РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8934 посетителя онлайн
Новости
4 093 16

Военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса, - Минобороны

Опитування в Армія+ щодо зміни місця служби

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ работают над созданием цифрового сервиса, который упростит процесс перевода между приоритетными воинскими частями. С этой целью в приложении Армия+ стартовал опрос, позволяющий военнослужащим высказать мнение о возможности смены места службы.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих.

"Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят. Благодаря опросу мы сможем усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии", - сказала она.

Также читайте: Минобороны внедряет новые программы психологического восстановления для военнослужащих

Сообщается, что опрос в приложении Армия+ продлится до 10 ноября и будет содержать 12 вопросов. Деперсонализированные результаты будут иметь непосредственное влияние на алгоритм перевода военнослужащихТакже в Минобороны напомнили, что функционал опросов был внедрен в приложении Армия+ в начале августа. За это время более 36 000 военных приняли участие в трех инициированных опросах.

Читайте также: В "Резерв+" началось тестирование онлайн-отсрочок от мобилизации. Первыми могут принять участие студенты и аспиранты, - Черногоренко

Автор: 

Минобороны (9453) военнослужащие (6204) приложение (170)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Всі бажаючі фізично не зможуть бути переведеними по власному бажанню, а отже, з'явиться ще одна корупційна кормушка для командування.
показать весь комментарий
06.11.2024 14:59 Ответить
+3
так дійсно вся проблема переведень заключається у застосунку "Єперевід+"...
Цікаво у скільки грошей бюджетних нам обійдеться цей додаток..
показать весь комментарий
06.11.2024 14:26 Ответить
+3
Тепер гру та фсб рф буде простіше вишукувати місця служби наших героїв ЗСУ?!
Вони ж і так контролюють кібер-простір! Скільки вже було взломів?!
Telegramm, Viber, Сигнал, Instagramm - все переглядається і оцінюється розвідкою рф.
Зхаменіться, не афішуйте цю інформацію про військових!
показать весь комментарий
06.11.2024 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
єЧастина
показать весь комментарий
06.11.2024 14:09 Ответить
Хто? Синки генералів МОУ та ГЗШСУ в поті лиця в столиці працюють? Заступниця, курва на кораблі не до добра.
показать весь комментарий
06.11.2024 14:23 Ответить
Заступниця міністра то міністриня.🤣
показать весь комментарий
06.11.2024 14:24 Ответить
Виявляють невдоволених. Знаю.🤣
показать весь комментарий
06.11.2024 14:26 Ответить
так дійсно вся проблема переведень заключається у застосунку "Єперевід+"...
Цікаво у скільки грошей бюджетних нам обійдеться цей додаток..
показать весь комментарий
06.11.2024 14:26 Ответить
відсутності застосунку
показать весь комментарий
06.11.2024 14:27 Ответить
Вже є застосунок армія+, в якому робляться рапорти.
Що заважає там обробляти рапорти на переведення???? Вигадати робити окремий застосунок, на кожну окрему дію міг придумати або повний довбодятел, або людина ака просто хоче нагріти руки на бюджеті
показать весь комментарий
07.11.2024 10:14 Ответить
Всі бажаючі фізично не зможуть бути переведеними по власному бажанню, а отже, з'явиться ще одна корупційна кормушка для командування.
показать весь комментарий
06.11.2024 14:59 Ответить
Це взагалі не про "всіх бажаючих". На цей двіж є тільки дві причини:

1. Оперативна доукомплектація бойових підрозділів

2. Накосити бабла на новий застосунок У той час, коли вже є Армія+, де також можно ввести рапорт на переведення, допіліть функцію узгодження і все (це доречі не складно)

С тією "доукомплектацією" взагалі подуріли! Так воно їм пече, що доходить до того, що вимагають від небойових підрозділів, виводити людину з штату ("в розпорядження бригади"), якщо вона щ якоїсь причини не виконує свої функції, у т.ч. наприклад захворіла!!!! А далі, роби з нею що хочеш, бо узгоджувати з твоїм підрозділом вже не треба
показать весь комментарий
07.11.2024 10:25 Ответить
В статті про це пишуть не зовсім так:
"...можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть" - тобто мова йде саме про власне бажання військовослужбовця перевестися туди, куди він хоче і де його готові прийняти. А от що саме може змусити командира підрозділу відпустити свого підлеглого - це вже питання. Я це так розумію...
показать весь комментарий
07.11.2024 10:47 Ответить
Тепер гру та фсб рф буде простіше вишукувати місця служби наших героїв ЗСУ?!
Вони ж і так контролюють кібер-простір! Скільки вже було взломів?!
Telegramm, Viber, Сигнал, Instagramm - все переглядається і оцінюється розвідкою рф.
Зхаменіться, не афішуйте цю інформацію про військових!
показать весь комментарий
06.11.2024 15:50 Ответить
А коли це сигнал взломували?
показать весь комментарий
07.11.2024 05:57 Ответить
Держава створює проблеми - раз
Проблеми створюють негативні наслідки - два
Наслідки кажуть, що треба їх вирішувати - три
Держава створює ще щось (ще одну ланку, яка може бути проблемою) додаток - чотири.
То може, треба проблему прибрати, а не контролювати чи змінювати наслідки.
Типу, проблема вирішила сама себе по лікувати)
показать весь комментарий
06.11.2024 19:50 Ответить
Це якась дурня, якою Гофмаршал Морковкін заставив займатися військових. Що б не нудьгували, блін.
показать весь комментарий
06.11.2024 21:50 Ответить
 
 