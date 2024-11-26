За 5 місяців із ВНЗ відрахували понад 23 тисячі чоловіків, старших за 30 років, - Міносвіти

Упродовж квітня-серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 чоловіків, віком понад 30 років, які "уникали інших обов'язків", та через неуспішність і неявку на заняття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький у Facebook.

За його словами, за п'ять місяців відрахували 23 448 чоловіків, старших за 30 років через неуспішність, неявку на заняття та інші причини. Серед них 5805 відрахували після перевірок Державної служби якості освіти (ДСЯО), решту - за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти університетів.

Мабуть, відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи. Але з іншої сторони це ознака вимогливості наших закладів вищої освіти. І за таке дбайливе ставлення до забезпечення якості освітнього процесу слід подякувати керівникам наших університетів. Очевидно, що відраховані це ті "студенти", які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти, - ознака того, що система самоочищується", - зазначив Винницький.

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Крім того, заступник міністра освіти повідомив, що поліція поданнями ДСЯО відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадових осіб закладів вищої освіти.

Також Міносвіти позбавило ліцензій на провадження освітньої діяльності цілу низку закладів вищої освіти, де "масово зараховували чоловіків призовного віку", "публічно заявляючи про свої розцінки".

"Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде. У кожного українця є право на здобуття вищої освіти за конкурсом. Україна сьогодні й у майбутньому потребуватиме високоосвічених громадян. Для цього система має бути ціннісною, очищеною від надужиття", - резюмував Винницький.

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