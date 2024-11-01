Кабмин создал Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

В пятницу, 1 ноября, Кабинет Министров Украины распорядился создать Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом сообщает Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Совет Коордштаба - это высший руководящий орган в структуре Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными.

В частности, в состав Совета вошли министр обороны, глава СБУ, начальник ГУР Минобороны, министр внутренних дел, а также глава Службы внешней разведки и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Кроме этого, в составе Координационного штаба создали группу ведения переговорного процесса и региональные представительства (рабочие группы). Также здесь будет общественный совет, кандидатов в который будут отбирать на конкурсной основе.

"Принятые изменения будут способствовать более прозрачному процессу формирования списков на обмен, а также более эффективной работе по освобождению защитников Украины, которые находятся во вражеском плену", - заявили в Минреинтеграции.

Читайте также: При посредничестве Катара удалось получить списки пропавших без вести военных и письма украинских военнопленных, - Лубинец