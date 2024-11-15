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Зміна місця служби: за перший день роботи нової функції в "Армія+" подали 610 рапортів

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

За перший день роботи нової функції в "Армія+" військові вже подали 610 рапортівна зміну місця служби.

Про це в телеефірі заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Станом на цю годину ми маємо 610 повністю оформлених, підписаних і відправлених в систему рапортів. Вважаємо, що це активний темп звернень військовослужбовців. Сподіваємось, що ця функція буде популярна", - сказала Черногоренко.

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За її словами, військовослужбовці можуть в декілька кліків ініціювати рапорт, заповнити його в своєму смартфоні у застосунку "Армія+" і розраховувати, що протягом 72 годин буде надіслана відповідь по результатах цього рапорту. Також Черногоренко поінформувала, що в застсоунку "Резерв+" вже понад 130 тисяч українських громадян скористалися відстрочками.

"9-го листопада 2024 року ми запустили сервіс для всіх громадян, які мають діюче пенсійне посвідчення за інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, що навчаються. Вже понад 130 тисяч громадян скористалися відстрочками і отримали позитивну відповідь. Це дуже вагомий результат", - додала заступниця міністра оборони.

Як повідомлялося, у застосунку "Армія+" відсьогодні запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.

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Усі бажають служити в підрозділі протирки ковбаси спиртом.
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15.11.2024 21:02 Відповісти
Ну і? ЧИ буде жорстка реакція стосовно керівництва підрозділами з яких надійде найбільша кількість рапортів стосовно переводу? Очевидно що там де командування "гівно" багато військових будуть прагнути покинути такі частини. Це питання має монітритись і висновки мають робитися швидко.
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15.11.2024 21:04 Відповісти
Бажано не просто моніторити, а і робити повний аудит в тих бригадах. Масовий перевід солдат це ознака махінацій в бригаді. Взагалі то це погано, коли не перевіряються витрати і надходження на рахунках гівнюків командирів. Знаю майорів, які покупляли автівки 40-50к. баксів. Покупляли кафе і нерухомість. За що їм подавали тих майорів не зрозуміло. Ще 22 році бігали лейтенантами. Що вони самі собі нараховують по грошових виплатах ніхто не перевіряє. Що вони самі собі пишуть в бр також ніхто не перевіряє. Як можна служити з тим майором, якщо виявляється він пише в рапорті що був на бойовому чергуванні 10 днів, а фактично просидів у квартирці? Ха ха ха.
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16.11.2024 08:13 Відповісти
А скільки з них відхилять, 609, і тільки один узгодять начальника складу переведуть на зам., по тилу?
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15.11.2024 21:09 Відповісти
Нам соплі жувати не цікаво. Через 72 години просто скажіть скільки з 610 відхилили і все. Потеревеніти ні про що можете між собою за зачиненими дверима.
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15.11.2024 21:20 Відповісти
теперь премий полишат)
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15.11.2024 21:30 Відповісти
Тобто за 1 добу 610 військовослужбовців виявили бажання перевестися від некомпетентних гівнюків командирів. Нормальні бригади треба збільшувати до дивізій. А ті бригади, з яких солдати втікають перепрофільовувати на якісь інші діяльності. Ха ха ха.
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16.11.2024 07:57 Відповісти
 
 