За 5 месяцев из вузов отчислили более 23 тысяч мужчин старше 30 лет, - Минобразования
В течение апреля-августа 2024 года из украинских высших учебных заведений отчислили 23 448 мужчин в возрасте более 30 лет, которые "избегали других обязанностей", и из-за неуспеваемости и неявки на занятия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в Facebook.
По его словам, за пять месяцев отчислили 23 448 мужчин старше 30 лет из-за неуспеваемости, неявки на занятия и других причин. Среди них 5805 отчислили после проверок Государственной службы качества образования (ГСКО), остальные - по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования университетов.
Пожалуй, отчисление студентов не стоит считать положительным явлением для системы. Но с другой стороны это признак требовательности наших высших учебных заведений. И за такое бережное отношение к обеспечению качества образовательного процесса следует поблагодарить руководителей наших университетов. Очевидно, что отчисленные - это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избежания других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования - признак того, что система самоочищается", - отметил Винницкий.
Кроме того, заместитель министра образования сообщил, что полиция представлениями ГСКО открыла 8 уголовных производств в отношении должностных лиц высших учебных заведений.
Также Минобразования лишило лицензий на осуществление образовательной деятельности целый ряд высших учебных заведений, где "массово зачисляли мужчин призывного возраста", "публично заявляя о своих расценках".
"Такой профанации системы высшего образования МОН терпеть не будет. У каждого украинца есть право на получение высшего образования по конкурсу. Украина сегодня и в будущем будет нуждаться в высокообразованных гражданах. Для этого система должна быть ценностной, очищенной от злоупотреблений", - резюмировал Винницкий.
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Стіко невбитих мужиків ще лишилося - шозанах???
Вже зараховані до інших закладів вищої освіти?
Эх....Если бы одного кандидата наук не умножили на ноль его кацапские друзья,то он бы всенепременно подтвердил требовательность наших ВУЗов.