Мобілізувати чоловіків від 50 років немає сенсу, бо вони вже не здатні виконувати бойові завдання, - "слуга народу" Веніславський
Бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати.
Про це заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Директивою Сухопутних військ передбачено, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років проводитиметься за розпорядженням Генштабу.
Він зазначив, що законодавчих змін у цьому питанні немає.
Проблема в тому, що бойові частини відмовляються набирати мобілізованих віком від 50 років. Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу", - пояснив Веніславський.
Коли їх можуть призвати до війська?
Водночас, зауважив нардеп, дану категорію все ж можуть мобілізувати у двох випадках:
- якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;
- якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.
"Але це обмежена кількість осіб, тож на сьогодні громадяни від 50 до 60 років уже мобілізуються дуже рідко", - додав Веніславський.
Що передувало?
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.
Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.
Також Гончаренко повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.
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Різниця як небо і земля. І це при тому, що по больнічках не шарився, від служби не косив.
Із 50 літнього об'єктивно не можна вичавити витривалість.
В котором ВСЕ уже придумано и опробовано до нас
В Израиле каждый школьник - уже в составе ЦАХАЛА
А у нас воюют дедушки
И вы хотите ,чтобы дедушки принесли нам победу?
It's impossible
Креативить можно
Когда ты Швейцария
Но швейцарцы креативить в том, что касается жизни и безопасности - не любят
Они предпочитают ТИХУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
И любое свое решение ОБДУМЫВАЮТ
И если ты постучишь ЧЛЕНОМ ПО РОЯЛЮ
В Швейцарии у тебя нет шансов стать президентом
Швейцарцы только поржут
И то не все...
Всі ті хто заслужили жити або на фронті, або виїхали в 2010му та 2019му. Та й щось мені підказує що ваші одуванчики обрали керівником країни під час війни професійного блазня, а не військового з бойовим досвідом, бо саме такі найбільше і скиглять щоб їх випустили.
Не жалуюсь, просто не хочу служить без здравого смысла.
У нас демографічна криза 30-ть років.
саме ті, які потім в них сидітимуть. А це дуже важка праця, у старих копати багато не виходить. Рік тому мене взяли з обмеженою придатністю, знайшли мені роботу з документами, якусь користь приношу, но тепер такі посади зайняті, а учбові центри пропонують саме таких як я, але брати їх нік о не хоче і живуть вони в учбових центрах місяцями, а скоро будуть роками, бо. це двері які відриваються лише в один бік. Сюди зайти можна, але вийти ні. Нема закону аби людину звільнити з армії поки їй нема 60 років, чи ВЛК не визнало непридатним. Ці телепні у парламенті весь час думали як сюди більше людей засунути, а як повернути тих кто реально не здатен служити, про це подумати у них клепки не вистачило.