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Новини
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За 5 місяців із ВНЗ відрахували понад 23 тисячі чоловіків, старших за 30 років, - Міносвіти

Відрахування чоловіків із ВНЗ, яким понад 30 років

Упродовж квітня-серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 чоловіків, віком понад 30 років, які "уникали інших обов'язків", та через неуспішність і неявку на заняття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький у Facebook.

За його словами, за п'ять місяців відрахували 23 448 чоловіків, старших за 30 років через неуспішність, неявку на заняття та інші причини. Серед них 5805 відрахували після перевірок Державної служби якості освіти (ДСЯО), решту - за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти університетів.

Мабуть, відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи. Але з іншої сторони це ознака вимогливості наших закладів вищої освіти. І за таке дбайливе ставлення до забезпечення якості освітнього процесу слід подякувати керівникам наших університетів. Очевидно, що відраховані це ті "студенти", які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти, - ознака того, що система самоочищується", - зазначив Винницький.

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Крім того, заступник міністра освіти повідомив, що поліція поданнями ДСЯО відкрила 8 кримінальних проваджень щодо посадових осіб закладів вищої освіти.

Також Міносвіти позбавило ліцензій на провадження освітньої діяльності цілу низку закладів вищої освіти, де "масово зараховували чоловіків призовного віку", "публічно заявляючи про свої розцінки".

"Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде. У кожного українця є право на здобуття вищої освіти за конкурсом. Україна сьогодні й у майбутньому потребуватиме високоосвічених громадян. Для цього система має бути ціннісною, очищеною від надужиття", - резюмував Винницький.

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За 5 місяців з українських ВНЗ відрахували понад 23 тис. чоловіків, старших за 30 років

Автор: 

Міносвіти (1409) студенти (429) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+8
Ге ж!
Стіко невбитих мужиків ще лишилося - шозанах???
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26.11.2024 15:09
+4
Тяга знань була більша за бажання воювати.
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26.11.2024 15:21
+3
Десь під 100 000 чоловіків віком 30+ додатково терміново поступили "вчитися". Це в порівнянні до 2021 року. Як всі хочуть бути розумними )))
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26.11.2024 15:20
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Ге ж!
Стіко невбитих мужиків ще лишилося - шозанах???
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26.11.2024 15:09 Відповісти
пан інсайдер, має точну інформацію?
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26.11.2024 15:18 Відповісти
Десь під 100 000 чоловіків віком 30+ додатково терміново поступили "вчитися". Це в порівнянні до 2021 року. Як всі хочуть бути розумними )))
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26.11.2024 15:20 Відповісти
Нагадую, що ще до війни, біржі праці давали ваучери на перенавчання , у тому числі на вищу освіту, саме людям не просто 30+, а тільки від 45+. Але це нікого не хвилювало.
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26.11.2024 15:26 Відповісти
між 30+ та 45+ величезна різниця, ні?
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26.11.2024 15:33 Відповісти
Саме так, тому не розумію, чому вас здивувало 30+
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26.11.2024 15:40 Відповісти
В 45+ майже ніхто в вузи не поступає, або таких мізер.
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26.11.2024 15:34 Відповісти
В мене тітка поступала в 45+, наприклад
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26.11.2024 15:41 Відповісти
Тяга знань була більша за бажання воювати.
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26.11.2024 15:21 Відповісти
І де зараз ці "понад 23 тисячі чоловіків, старших за 30 років"?
Вже зараховані до інших закладів вищої освіти?
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26.11.2024 15:43 Відповісти
Но с другой стороны это признак требовательности наших высших учебных заведений. И за такое бережное отношение к обеспечению качества образовательного процесса следует поблагодарить руководителей наших университетов Источник:

Эх....Если бы одного кандидата наук не умножили на ноль его кацапские друзья,то он бы всенепременно подтвердил требовательность наших ВУЗов.
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26.11.2024 18:11 Відповісти
 
 