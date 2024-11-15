Зміна місця служби: за перший день роботи нової функції в "Армія+" подали 610 рапортів

За перший день роботи нової функції в "Армія+" військові вже подали 610 рапортівна зміну місця служби.

Про це в телеефірі заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на цю годину ми маємо 610 повністю оформлених, підписаних і відправлених в систему рапортів. Вважаємо, що це активний темп звернень військовослужбовців. Сподіваємось, що ця функція буде популярна", - сказала Черногоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "Армія+" з’явилась можливість онлайн-подання рапорту на переведення

За її словами, військовослужбовці можуть в декілька кліків ініціювати рапорт, заповнити його в своєму смартфоні у застосунку "Армія+" і розраховувати, що протягом 72 годин буде надіслана відповідь по результатах цього рапорту. Також Черногоренко поінформувала, що в застсоунку "Резерв+" вже понад 130 тисяч українських громадян скористалися відстрочками.

"9-го листопада 2024 року ми запустили сервіс для всіх громадян, які мають діюче пенсійне посвідчення за інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, що навчаються. Вже понад 130 тисяч громадян скористалися відстрочками і отримали позитивну відповідь. Це дуже вагомий результат", - додала заступниця міністра оборони.

Як повідомлялося, у застосунку "Армія+" відсьогодні запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.