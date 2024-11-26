За 5 месяцев из вузов отчислили более 23 тысяч мужчин старше 30 лет, - Минобразования

В течение апреля-августа 2024 года из украинских высших учебных заведений отчислили 23 448 мужчин в возрасте более 30 лет, которые "избегали других обязанностей", и из-за неуспеваемости и неявки на занятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в Facebook.

По его словам, за пять месяцев отчислили 23 448 мужчин старше 30 лет из-за неуспеваемости, неявки на занятия и других причин. Среди них 5805 отчислили после проверок Государственной службы качества образования (ГСКО), остальные - по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования университетов.

Пожалуй, отчисление студентов не стоит считать положительным явлением для системы. Но с другой стороны это признак требовательности наших высших учебных заведений. И за такое бережное отношение к обеспечению качества образовательного процесса следует поблагодарить руководителей наших университетов. Очевидно, что отчисленные - это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избежания других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования - признак того, что система самоочищается", - отметил Винницкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены работники Одесского РТЦК, которые задерживали военнообязанных на блокпостах и требовали деньги за отсрочку, - ГБР. ФОТОрепортаж

Кроме того, заместитель министра образования сообщил, что полиция представлениями ГСКО открыла 8 уголовных производств в отношении должностных лиц высших учебных заведений.

Также Минобразования лишило лицензий на осуществление образовательной деятельности целый ряд высших учебных заведений, где "массово зачисляли мужчин призывного возраста", "публично заявляя о своих расценках".

"Такой профанации системы высшего образования МОН терпеть не будет. У каждого украинца есть право на получение высшего образования по конкурсу. Украина сегодня и в будущем будет нуждаться в высокообразованных гражданах. Для этого система должна быть ценностной, очищенной от злоупотреблений", - резюмировал Винницкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2025 году введут обязательную военную подготовку для студентов 3-го курса, она не связана с мобилизацией, - МОН