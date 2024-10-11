Мобилизовать мужчин от 50 лет нет смысла, потому что они уже не способны выполнять боевые задания, - "слуга народа" Вениславский
Боевые части отказываются мобилизовать мужчин в возрасте 50-60 лет, поскольку они уже не способны выполнять необходимые задачи. Есть два случая, когда эту категорию все же могут призвать.
Об этом заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат от "Слуги народа Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Директивой Сухопутных войск предусмотрено, что мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет будет проводиться по распоряжению Генштаба.
Он отметил, что законодательных изменений в этом вопросе нет.
Проблема в том, что боевые части отказываются набирать мобилизованных в возрасте от 50 лет. Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", - пояснил Вениславский.
Когда их могут призвать в армию?
В то же время, отметил нардеп, данную категорию все же могут мобилизовать в двух случаях:
- если есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой есть потребность;
- если речь идет о тыловых подразделениях, как пример, поваров, ремонтников.
"Но это ограниченное количество лиц, поэтому на сегодня граждане от 50 до 60 лет уже мобилизуются очень редко", - добавил Вениславский.
Что предшествовало?
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал о принятии определенной директивы Командования Сухопутных войск ВСУ, которая запрещает призыв ограниченно годных в возрасте с 18 до 25 лет. Призыв будет возможен только по письменному согласию.
Он заявил, что текст директивы находится под грифом, поэтому публиковать его нельзя, но сама директива уже поступила в областные и районные ТЦК.
Также Гончаренко сообщал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.
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Різниця як небо і земля. І це при тому, що по больнічках не шарився, від служби не косив.
Із 50 літнього об'єктивно не можна вичавити витривалість.
В котором ВСЕ уже придумано и опробовано до нас
В Израиле каждый школьник - уже в составе ЦАХАЛА
А у нас воюют дедушки
И вы хотите ,чтобы дедушки принесли нам победу?
It's impossible
Креативить можно
Когда ты Швейцария
Но швейцарцы креативить в том, что касается жизни и безопасности - не любят
Они предпочитают ТИХУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
И любое свое решение ОБДУМЫВАЮТ
И если ты постучишь ЧЛЕНОМ ПО РОЯЛЮ
В Швейцарии у тебя нет шансов стать президентом
Швейцарцы только поржут
И то не все...
Всі ті хто заслужили жити або на фронті, або виїхали в 2010му та 2019му. Та й щось мені підказує що ваші одуванчики обрали керівником країни під час війни професійного блазня, а не військового з бойовим досвідом, бо саме такі найбільше і скиглять щоб їх випустили.
Не жалуюсь, просто не хочу служить без здравого смысла.
У нас демографічна криза 30-ть років.
саме ті, які потім в них сидітимуть. А це дуже важка праця, у старих копати багато не виходить. Рік тому мене взяли з обмеженою придатністю, знайшли мені роботу з документами, якусь користь приношу, но тепер такі посади зайняті, а учбові центри пропонують саме таких як я, але брати їх нік о не хоче і живуть вони в учбових центрах місяцями, а скоро будуть роками, бо. це двері які відриваються лише в один бік. Сюди зайти можна, але вийти ні. Нема закону аби людину звільнити з армії поки їй нема 60 років, чи ВЛК не визнало непридатним. Ці телепні у парламенті весь час думали як сюди більше людей засунути, а як повернути тих кто реально не здатен служити, про це подумати у них клепки не вистачило.