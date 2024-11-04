Міноборони запустило бета-тестування відстрочок у "Резерв+". Повноцінно сервіс запрацює за кілька днів

У застосунку "Резерв+" розпочалося бета-тестування продовження дії відстрочок від мобілізації онлайн.

Про це заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні розпочинаємо бета-тест онлайн-відстрочок у "Резерв+"! Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні", – написала заступниця міністра.

Вона запевнила, що повноцінного запуску послуги залишились "лічені дні".

Водночас Черногоренко зауважила, що продовжити дію відстрочки у додатку "Резерв+" можна лише після завершення її дії.

Читайте також: У Міноборони анонсували автоматичне оформлення відстрочок через "Резерв+". Які категорії будуть першими?

Як повідомлялося, раніше представники ТЦК пояснювали, що відстрочки від мобілізації по всій Україні надаються максимум на 90 днів. Тому наразі всі такі документи діють до 9 листопада, після цього відстрочку потрібно буде продовжувати. Наразі це не відбувається автоматично – чоловік повинен сам займатися цим процесом, подавши відповідну заяву.