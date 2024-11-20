У "Резерв+" вже доступна відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

У додатку "Резерв+" з'явилася послуга оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі", - зазначив він.

Як оформити відстрочку:

Авторизуйтеся у Резерв+. ​Надішліть запит на оформлення відстрочки. ​Система автоматично перевірить ваш статус.

"Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі", - пояснив Умєров.

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"Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію в цілому 11 квітня 2024 року, а 17 квітня президент Володимир Зеленський підписав його.

Закон набрав чинності через місяць після офіційного оприлюднення, тобто 18 травня 2024 року. Схвалений 20 листопада законопроєкт 12104 вносить зміни до статті 23 Закону України про мобілізацію.

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