Мобилизовать мужчин от 50 лет нет смысла, потому что они уже не способны выполнять боевые задания, - "слуга народа" Вениславский

Боевые части отказываются мобилизовать мужчин в возрасте 50-60 лет, поскольку они уже не способны выполнять необходимые задачи. Есть два случая, когда эту категорию все же могут призвать.

Об этом заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат от "Слуги народа Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Директивой Сухопутных войск предусмотрено, что мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет будет проводиться по распоряжению Генштаба.

Он отметил, что законодательных изменений в этом вопросе нет.

Проблема в том, что боевые части отказываются набирать мобилизованных в возрасте от 50 лет. Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", - пояснил Вениславский.

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Когда их могут призвать в армию?

В то же время, отметил нардеп, данную категорию все же могут мобилизовать в двух случаях:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях, как пример, поваров, ремонтников.

"Но это ограниченное количество лиц, поэтому на сегодня граждане от 50 до 60 лет уже мобилизуются очень редко", - добавил Вениславский.

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Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.

Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.

Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.