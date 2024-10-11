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Новости мобилизации
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Мобилизовать мужчин от 50 лет нет смысла, потому что они уже не способны выполнять боевые задания, - "слуга народа" Вениславский

Веніславський розповів про мобілізацію чоловіків 50-60 років

Боевые части отказываются мобилизовать мужчин в возрасте 50-60 лет, поскольку они уже не способны выполнять необходимые задачи. Есть два случая, когда эту категорию все же могут призвать.

Об этом заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат от "Слуги народа Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Директивой Сухопутных войск предусмотрено, что мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет будет проводиться по распоряжению Генштаба.

Он отметил, что законодательных изменений в этом вопросе нет.

Проблема в том, что боевые части отказываются набирать мобилизованных в возрасте от 50 лет. Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", - пояснил Вениславский.

Читайте: Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению, - "слуга народа" Вениславский

Когда их могут призвать в армию?

В то же время, отметил нардеп, данную категорию все же могут мобилизовать в двух случаях:

  • если есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой есть потребность;
  • если речь идет о тыловых подразделениях, как пример, поваров, ремонтников.

"Но это ограниченное количество лиц, поэтому на сегодня граждане от 50 до 60 лет уже мобилизуются очень редко", - добавил Вениславский.

Также смотрите: Демобилизация мужчин до 25 лет обрушит отдельные участки нашего фронта, - Стефанчук. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.

Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.

Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.

Автор: 

призыв (743) мобилизация (2800) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+33
Точно! Бо ще до пенсії доживуть...
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11.10.2024 10:02
+19
А тепер поясніть те ж саме щодо 20-25 річних.
Вони з якої причини не можуть воювати?
Вони складають критичний робочий ресурс? Ні.
Вони є досвідченими фахівцями з багаторічним досвідом? Ні.
У них не вистачає здоров'я? Дурі та здоров'я у кожного на декількох "дідів" вистачить.
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11.10.2024 10:20
+18
Еге, зампотєх та ще й майор. Такі посади дорого коштують і вже зайняті потрібними людьми.
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11.10.2024 10:17
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Закон примите что бы после 50 воля-вольная вот тогда да. А так это только слова.
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11.10.2024 12:36 Ответить
Я був солдатом на війні у 18 - 20 років, а також три місяці на солдатській посаді у 53 роки.
Різниця як небо і земля. І це при тому, що по больнічках не шарився, від служби не косив.
Із 50 літнього об'єктивно не можна вичавити витривалість.
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11.10.2024 12:42 Ответить
Брехня. FPV-дрону або КАБу нема ніякої різниці,кого атакувати. В оборону як раз такі діди і потрібні. Натомість штурмувати треба молодими.
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11.10.2024 12:49 Ответить
Мы живем в мире
В котором ВСЕ уже придумано и опробовано до нас
В Израиле каждый школьник - уже в составе ЦАХАЛА
А у нас воюют дедушки
И вы хотите ,чтобы дедушки принесли нам победу?
It's impossible
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11.10.2024 12:55 Ответить
Українці дуже креативні, ********** експерименти. З останнього. А що буде якщо роззброїти країну, віддати ЯО, іншу зброю? А що буде якщо обирати у владу крадіїв і запроданців упродовж 30 років? А що буде якщо клоунів у владу обрати? О, війна трапилась, яка несподіванка! А що буде якщо воювати будуть старі діди, щоб середній вік захисника був 45 років? А молоді нехай дома посидять. Це ж цікаво!
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11.10.2024 13:53 Ответить
То,что вы написали - горькая правда
Креативить можно
Когда ты Швейцария
Но швейцарцы креативить в том, что касается жизни и безопасности - не любят
Они предпочитают ТИХУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
И любое свое решение ОБДУМЫВАЮТ
И если ты постучишь ЧЛЕНОМ ПО РОЯЛЮ
В Швейцарии у тебя нет шансов стать президентом
Швейцарцы только поржут
И то не все...
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11.10.2024 14:07 Ответить
Попахивает предвыборными лозунгами.Скоро договорняк.
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11.10.2024 13:15 Ответить
У деяких в 60 сил більше ніж у багатьох молодих.
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11.10.2024 13:20 Ответить
сили, але аж ніяк не швидкості
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11.10.2024 16:29 Ответить
Тоді 50+ мають право на виїзд з України, чому влада обмежує їх право людини на вибір місця проживання?
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11.10.2024 13:37 Ответить
Це називається "насрав і убіжав". Та ні, нехай сидять і чекають доки каци не прийдуть і не виправлять пряму кишку.

