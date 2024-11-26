Немає підстав говорити, що законопроєкт про зменшення граничного віку до 55 років розглянуть найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський
Законопроєкт, який пропонує знизити верхню межу віку для мобілізації чоловіків з 60 років до 55, не розглянуть у Верховній Раді найближчим часом.
Про це в етері "Українського Радіо" заявив член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, нині "дуже складно" говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати.
Ворог, навпаки, нарощує свої мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами. Все це спрямовано у росії на збільшення кількості громадян, які залучені до армії країни-агресора. Тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні", - наголосив нардеп.
Веніславський додав, що "немає підстав" говорити, що законопроєкт розглянуть найближчим часом.
Нагадаємо, раніше Федір Веніславський заявляв, що бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати.
Що передувало?
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.
Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.
Також Гончаренко повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, виданим Генштабом на конкретну особу.
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"Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін Джерело:
Тож може вже час завалити їбальника?
Так воно і є в 42-45 уже всі спортсмени йдуть із спорту, що вважаються старими, хіба Тайсон ще може на якесь шоу вийти за 20 млн.
А все тому, що якісь 232 дебіла у ВР в 14-му році підняли планку до 60-ти...
Вони сподіваються просто З'ЕКОНОМИТИ (накрасти) на Пенсійному Фонду!
То уже і вам так робити, ні?
Значить Веніславський ще встигне послужити! Бо ж попередніх 3 років йому забракло, якось не до того було.
Так би мовити особистим прикладом "наростить мобілізаційні потуги".
Чи цей комісарський висерок воює тільки за чужими спинами, шляхом збільшення надходжень на особистий рахунок?
комбриги не видали солдатам термопечі на передову, для зберігання пороху, та грилі для сушки вистрілів... ну і випадково забули видати шампура та сітки-гриль... для нагрівання самих мін...
живчик *******.
З задоволенням взяв би його до себе в штурмове відділення стрільцем - помічником гранатометника. А то нема кому за мною тягати по ріллі ті AT-4 та постріли до РПГ-7