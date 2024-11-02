Появилось первое заведение со статусом Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих, - Умеров

Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как отмечается, медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь украинским героям после возвращения из плена. Соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны.

"Центр реинтеграции - это специализированный комплекс, который предоставляет все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также там осуществляются реинтеграционные меры и помощь в получении справок и восстановлении документов", - рассказал Умеров.

Читайте: Более 45 стран подписали обязательство вернуть в Украину захваченных Россией гражданских и военнопленных, - Коордштаб

По его словам, сейчас Центр рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек.

"Мы также уже получили первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны", - добавил Умеров.

Читайте: Кабмин создал Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными