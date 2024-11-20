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Новини Мобілізація
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У "Резерв+" вже доступна відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

У Резерв+ з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

У додатку "Резерв+" з'явилася послуга оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі", - зазначив він.

Як оформити відстрочку:

  1. Авторизуйтеся у Резерв+.
  2. ​Надішліть запит на оформлення відстрочки.
  3. ​Система автоматично перевірить ваш статус.

"Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі", - пояснив Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла закон про відстрочку від мобілізації родичів загиблих і зниклих безвісти на війні

"Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію в цілому 11 квітня 2024 року, а 17 квітня президент Володимир Зеленський підписав його.

Закон набрав чинності через місяць після офіційного оприлюднення, тобто 18 травня 2024 року. Схвалений 20 листопада законопроєкт 12104 вносить зміни до статті 23 Закону України про мобілізацію.

Читайте також: "Резерв+" планують перетворити на загальний рекрутинговий центр, що замінить ТЦК, - Умєров

Автор: 

Міноборони (7325) мобілізація (3032) додаток (474) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+6
Чим відрізняються діти з родини з 3-ма дітьми і з родини з 2-ма дітьми? Вони чимось особливі Чому батько 2-х дітей повинен захищати батька 3-х дітей, його дружину і його дітей.
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20.11.2024 18:05
+6
"держава опікуватиметься його дітьми" - обіцянка так собі...
Ми вже побачили, як держава опікується тими, хто повернувся з війни з інвалідністю.
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20.11.2024 18:11
+3
Поменяется очередная власть и не удивлюсь если услышим старую песню-мы вас туда не посылали..
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20.11.2024 18:15
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Чим відрізняються діти з родини з 3-ма дітьми і з родини з 2-ма дітьми? Вони чимось особливі Чому батько 2-х дітей повинен захищати батька 3-х дітей, його дружину і його дітей.
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20.11.2024 18:05 Відповісти
Ну якщо той батько працює на оборонку або задіяний до критичної інфраструктури - то чому б і ні?
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20.11.2024 18:13 Відповісти
В законі не сказано, що батько 3-х дітей повинен працювати на оборонку чи критичну інфраструктуру . Достатньо 3 дітей і воювати мають інші. Мабуть ті діти дужче потребують тата, чим ті, котрих у родині 1 чи 2.
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20.11.2024 18:49 Відповісти
Тим і відрізняються, що в них троє дітей а не двоє.
Хто не хочете служити, будь ласка, є цілком законна можливість "відкосити".
І не треба платити тих тисяч доларів різним МСЕКам, не треба перепливати ТИСУ, не треба ховатись від ТЦК.
Виховуєте трьох дітей і все ви вільний птах.
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20.11.2024 19:10 Відповісти
ну шановна то з якої сторони подивитись,якщо троє чи четверо дітей до 10 років то повірте це вообше не легко одній мамі з ними я знаю з практики особливо якщо вони всі похворіли.Ясно якщо троє дітей після 12років то трохи інша історія...Коли моя дружина їхала з двома малими дітьми за кордон це зовсім не та ситуація коли їхати з трьома малими дітьми,на третю просто немає ще двох рук от і все,і тобі потрібно постійно когось просити помогти...
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20.11.2024 19:14 Відповісти
Знаешь що, ти не маленький, розумів що чим більше дітей, тем тяжче і не буде хватати рук?? Розумів? Значить твої труднощі нікого не мають хвилювати!
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20.11.2024 22:16 Відповісти
Кацапи уже Україну ділять на три частини. Відстрочка багатодітним чоловікам тільки на пів року і - тотальна мобілізація. У разі загибелі батька держава опікуватиметься його дітьми. Годі плодити ухилянтів через оргазми!!!
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20.11.2024 18:07 Відповісти
"держава опікуватиметься його дітьми" - обіцянка так собі...
Ми вже побачили, як держава опікується тими, хто повернувся з війни з інвалідністю.
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20.11.2024 18:11 Відповісти
Поменяется очередная власть и не удивлюсь если услышим старую песню-мы вас туда не посылали..
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20.11.2024 18:15 Відповісти
Потрібно буде стріляти на голос того, хто буде таке ляпати своїм поганим язиком.
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20.11.2024 18:18 Відповісти
У школі після Перемоги:
- Петрику, скільки у тебе братиків і сестричок і що твій тато робив під час війни?
- Захищав Україну на фронті. Я один у сім"ї.
- Іванку, яка у тебе сім"я і які героїчні вчинки робив твій тато у лиху годину війни?
- Я маю дев"ятеро братиків і сестричок, а мій тато усі воєнні роки не злізав з мами.

Чудова справедливість. Чи не так, українці???
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20.11.2024 18:39 Відповісти
С херов ли чоловіки у кого 1 або 2 дитини, мае захищати папашу який не мае гальм в сексуальному питанні????? Країна одна на всіх, війна мае бути одна на всіх!!!!
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20.11.2024 22:15 Відповісти
 
 