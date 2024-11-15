В "Армия+" появилась возможность онлайн-представления рапорта на перевод

В приложении "Армия+" с сегодняшнего дня заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь военнослужащие Вооруженных сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут", - отметил министр обороны Рустем Умеров.

Важно

Для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья;

Командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется - запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов;

В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность;

В случае отказа в "Армия+" обязательно указываются четкие причины. Например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года.









Постановление Кабмина от 12.11.2024 №1291 четко определяет все основания для отказа.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса.

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