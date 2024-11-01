РУС
Кабмин создал Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

В пятницу, 1 ноября, Кабинет Министров Украины распорядился создать Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом сообщает Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Совет Коордштаба - это высший руководящий орган в структуре Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными.

В частности, в состав Совета вошли министр обороны, глава СБУ, начальник ГУР Минобороны, министр внутренних дел, а также глава Службы внешней разведки и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Кроме этого, в составе Координационного штаба создали группу ведения переговорного процесса и региональные представительства (рабочие группы). Также здесь будет общественный совет, кандидатов в который будут отбирать на конкурсной основе.

"Принятые изменения будут способствовать более прозрачному процессу формирования списков на обмен, а также более эффективной работе по освобождению защитников Украины, которые находятся во вражеском плену", - заявили в Минреинтеграции.

+5
Знову придумали нікчемну структуру про структуру, щоб організувати структуру для керівництва структурою!
01.11.2024 18:03 Ответить
+5
Знову створили тему для пиляння грошей. Та доки це буде продовжуватися,плять?!
01.11.2024 18:22 Ответить
+4
....а створити Раду Координаційного штабу з питань поводження , наприклад , з звичайними українськими пенсіонерами , з цими жебраками , яких мільйони , і яких геноцидять кожен рік ПФУ , Мінсоцполітики , шмигло та інші ...?.......
01.11.2024 18:14 Ответить
Треба ще раз вибрати Зеленського. Він їм покаже!!!
01.11.2024 18:28 Ответить
Вірно!)))
01.11.2024 19:33 Ответить
Рога та копита. Класика! Стара історія...
01.11.2024 18:41 Ответить
У Кордиаційному центрі повині бути наші військовополонені,які повернулися з полону.Вони налагодять поводження з кацапськими уйобками-полонегними.
01.11.2024 18:51 Ответить
Так, до складу Ради увійшли міністр оборони, голова СБУ, начальник ГУР Міноборони, міністр внутрішніх справ, а також голова Служби зовнішньої розвідки Джерело:

Акуеть, да то Рада національної безпеки і оборони України, только зеденка не хватает с дерьмаком.
01.11.2024 20:42 Ответить
Ну и сколько блатных пристроили ?
01.11.2024 21:35 Ответить
 
 