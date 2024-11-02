З’явився перший заклад зі статусом Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців, - Умєров

Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як зазначається, медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу українських героям після повернення з полону. Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони.

"Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів", - розповів Умєров.

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За його словами, наразі Центр розрахований на 100 місць із можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок.

"Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров’я Міноборони", - додав Умєров.

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