Кабмин создал Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
В пятницу, 1 ноября, Кабинет Министров Украины распорядился создать Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Об этом сообщает Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Совет Коордштаба - это высший руководящий орган в структуре Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными.
В частности, в состав Совета вошли министр обороны, глава СБУ, начальник ГУР Минобороны, министр внутренних дел, а также глава Службы внешней разведки и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
Кроме этого, в составе Координационного штаба создали группу ведения переговорного процесса и региональные представительства (рабочие группы). Также здесь будет общественный совет, кандидатов в который будут отбирать на конкурсной основе.
"Принятые изменения будут способствовать более прозрачному процессу формирования списков на обмен, а также более эффективной работе по освобождению защитников Украины, которые находятся во вражеском плену", - заявили в Минреинтеграции.
