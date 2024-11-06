Военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса, - Минобороны
Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ работают над созданием цифрового сервиса, который упростит процесс перевода между приоритетными воинскими частями. С этой целью в приложении Армия+ стартовал опрос, позволяющий военнослужащим высказать мнение о возможности смены места службы.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих.
"Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят. Благодаря опросу мы сможем усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии", - сказала она.
Сообщается, что опрос в приложении Армия+ продлится до 10 ноября и будет содержать 12 вопросов. Деперсонализированные результаты будут иметь непосредственное влияние на алгоритм перевода военнослужащихТакже в Минобороны напомнили, что функционал опросов был внедрен в приложении Армия+ в начале августа. За это время более 36 000 военных приняли участие в трех инициированных опросах.
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Цікаво у скільки грошей бюджетних нам обійдеться цей додаток..
Що заважає там обробляти рапорти на переведення???? Вигадати робити окремий застосунок, на кожну окрему дію міг придумати або повний довбодятел, або людина ака просто хоче нагріти руки на бюджеті
1. Оперативна доукомплектація бойових підрозділів
2. Накосити бабла на новий застосунок У той час, коли вже є Армія+, де також можно ввести рапорт на переведення, допіліть функцію узгодження і все (це доречі не складно)
С тією "доукомплектацією" взагалі подуріли! Так воно їм пече, що доходить до того, що вимагають від небойових підрозділів, виводити людину з штату ("в розпорядження бригади"), якщо вона щ якоїсь причини не виконує свої функції, у т.ч. наприклад захворіла!!!! А далі, роби з нею що хочеш, бо узгоджувати з твоїм підрозділом вже не треба
"...можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть" - тобто мова йде саме про власне бажання військовослужбовця перевестися туди, куди він хоче і де його готові прийняти. А от що саме може змусити командира підрозділу відпустити свого підлеглого - це вже питання. Я це так розумію...
Вони ж і так контролюють кібер-простір! Скільки вже було взломів?!
Telegramm, Viber, Сигнал, Instagramm - все переглядається і оцінюється розвідкою рф.
Зхаменіться, не афішуйте цю інформацію про військових!
Проблеми створюють негативні наслідки - два
Наслідки кажуть, що треба їх вирішувати - три
Держава створює ще щось (ще одну ланку, яка може бути проблемою) додаток - чотири.
То може, треба проблему прибрати, а не контролювати чи змінювати наслідки.
Типу, проблема вирішила сама себе по лікувати)