Появилось первое заведение со статусом Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих, - Умеров

Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців

Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как отмечается, медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь украинским героям после возвращения из плена. Соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны.

"Центр реинтеграции - это специализированный комплекс, который предоставляет все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также там осуществляются реинтеграционные меры и помощь в получении справок и восстановлении документов", - рассказал Умеров.

Читайте: Более 45 стран подписали обязательство вернуть в Украину захваченных Россией гражданских и военнопленных, - Коордштаб

По его словам, сейчас Центр рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек.

"Мы также уже получили первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны", - добавил Умеров.

Читайте: Кабмин создал Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

тобто, чергова профанація, аде бабла підняли нормуль...
а резніков чорт, на яйцях крав. от лошара.
показать весь комментарий
02.11.2024 15:44 Ответить
І всіх своїх туди запхали, щоби не йшли на фронт. Так виглядає, що у всіх тих центрах працює більше "насєлєнія" ніж воює. А Залужний в Англії "толає речь", що Україна захищає Англію. А про свою країну він що, забув. Та в першу чергу захищає "насєлєніє", яке працює у всіх цих центрах і "вірить в ЗСУ", у всіх вигаданих центрах по підтримці правопорядку (пркуратура, поліція,супер генофон нації усякі шланги з ІТ та інших структур). Та взагалі, тут нема що казати. Що хотіли, то і маєте (2019 вам в допомгу)
показать весь комментарий
02.11.2024 15:50 Ответить
бредятина від імпотентвів від гундоса-щеневтіка
показать весь комментарий
02.11.2024 16:23 Ответить
Ну надо же где то пристраивать подальше от фронта своих друзей, ***-ей, и т.п.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:53 Ответить
Шановні дописувачі - а ганчіррям по мармизі не бажаєте? Все там добре і з медперсоналом і з фахівцями реінтеграційної групи, серед яких є і ті, хто самі з полону повернулися.Не без нюансів, звісно, бо тільки досвід напрацьовують. Мене все цілком задовільнило. Проблема навпаки в тому, що цей центр лише зараз з'явився, тому і не без "дитячих хвороб". Я, якщо шо, півтора місяці тому з полону повернувся, а зараз там мої побратими з минулого обміну перебувають. Питання?
показать весь комментарий
02.11.2024 18:47 Ответить
 
 