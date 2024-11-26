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За 5 месяцев из вузов отчислили более 23 тысяч мужчин старше 30 лет, - Минобразования

Відрахування чоловіків із ВНЗ, яким понад 30 років

В течение апреля-августа 2024 года из украинских высших учебных заведений отчислили 23 448 мужчин в возрасте более 30 лет, которые "избегали других обязанностей", и из-за неуспеваемости и неявки на занятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в Facebook.

По его словам, за пять месяцев отчислили 23 448 мужчин старше 30 лет из-за неуспеваемости, неявки на занятия и других причин. Среди них 5805 отчислили после проверок Государственной службы качества образования (ГСКО), остальные - по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования университетов.

Пожалуй, отчисление студентов не стоит считать положительным явлением для системы. Но с другой стороны это признак требовательности наших высших учебных заведений. И за такое бережное отношение к обеспечению качества образовательного процесса следует поблагодарить руководителей наших университетов. Очевидно, что отчисленные - это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избежания других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования - признак того, что система самоочищается", - отметил Винницкий.

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Кроме того, заместитель министра образования сообщил, что полиция представлениями ГСКО открыла 8 уголовных производств в отношении должностных лиц высших учебных заведений.

Также Минобразования лишило лицензий на осуществление образовательной деятельности целый ряд высших учебных заведений, где "массово зачисляли мужчин призывного возраста", "публично заявляя о своих расценках".

"Такой профанации системы высшего образования МОН терпеть не будет. У каждого украинца есть право на получение высшего образования по конкурсу. Украина сегодня и в будущем будет нуждаться в высокообразованных гражданах. Для этого система должна быть ценностной, очищенной от злоупотреблений", - резюмировал Винницкий.

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За 5 місяців з українських ВНЗ відрахували понад 23 тис. чоловіків, старших за 30 років

Автор: 

Минобразования (1735) студенты (665) мобилизация (2749)


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Топ комментарии
+8
Ге ж!
Стіко невбитих мужиків ще лишилося - шозанах???
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26.11.2024 15:09
+4
Тяга знань була більша за бажання воювати.
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26.11.2024 15:21
+3
Десь під 100 000 чоловіків віком 30+ додатково терміново поступили "вчитися". Це в порівнянні до 2021 року. Як всі хочуть бути розумними )))
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26.11.2024 15:20
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Ге ж!
Стіко невбитих мужиків ще лишилося - шозанах???
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26.11.2024 15:09 Ответить
пан інсайдер, має точну інформацію?
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26.11.2024 15:18 Ответить
Десь під 100 000 чоловіків віком 30+ додатково терміново поступили "вчитися". Це в порівнянні до 2021 року. Як всі хочуть бути розумними )))
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26.11.2024 15:20 Ответить
Нагадую, що ще до війни, біржі праці давали ваучери на перенавчання , у тому числі на вищу освіту, саме людям не просто 30+, а тільки від 45+. Але це нікого не хвилювало.
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26.11.2024 15:26 Ответить
між 30+ та 45+ величезна різниця, ні?
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26.11.2024 15:33 Ответить
Саме так, тому не розумію, чому вас здивувало 30+
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26.11.2024 15:40 Ответить
В 45+ майже ніхто в вузи не поступає, або таких мізер.
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26.11.2024 15:34 Ответить
В мене тітка поступала в 45+, наприклад
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26.11.2024 15:41 Ответить
Тяга знань була більша за бажання воювати.
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26.11.2024 15:21 Ответить
І де зараз ці "понад 23 тисячі чоловіків, старших за 30 років"?
Вже зараховані до інших закладів вищої освіти?
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26.11.2024 15:43 Ответить
Но с другой стороны это признак требовательности наших высших учебных заведений. И за такое бережное отношение к обеспечению качества образовательного процесса следует поблагодарить руководителей наших университетов Источник:

Эх....Если бы одного кандидата наук не умножили на ноль его кацапские друзья,то он бы всенепременно подтвердил требовательность наших ВУЗов.
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26.11.2024 18:11 Ответить
 
 