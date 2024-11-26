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Новини Мобілізація
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Немає підстав говорити, що законопроєкт про зменшення граничного віку до 55 років розглянуть найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський

Законопроєкт про зменшення граничного віку для мобілізації до 55 років

Законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу віку для мобілізації чоловіків з 60 років до 55, не розглянуть у Верховній Раді найближчим часом.

Про це в етері "Українського Радіо" заявив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нині "дуже складно" говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати.

Ворог, навпаки, нарощує свої мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами. Все це спрямовано у росії на збільшення кількості громадян, які залучені до армії країни-агресора. Тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні", - наголосив нардеп.

Веніславський додав, що "немає підстав" говорити, що законопроєкт розглянуть найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Веніславський про ідею розформувати ТЦК: Це точно гра проти України 

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський заявляв, що бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати. 

Що передувало?

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.

Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.

Також Гончаренко повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 місяців із ВНЗ відрахували понад 23 тисячі чоловіків, старших за 30 років, - Міносвіти

Автор: 

законопроєкт (3583) мобілізація (3017) Веніславський (284)


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Топ коментарі
+38
Зате у тебе, підар, є підстави говорити:
"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін Джерело:

Тож може вже час завалити їбальника?
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26.11.2024 20:37
+28
Вони НЕ сподіваються "воювати пенсіонерами".
Вони сподіваються просто З'ЕКОНОМИТИ (накрасти) на Пенсійному Фонду!
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26.11.2024 20:40
+28
Мобілізувати чоловіків від 50 років немає сенсу, бо вони вже не здатні виконувати бойові завдання, - "слуга народу" Веніславський Джерело: Пусть он определиться! Он "умный" "или красивый". В этом интервью он "выдал", что собирается дедами 55!+ устроить ротацию в действующих бригадах! Командиром роты его, в роту дедов 55+ и под угрозой расстрела, как командира не выполнившего задачу, нарезать полосу наступления или обороны! Все, в теплых креслах, почему то не головой, а местом, что в тепля думают! А так проветрился бы ( возраст соответствующий!) тем более петиция про призыв народных депутатов то же 25 тысяч набрала.
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26.11.2024 20:55
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а скільки років Хфедіним дітЯм ?
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26.11.2024 20:36 Відповісти
Зате у тебе, підар, є підстави говорити:
"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін Джерело:

Тож може вже час завалити їбальника?
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26.11.2024 20:37 Відповісти
Перед цим би його натовкти
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26.11.2024 20:42 Відповісти
Бусифікувати і десь через три місяці знайти на нолі. Бусифікувати МАКСИМАЛЬНО жорстко
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26.11.2024 21:31 Відповісти
Навіщо? У сенсі навіщо шукати? Невловимий педро на те й невловимий, про нього навіть зе! не згадав би. Бо юзаний кондом воно.
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26.11.2024 21:35 Відповісти
час авалити...
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26.11.2024 22:19 Відповісти
Час вже цій Зеленій шоблі йти геть!
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27.11.2024 07:15 Відповісти
У французький іноземний легіон (який за визначенням є росхідним) беруть до 40 років.
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26.11.2024 20:38 Відповісти
Навіщо так далеко ходити в поліції в 45 уже на пенсію відпускають, вважають, що після 45 вони вже не можуть фізично виконувати свої обов'язки.

Так воно і є в 42-45 уже всі спортсмени йдуть із спорту, що вважаються старими, хіба Тайсон ще може на якесь шоу вийти за 20 млн.
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26.11.2024 21:06 Відповісти
А яким чином "50" перетворилося на "55", хто і звідки "висмоктав" цей вік?
А все тому, що якісь 232 дебіла у ВР в 14-му році підняли планку до 60-ти...
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27.11.2024 10:41 Відповісти
Вони НЕ сподіваються "воювати пенсіонерами".
Вони сподіваються просто З'ЕКОНОМИТИ (накрасти) на Пенсійному Фонду!
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26.11.2024 20:40 Відповісти
За цим ''вені-пухом'' буцегарня плаче!
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26.11.2024 20:41 Відповісти
Він шо там за всіх рішає?
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26.11.2024 20:44 Відповісти
Пенсія була так близько...
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26.11.2024 20:48 Відповісти
"та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами."

