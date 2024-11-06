Военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса, - Минобороны

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ работают над созданием цифрового сервиса, который упростит процесс перевода между приоритетными воинскими частями. С этой целью в приложении Армия+ стартовал опрос, позволяющий военнослужащим высказать мнение о возможности смены места службы.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих.

"Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят. Благодаря опросу мы сможем усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии", - сказала она.

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Сообщается, что опрос в приложении Армия+ продлится до 10 ноября и будет содержать 12 вопросов. Деперсонализированные результаты будут иметь непосредственное влияние на алгоритм перевода военнослужащихТакже в Минобороны напомнили, что функционал опросов был внедрен в приложении Армия+ в начале августа. За это время более 36 000 военных приняли участие в трех инициированных опросах.

Читайте также: В "Резерв+" началось тестирование онлайн-отсрочок от мобилизации. Первыми могут принять участие студенты и аспиранты, - Черногоренко