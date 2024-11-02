УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7825 відвідувачів онлайн
Новини
786 5

З’явився перший заклад зі статусом Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців, - Умєров

Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців

Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як зазначається, медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу українських героям після повернення з полону. Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони.

"Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів", - розповів Умєров.

Також читайте: Понад 45 країн підписали зобов’язання повернути в Україну захоплених Росією цивільних і військовополонених, - Коордштаб

За його словами, наразі Центр розрахований на 100 місць із можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок.

"Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров’я Міноборони", - додав Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін утворив Раду Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Автор: 

військовополонені (1016) військовослужбовці (4831) Умєров Рустем (673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто, чергова профанація, аде бабла підняли нормуль...
а резніков чорт, на яйцях крав. от лошара.
показати весь коментар
02.11.2024 15:44 Відповісти
І всіх своїх туди запхали, щоби не йшли на фронт. Так виглядає, що у всіх тих центрах працює більше "насєлєнія" ніж воює. А Залужний в Англії "толає речь", що Україна захищає Англію. А про свою країну він що, забув. Та в першу чергу захищає "насєлєніє", яке працює у всіх цих центрах і "вірить в ЗСУ", у всіх вигаданих центрах по підтримці правопорядку (пркуратура, поліція,супер генофон нації усякі шланги з ІТ та інших структур). Та взагалі, тут нема що казати. Що хотіли, то і маєте (2019 вам в допомгу)
показати весь коментар
02.11.2024 15:50 Відповісти
бредятина від імпотентвів від гундоса-щеневтіка
показати весь коментар
02.11.2024 16:23 Відповісти
Ну надо же где то пристраивать подальше от фронта своих друзей, ***-ей, и т.п.
показати весь коментар
02.11.2024 17:53 Відповісти
Шановні дописувачі - а ганчіррям по мармизі не бажаєте? Все там добре і з медперсоналом і з фахівцями реінтеграційної групи, серед яких є і ті, хто самі з полону повернулися.Не без нюансів, звісно, бо тільки досвід напрацьовують. Мене все цілком задовільнило. Проблема навпаки в тому, що цей центр лише зараз з'явився, тому і не без "дитячих хвороб". Я, якщо шо, півтора місяці тому з полону повернувся, а зараз там мої побратими з минулого обміну перебувають. Питання?
показати весь коментар
02.11.2024 18:47 Відповісти
 
 