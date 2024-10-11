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Новини Мобілізація
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Мобілізувати чоловіків від 50 років немає сенсу, бо вони вже не здатні виконувати бойові завдання, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський розповів про мобілізацію чоловіків 50-60 років

Бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати.

Про це заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Директивою Сухопутних військ передбачено, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років проводитиметься за розпорядженням Генштабу.

Він зазначив, що законодавчих змін у цьому питанні немає. 

Проблема в тому, що бойові частини відмовляються набирати мобілізованих віком від 50 років. Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу", - пояснив Веніславський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, - "слуга народу" Веніславський

Коли їх можуть призвати до війська?

Водночас, зауважив нардеп, дану категорію все ж можуть мобілізувати у двох випадках:

  • якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;
  • якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

"Але це обмежена кількість осіб, тож на сьогодні громадяни від 50 до 60 років уже мобілізуються дуже рідко", - додав Веніславський.

Читайте також: Прямий призов у військову частину: нові правила рекрутингу без візиту до ТЦК 

Що передувало?

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.

Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.

Також Гончаренко повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.

Автор: 

призов (432) мобілізація (3100) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+33
Точно! Бо ще до пенсії доживуть...
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11.10.2024 10:02
+19
А тепер поясніть те ж саме щодо 20-25 річних.
Вони з якої причини не можуть воювати?
Вони складають критичний робочий ресурс? Ні.
Вони є досвідченими фахівцями з багаторічним досвідом? Ні.
У них не вистачає здоров'я? Дурі та здоров'я у кожного на декількох "дідів" вистачить.
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11.10.2024 10:20
+18
Еге, зампотєх та ще й майор. Такі посади дорого коштують і вже зайняті потрібними людьми.
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11.10.2024 10:17
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Закон примите что бы после 50 воля-вольная вот тогда да. А так это только слова.
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11.10.2024 12:36 Відповісти
Я був солдатом на війні у 18 - 20 років, а також три місяці на солдатській посаді у 53 роки.
Різниця як небо і земля. І це при тому, що по больнічках не шарився, від служби не косив.
Із 50 літнього об'єктивно не можна вичавити витривалість.
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11.10.2024 12:42 Відповісти
Брехня. FPV-дрону або КАБу нема ніякої різниці,кого атакувати. В оборону як раз такі діди і потрібні. Натомість штурмувати треба молодими.
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11.10.2024 12:49 Відповісти
Мы живем в мире
В котором ВСЕ уже придумано и опробовано до нас
В Израиле каждый школьник - уже в составе ЦАХАЛА
А у нас воюют дедушки
И вы хотите ,чтобы дедушки принесли нам победу?
It's impossible
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11.10.2024 12:55 Відповісти
Українці дуже креативні, ********** експерименти. З останнього. А що буде якщо роззброїти країну, віддати ЯО, іншу зброю? А що буде якщо обирати у владу крадіїв і запроданців упродовж 30 років? А що буде якщо клоунів у владу обрати? О, війна трапилась, яка несподіванка! А що буде якщо воювати будуть старі діди, щоб середній вік захисника був 45 років? А молоді нехай дома посидять. Це ж цікаво!
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11.10.2024 13:53 Відповісти
То,что вы написали - горькая правда
Креативить можно
Когда ты Швейцария
Но швейцарцы креативить в том, что касается жизни и безопасности - не любят
Они предпочитают ТИХУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
И любое свое решение ОБДУМЫВАЮТ
И если ты постучишь ЧЛЕНОМ ПО РОЯЛЮ
В Швейцарии у тебя нет шансов стать президентом
Швейцарцы только поржут
И то не все...
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11.10.2024 14:07 Відповісти
Попахивает предвыборными лозунгами.Скоро договорняк.
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11.10.2024 13:15 Відповісти
У деяких в 60 сил більше ніж у багатьох молодих.
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11.10.2024 13:20 Відповісти
сили, але аж ніяк не швидкості
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11.10.2024 16:29 Відповісти
Тоді 50+ мають право на виїзд з України, чому влада обмежує їх право людини на вибір місця проживання?
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11.10.2024 13:37 Відповісти
Це називається "насрав і убіжав". Та ні, нехай сидять і чекають доки каци не прийдуть і не виправлять пряму кишку.

