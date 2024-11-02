Появилось первое заведение со статусом Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих, - Умеров
Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Как отмечается, медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь украинским героям после возвращения из плена. Соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны.
"Центр реинтеграции - это специализированный комплекс, который предоставляет все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также там осуществляются реинтеграционные меры и помощь в получении справок и восстановлении документов", - рассказал Умеров.
По его словам, сейчас Центр рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек.
"Мы также уже получили первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны", - добавил Умеров.
