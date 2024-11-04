Міноборони запустило бета-тестування відстрочок у "Резерв+". Повноцінно сервіс запрацює за кілька днів
У застосунку "Резерв+" розпочалося бета-тестування продовження дії відстрочок від мобілізації онлайн.
Про це заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні розпочинаємо бета-тест онлайн-відстрочок у "Резерв+"! Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні", – написала заступниця міністра.
Вона запевнила, що повноцінного запуску послуги залишились "лічені дні".
Водночас Черногоренко зауважила, що продовжити дію відстрочки у додатку "Резерв+" можна лише після завершення її дії.
Як повідомлялося, раніше представники ТЦК пояснювали, що відстрочки від мобілізації по всій Україні надаються максимум на 90 днів. Тому наразі всі такі документи діють до 9 листопада, після цього відстрочку потрібно буде продовжувати. Наразі це не відбувається автоматично – чоловік повинен сам займатися цим процесом, подавши відповідну заяву.
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