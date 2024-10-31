У Міноборони анонсували автоматичне оформлення відстрочок через "Резерв+". Які категорії будуть першими?

Під час наступного оновлення мобільного застосунку "Резерв+", яке очікується у листопаді, стане доступним сервіс для оформлення відстрочок від призову для окремих категорій чоловіків.

Про це заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Відстрочки реалізовані. Зараз активно тестуємо сервіс таких миттєвих електронних відстрочок. У листопаді, в наступному оновленні "Резерв+", цей сервіс обов'язково з'явиться", – пообіцяла посадовиця.

За словами заступниці міністра, першими електронні відстрочки зможуть отримати особи з інвалідністю, а також студенти й аспіранти. Пізніше їх отримають і багатодітні батьки.

"Зараз ми запускаємо насамперед відстрочки для людей із інвалідністю. І поступово працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок", – додала Черногоренко.

Черногоренко пояснила, що у застосунку "Резерв+" з’явиться можливість надіслати запит і "вже за лічені хвилини, якщо інформація про статус підтверджується в інших реєстрах, відтермінування довантажується прямо в застосунок і в електронний військовий обліковий кабінет".

Вона наголосила, що Міноборони рухається до того, щоб усі категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн.

"Ця функція стає можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами, це Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки. Ми маємо зробити обмін між державними реєстрами. І ця робота займає значний час. Запуск відстрочок – це один із наших пріоритетів", – сказала міністра оборони.

Як повідомлялося, раніше представники ТЦК пояснювали, що відстрочки від мобілізації по всій Україні надаються максимум на 90 днів. Тому наразі всі такі документи діють до 9 листопада, після цього відстрочку потрібно буде продовжувати. Наразі це не відбувається автоматично – чоловік повинен сам займатися цим процесом, подавши відповідну заяву.