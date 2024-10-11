Мобілізувати чоловіків від 50 років немає сенсу, бо вони вже не здатні виконувати бойові завдання, - "слуга народу" Веніславський

Бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати.

Про це заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Директивою Сухопутних військ передбачено, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років проводитиметься за розпорядженням Генштабу.

Він зазначив, що законодавчих змін у цьому питанні немає.

Проблема в тому, що бойові частини відмовляються набирати мобілізованих віком від 50 років. Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу", - пояснив Веніславський.

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Коли їх можуть призвати до війська?

Водночас, зауважив нардеп, дану категорію все ж можуть мобілізувати у двох випадках:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

"Але це обмежена кількість осіб, тож на сьогодні громадяни від 50 до 60 років уже мобілізуються дуже рідко", - додав Веніславський.

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Що передувало?

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.

Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.

Також Гончаренко повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.