То уже і вам так робити, ні?
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26.11.2024 20:50 Відповісти
Звісно нема - простий нарід розслабився, йому по хєр хто служить, аби не він, улюблений.
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26.11.2024 20:52 Відповісти
Мобілізувати чоловіків від 50 років немає сенсу, бо вони вже не здатні виконувати бойові завдання, - "слуга народу" Веніславський Джерело: Пусть он определиться! Он "умный" "или красивый". В этом интервью он "выдал", что собирается дедами 55!+ устроить ротацию в действующих бригадах! Командиром роты его, в роту дедов 55+ и под угрозой расстрела, как командира не выполнившего задачу, нарезать полосу наступления или обороны! Все, в теплых креслах, почему то не головой, а местом, что в тепля думают! А так проветрился бы ( возраст соответствующий!) тем более петиция про призыв народных депутатов то же 25 тысяч набрала.
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26.11.2024 20:55 Відповісти
Щоб не зменшувалась кількість громадян, яких можна мобілізувати, то потрібно мобілізувати ВР.
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26.11.2024 20:56 Відповісти
То й добре!
Значить Веніславський ще встигне послужити! Бо ж попередніх 3 років йому забракло, якось не до того було.
Так би мовити особистим прикладом "наростить мобілізаційні потуги".
Чи цей комісарський висерок воює тільки за чужими спинами, шляхом збільшення надходжень на особистий рахунок?
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26.11.2024 20:57 Відповісти
Відверто кажучи і у 50 вояка так собі. Але один дурник із "голосу", дехто юрчишин здається, пропонував збільшити перебування на військовій службі до 70, правда добровільно...
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26.11.2024 21:00 Відповісти
Є такі СМАЧНІ посади з яких тільки вперед ногоми деякі військові готові піти. А поки ТАМ годівничка - ВОНИ БУДУТЬ ЖЕРТИ
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26.11.2024 21:35 Відповісти
Це той під…р, у якого снаряди мнометні просто на передовій відсиріли?
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26.11.2024 21:05 Відповісти
так!!! цк той пітух що звинуватис брг в неправильному зберігання мін, через що вони відсиріли...
комбриги не видали солдатам термопечі на передову, для зберігання пороху, та грилі для сушки вистрілів... ну і випадково забули видати шампура та сітки-гриль... для нагрівання самих мін...
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26.11.2024 21:47 Відповісти
йому вже 55,може ще хай ****** служити?
живчик *******.
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26.11.2024 21:09 Відповісти
Мені 65. Але б був би у нагоді в тилових підрозділах. Не відмовлюсь від будь-якої робити. Навіть від чорнової. Звісно, що штурмовик з мене вже кепський.
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26.11.2024 21:09 Відповісти
Вы в армии сколько прослужили? Поверьте, из Вас даже сторож будет кепський в таком возрасте.
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26.11.2024 21:14 Відповісти
Відповім просто. Охоронцем не піду. Не тому, що кепський. Бо здатен виконувати більш складні завдання. Можу трусцою доставити кашу чи набої в окопи. Десь за тридцять км. Можу ремонтувати БТТ. Й вночі, й вдень. Але відновлююсь вже повільно. Тому цілодобову втому не потягну. Перепочинок потрібен.
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26.11.2024 21:24 Відповісти
В армии не спрашивают, пойду не пойду! И не спрашивают, что Вы умеете или хотите!
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26.11.2024 21:28 Відповісти
Юначе (не переймайтесь цим словом), я армію пройшов за двадцять два роки, а не за півтора чи два. І закінчив старшим офіцером. Давно це було. Тому не вчить мене. Добре ? ! Лише додам, що армії потрібні на різні професії різного рівня підготовки люди. І справа не у віці. А лише як правильно використати потрібну людину.