Всі ті хто заслужили жити або на фронті, або виїхали в 2010му та 2019му. Та й щось мені підказує що ваші одуванчики обрали керівником країни під час війни професійного блазня, а не військового з бойовим досвідом, бо саме такі найбільше і скиглять щоб їх випустили.
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12.10.2024 00:11 Ответить
Ага скажжіть це моєму тестю!!
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11.10.2024 14:22 Ответить
После 50 --- только в ОВС- обозно-вещевая служба - тылывые подразделения.
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11.10.2024 14:31 Ответить
А в логістиці я так розумію люди непотрібні...рембати, ремроти, роти логістчного забезпечення (водії та ватажники на складах і в бригадах), діловоди з досвідом менеджменту...ну нікому не потрібні
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11.10.2024 14:38 Ответить
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11.10.2024 19:21 Ответить
+ кухарі з ресторацій з досвідом роботи (щоб нормально готували, а не парашу накалапуцали), банщики, електрики, автослюсарі...і там не треба в окоп скакати...а людей не вистачає в наряд по їдальні
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11.10.2024 19:52 Ответить
Як має бути, імхо.. Мобілізація повноцінна для 21- 49 років. Мобілізація тільки да обмеженого переліку спеціальностей і посад, прописаних законом - 50-54 . Трудова мобілізація 55-60, мають працювати на оборонних підприємствах. Бо щоб хто не казав а штурмовики в 55+ це знущання над природою і здоровим глуздом.
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11.10.2024 15:21 Ответить
тупа недолуга зелень....
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11.10.2024 15:39 Ответить
охорону здоровя за 30 років перетворили на невідомо що. полікувати спину - гроші давай, а коли біда прийшла - то ти здоровий і крепкий.
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11.10.2024 16:08 Ответить
Коли вони закінчились - Веніславському дійшло? Коли закінчаться молоді - Вєнік скаже, що вони не знали, що їм потрібна була зброя.
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11.10.2024 16:17 Ответить
Мобилизовали в 54 года. Ранее, на волне долга, упросил чтобы признали пригодным. Мобилизовывали без действительной ВЛК. Дали пройти через 4 месяца. Комбата А4969 считаю брехуном и детоубийцей. Т.к. мое сложное оборудование по диагностике рака так и не работает - "незаменимых нет".... Брали для количества, ни образование, ни навыки никому не нужны. Офицеров в армии еще не видел, как и не слышал украинского языка - сплошные маты. Несу свою ношу как скотина для убоя.
Не жалуюсь, просто не хочу служить без здравого смысла.
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11.10.2024 17:30 Ответить
Тільки через 2,5 року стало доходити? Коли вже дійде, що без тотальної мобілізації найбільш боєздатного віку - 18-27 нам у війні не перемогти і вона буде затягуватись так, що й ці 18-27 таки підуть в неї але вже старшими і слабшими і з меншими шансами вижити?
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11.10.2024 17:59 Ответить
Підуть вже в штормz, поляків штурмувати, і вже ніхто не відмажеться.
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11.10.2024 19:57 Ответить
Мені здається, що треба з закордону тотально повернути
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12.10.2024 00:48 Ответить
Повертай
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12.10.2024 15:25 Ответить
Мені 49, я у віці 22 роки був визнаний обмежено придатним у воєнний час. А у віці 46 став придатним, хоча проблеми зі здоров'ям тільки додались, і то десятикратно. Ось вже 2 місяці я в ЗСУ, всі розуміють, що я такий собі боєць, але щоб мене демобілізувати, треба ще 100500 паперів підписати, тож процес це довгий. Між тим я замість приносити в економіку валюту і сплачувати податки в розмірі, що перевищують мою зарплату в ЗСУ, а також волонтерити на 5 моїх зарплат, сиджу у лісі і постійно хворію, бо хронічні захворювання мають властивість загострюватись. І, знову ж таки, замість лікуватись своїм коштом, я створюю навантаження на військових медиків. Зате начальник ТЦК поставив ще одну галочку.
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11.10.2024 18:46 Ответить
Якшо в тебе стільки валюти як ти розповідаєш - вже давно купив би собі справку і займався б тим шо перераховуєш, замість сидіти в лісі і xворіти! Але є сумніви щодо твоїх розумовиx здібностей.
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12.10.2024 15:28 Ответить
Вся штука в тому, що 50-ти річних вдвічі більше ніж 25-ти річних. От тому 50-т + і воюють.
У нас демографічна криза 30-ть років.
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11.10.2024 20:17 Ответить
Мені через 5 днів 59 років, і я вже півтора роки на війні. Тут кажуть, що діди потрібні в обороні - справжня дурниця. У піхоті видають купу речей, зброю, запасний б/к, коли це все висить на тобі, важить десь кілограмів 20. А в цьому ще треба бігти, бо хто не бігає довго не проживе. Крім того для оборони портібні окопи, які риють
саме ті, які потім в них сидітимуть. А це дуже важка праця, у старих копати багато не виходить. Рік тому мене взяли з обмеженою придатністю, знайшли мені роботу з документами, якусь користь приношу, но тепер такі посади зайняті, а учбові центри пропонують саме таких як я, але брати їх нік о не хоче і живуть вони в учбових центрах місяцями, а скоро будуть роками, бо. це двері які відриваються лише в один бік. Сюди зайти можна, але вийти ні. Нема закону аби людину звільнити з армії поки їй нема 60 років, чи ВЛК не визнало непридатним. Ці телепні у парламенті весь час думали як сюди більше людей засунути, а як повернути тих кто реально не здатен служити, про це подумати у них клепки не вистачило.
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12.10.2024 00:34 Ответить
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