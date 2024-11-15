В "Армия+" появилась возможность онлайн-представления рапорта на перевод
В приложении "Армия+" с сегодняшнего дня заработала функция подачи рапорта на смену места службы.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь военнослужащие Вооруженных сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут", - отметил министр обороны Рустем Умеров.
Важно
- Для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может понадобиться заключение ВВК для переводов по состоянию здоровья;
- Командирского согласия, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется - запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов;
- В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей за согласованием. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование требуется, если военный является офицером или занимает офицерскую должность;
- В случае отказа в "Армия+" обязательно указываются четкие причины. Например, переводы запрещены для военных, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или с момента предыдущего перевода по инициативе военного прошло менее года.
Постановление Кабмина от 12.11.2024 №1291 четко определяет все основания для отказа.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса.
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+2 Oleksiy Tym
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+2 Serhii Hurskyi #595534
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В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду Джерело:
А. С дозволу командира (захоче незазоче). Якщо ти нормальний, то скоріше за все не захоче! Відпускають тільки тиз, хто сильно проблемний (навіть звання можуть дати, щоб швидше тебе забрали. Таке собі легалізоване кріпацтво!
Б. У бойову частину! Саме для цього це і зробили -щоб швидше поповнювати! А зовсім не тому що "бійці просили"!!!!
Тобто, без ліквідації першого пункту, таке "спрощення" процедури, взагалі немає сенсу. Бо ти навіть поскаржитись на такі дії не має
Натуральне рабство. Як було так і лишилося.
Короче Гнєзділов попрєжнєму передає всім пламєнний привіт )
Камбріґ Серпілін.
К. Сіманафф. "Живиє і мьортвиє."