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26.11.2024 21:33 Відповісти
Я то же старший офицер и знаю, что такое суточный наряд кода спишь 2 часа в сутки, что такое двухсменный пост, который сутки отбарабанил ( это еще при сссре) И год по мобилизации отслужил! Поэтому знаю что говорю!
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26.11.2024 21:40 Відповісти
Ну ось і СЛАВНЕНЬКО. Що ви все знаєте про себе. А про мене знає ЛИШЕ Я ! Домовились ?
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26.11.2024 21:43 Відповісти
он тебе ж объяснил, что в армии всех уравнивают, а не выбирают кто и где может служить. Что то не похоже , что ты служил. Да и состояние организма у БОЛЬШИНСТВА с твоим не совпадает. Так что если бы добровольно было, то это одно, а принудительно совсем другое.
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01.01.2025 14:20 Відповісти
Це одоробало всього на рік старше за мене. Йому 55 років.
З задоволенням взяв би його до себе в штурмове відділення стрільцем - помічником гранатометника. А то нема кому за мною тягати по ріллі ті AT-4 та постріли до РПГ-7
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26.11.2024 21:14 Відповісти
Фєдя Веніславський 1969 р. народження, тобто Фєдє зараз 55 років. Чому Фєдя досі не в ЗСУ? Чому Фєдя досі не на фронті? Чи може Фєдя вирішив, що служити замість таких уйо..ков як він має будь який інший дядько 55-59 років? Фєдя, йо.. твою мєдь, тебе давно вже в мотопіхотному батальйоні зачекалися. Коли ти, курва Фєдя Вєніславський, замість пустопорожнього пі..дєжа, покажеш на власному прикладі, як в бронікє з каскою та з повним боєкомплектом пройти БЗВП, пройти полосу перешкод, а потім на нулі тримати першу лінію та штурмувати окопи тим кому 50+? Чи слуги зеленського принципово не служать в ЗСУ, бо хочуть бути схожі на вашого 4-разового верховного ухиляна зеленського?
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26.11.2024 21:27 Відповісти
Дідів треба мобілізувати і утилізувати. Не треба буде пенсію платити. Знаю такого діда, який працює в дві зміни, бо у його дочок чоловіки загинули, а онукам треба допомагати. Ще його треба мобілізувати
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26.11.2024 21:27 Відповісти
Взагалі краще поки не попадатися, навіть у 59
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26.11.2024 21:37 Відповісти
Не хоче падла Веніславський сам йти воювати! Хоче мене відправити в окопи, щоб я його захищав,щоб він замість мене мою пенсію отримував!
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26.11.2024 21:45 Відповісти
До речі! Утілізація дідів це вигідна для держави справа! Толку з них на фронті мало, але пенсії платити треба буде! І от, щоб не платити пенсії,то дідів на 0 для обнулення!
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26.11.2024 21:53 Відповісти
В Ізраїлі, який воює майже весь час, граничнийтермін перебування в резерві осіб які можуть бути залучені до збройних сил, складає 40-42 років для рядового складу та 45 років для офіцерського складу. У нас це середній вік збройних сил.
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26.11.2024 21:55 Відповісти
ЦАХАЛ - 19 - 49 років!
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26.11.2024 21:56 Відповісти
Якби ви потвори забеспечували військо дронами на 100%, то і людей стільки не гинуло б.
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26.11.2024 22:03 Відповісти
Все ж таки в унікальній країні живемо....
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26.11.2024 22:38 Відповісти
Оркостан нарощує армію заохочуючи грошами і списанням кредитів, у нас заохочують побиттям, бусифікацію і штрафами. Хм в чомусь є про лема але в чому ? 🤔🤔🤔🤔
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27.11.2024 01:12 Відповісти
 
 