Всі ті хто заслужили жити або на фронті, або виїхали в 2010му та 2019му. Та й щось мені підказує що ваші одуванчики обрали керівником країни під час війни професійного блазня, а не військового з бойовим досвідом, бо саме такі найбільше і скиглять щоб їх випустили.
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12.10.2024 00:11 Відповісти
Ага скажжіть це моєму тестю!!
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11.10.2024 14:22 Відповісти
После 50 --- только в ОВС- обозно-вещевая служба - тылывые подразделения.
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11.10.2024 14:31 Відповісти
А в логістиці я так розумію люди непотрібні...рембати, ремроти, роти логістчного забезпечення (водії та ватажники на складах і в бригадах), діловоди з досвідом менеджменту...ну нікому не потрібні
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11.10.2024 14:38 Відповісти
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11.10.2024 19:21 Відповісти
+ кухарі з ресторацій з досвідом роботи (щоб нормально готували, а не парашу накалапуцали), банщики, електрики, автослюсарі...і там не треба в окоп скакати...а людей не вистачає в наряд по їдальні
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11.10.2024 19:52 Відповісти
Як має бути, імхо.. Мобілізація повноцінна для 21- 49 років. Мобілізація тільки да обмеженого переліку спеціальностей і посад, прописаних законом - 50-54 . Трудова мобілізація 55-60, мають працювати на оборонних підприємствах. Бо щоб хто не казав а штурмовики в 55+ це знущання над природою і здоровим глуздом.
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11.10.2024 15:21 Відповісти
тупа недолуга зелень....
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11.10.2024 15:39 Відповісти
охорону здоровя за 30 років перетворили на невідомо що. полікувати спину - гроші давай, а коли біда прийшла - то ти здоровий і крепкий.
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11.10.2024 16:08 Відповісти
Коли вони закінчились - Веніславському дійшло? Коли закінчаться молоді - Вєнік скаже, що вони не знали, що їм потрібна була зброя.
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11.10.2024 16:17 Відповісти
Мобилизовали в 54 года. Ранее, на волне долга, упросил чтобы признали пригодным. Мобилизовывали без действительной ВЛК. Дали пройти через 4 месяца. Комбата А4969 считаю брехуном и детоубийцей. Т.к. мое сложное оборудование по диагностике рака так и не работает - "незаменимых нет".... Брали для количества, ни образование, ни навыки никому не нужны. Офицеров в армии еще не видел, как и не слышал украинского языка - сплошные маты. Несу свою ношу как скотина для убоя.
Не жалуюсь, просто не хочу служить без здравого смысла.
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11.10.2024 17:30 Відповісти
Тільки через 2,5 року стало доходити? Коли вже дійде, що без тотальної мобілізації найбільш боєздатного віку - 18-27 нам у війні не перемогти і вона буде затягуватись так, що й ці 18-27 таки підуть в неї але вже старшими і слабшими і з меншими шансами вижити?
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11.10.2024 17:59 Відповісти
Підуть вже в штормz, поляків штурмувати, і вже ніхто не відмажеться.
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11.10.2024 19:57 Відповісти
Мені здається, що треба з закордону тотально повернути
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12.10.2024 00:48 Відповісти
Повертай
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12.10.2024 15:25 Відповісти
Мені 49, я у віці 22 роки був визнаний обмежено придатним у воєнний час. А у віці 46 став придатним, хоча проблеми зі здоров'ям тільки додались, і то десятикратно. Ось вже 2 місяці я в ЗСУ, всі розуміють, що я такий собі боєць, але щоб мене демобілізувати, треба ще 100500 паперів підписати, тож процес це довгий. Між тим я замість приносити в економіку валюту і сплачувати податки в розмірі, що перевищують мою зарплату в ЗСУ, а також волонтерити на 5 моїх зарплат, сиджу у лісі і постійно хворію, бо хронічні захворювання мають властивість загострюватись. І, знову ж таки, замість лікуватись своїм коштом, я створюю навантаження на військових медиків. Зате начальник ТЦК поставив ще одну галочку.
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11.10.2024 18:46 Відповісти
Якшо в тебе стільки валюти як ти розповідаєш - вже давно купив би собі справку і займався б тим шо перераховуєш, замість сидіти в лісі і xворіти! Але є сумніви щодо твоїх розумовиx здібностей.
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12.10.2024 15:28 Відповісти
Вся штука в тому, що 50-ти річних вдвічі більше ніж 25-ти річних. От тому 50-т + і воюють.
У нас демографічна криза 30-ть років.
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11.10.2024 20:17 Відповісти
Мені через 5 днів 59 років, і я вже півтора роки на війні. Тут кажуть, що діди потрібні в обороні - справжня дурниця. У піхоті видають купу речей, зброю, запасний б/к, коли це все висить на тобі, важить десь кілограмів 20. А в цьому ще треба бігти, бо хто не бігає довго не проживе. Крім того для оборони портібні окопи, які риють
саме ті, які потім в них сидітимуть. А це дуже важка праця, у старих копати багато не виходить. Рік тому мене взяли з обмеженою придатністю, знайшли мені роботу з документами, якусь користь приношу, но тепер такі посади зайняті, а учбові центри пропонують саме таких як я, але брати їх нік о не хоче і живуть вони в учбових центрах місяцями, а скоро будуть роками, бо. це двері які відриваються лише в один бік. Сюди зайти можна, але вийти ні. Нема закону аби людину звільнити з армії поки їй нема 60 років, чи ВЛК не визнало непридатним. Ці телепні у парламенті весь час думали як сюди більше людей засунути, а як повернути тих кто реально не здатен служити, про це подумати у них клепки не вистачило.
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12.10.2024 00:34 Відповісти
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