФ Львова-Белова

Детская омбудсмен РФ Мария Львова-Белова рассказала, как 30 детей из Мариуполя, которых депортировали в Подмосковье во время полномасштабного вторжения, якобы перестали петь гимн Украины и полюбили Россию.

Об этом Львова-Белова заявила на брифинге в "Общественной палате РФ", сообщает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что родители якобы бросили детей в подвалах, затем россияне обнаружили их и вывезли в Подмосковье, где поселили по приемным семьям.

По словам российской чиновницы, сначала дети "отрицательно отзывались о президенте (России Владимире Путине. - Ред.), говорили всякие гадости, пели гимн Украины". Но в Подмосковье "интеграция начала происходить" и негативное отношение к стране-агрессору якобы "превратилось в любовь к России".

Львова-Белова заявила, что дети якобы отказываются возвращаться в Украину. Российский омбудсмен добавила, что ей "непонятны" основания, на которых власти Украины требуют возвращения этих детей.

По данным украинских властей, в РФ было незаконно вывезено более 2 тысяч детей. Назад вернули только 55.

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