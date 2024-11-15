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В "Армия+" появилась возможность онлайн-представления рапорта на перевод

В

В приложении "Армия+" с сегодняшнего дня заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь военнослужащие Вооруженных сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут", - отметил министр обороны Рустем Умеров.

Важно

  • Для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья;
  • Командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется - запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов;
  • В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность;
  • В случае отказа в "Армия+" обязательно указываются четкие причины. Например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года.

В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення
В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення
В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення
В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення

Постановление Кабмина от 12.11.2024 №1291 четко определяет все основания для отказа.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса.

Читайте также: 100 тыс. онлайн-отсрочек оформлены в приложении "Резерв+" за три дня, - Минобороны

Автор: 

армия (8490) Минобороны (9275) приложение (170)


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Топ комментарии
+2
бійці про це просили - їм зробили
чим Ви не раді?
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15.11.2024 08:52
+2
Те що для переводу між бойовими частинами потрібен дозвіл командира пускає всю цю затію до сраки. Вся проблема в тому що командири не погоджують переводи. З цим обмеження можна було тупо нічого не робити. Нічого не змінилось. Це просто піар-акція зелених підарів
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15.11.2024 08:57
+2
Чесно, вже заїбали з цією Армія+... Ну що таке рапорт? Це лише початок процесу, а там стільки погоджень повинно бути, що хрін хто кого переведе. Так написали, ніби рапорт це вже панацея до всіх проблем
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15.11.2024 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Це дуже пАтужний крок зєлєнскаво ! Тепер почнеться контрнаступ ? На Крим чи одразу ... на Донецьк ? Вова !
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15.11.2024 08:49 Ответить
бійці про це просили - їм зробили
чим Ви не раді?
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15.11.2024 08:52 Ответить
Те що для переводу між бойовими частинами потрібен дозвіл командира пускає всю цю затію до сраки. Вся проблема в тому що командири не погоджують переводи. З цим обмеження можна було тупо нічого не робити. Нічого не змінилось. Це просто піар-акція зелених підарів
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15.11.2024 08:57 Ответить
чим Ви читали ? - дозвіл командира непотрібний
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15.11.2024 08:59 Ответить
А ви чим читали?
В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду Джерело:
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15.11.2024 09:22 Ответить
"Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами.
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15.11.2024 09:23 Ответить
Прибрали погодження тільки першої ланки (безпосереднього командира). Переведення у армії досить складне і проходить у декілька ітерацій. При подальшому узгоджені, все одно потрібна згода вашого командування. Комбат якщо вас особисто не знає, полюбому спитає у вашого командира, чи той вас відпускає.... Той скаже що, "ні, людей і так мало, а на заміну прийшлють хз кого.."
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15.11.2024 10:15 Ответить
Тим, що перевестися ти можеш тільки:
А. С дозволу командира (захоче незазоче). Якщо ти нормальний, то скоріше за все не захоче! Відпускають тільки тиз, хто сильно проблемний (навіть звання можуть дати, щоб швидше тебе забрали. Таке собі легалізоване кріпацтво!
Б. У бойову частину! Саме для цього це і зробили -щоб швидше поповнювати! А зовсім не тому що "бійці просили"!!!!

Тобто, без ліквідації першого пункту, таке "спрощення" процедури, взагалі немає сенсу. Бо ти навіть поскаржитись на такі дії не має
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15.11.2024 10:07 Ответить
ПРоблемних не тільки відпускають, але і позбавляються. Для переводу потрібен дозвіл командира, натомість згода службовця - не потрібна. Тому хочеш ти чи не хочеш, а попідзуєш куди скажуть (в якусь саму кончену бригаду як правило), якщо не будеш іншу сраку (свого командира) лизати. (причому робиться це дуже швидко, буквально за пару днів на відміну від переводу який ти ініціюєш).
Натуральне рабство. Як було так і лишилося.
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16.11.2024 08:05 Ответить
бійці просили спростити перевод. А спроситли лише подання рапорту. Решта так і залишилось. Кріпацтво (і свавілля панів-командирів завдяки цьому) нікуди не зникло.
Короче Гнєзділов попрєжнєму передає всім пламєнний привіт )
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16.11.2024 07:55 Ответить
Чесно, вже заїбали з цією Армія+... Ну що таке рапорт? Це лише початок процесу, а там стільки погоджень повинно бути, що хрін хто кого переведе. Так написали, ніби рапорт це вже панацея до всіх проблем
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15.11.2024 09:07 Ответить
ну так в пресслужбах МО всю жизнь сидели мажоры, устроенные по звонкам, люди так далеки от армии, что пишут всякую хрень...
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15.11.2024 09:34 Ответить
а потом бородатые дети ноют, что 100т СЗЧ, сейчас люди потыкают в телефоне и поедут к мамкам картошку копать)))
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15.11.2024 09:32 Ответить
В "Армія+" зявилась нова кнопка, по суті, вона нічого не робить, але нехай буде
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15.11.2024 09:41 Ответить
А когда будет приложение "Дембель+" ?
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15.11.2024 12:00 Ответить
завтра все переведутся в печерскую бригаду нацгвардии, имени пикалова)))
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15.11.2024 12:08 Ответить
"Прічіна для аставлєнія пазіций может бить только адна - смєрть".
Камбріґ Серпілін.
К. Сіманафф. "Живиє і мьортвиє."
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15.11.2024 12:40 Ответить
 
 