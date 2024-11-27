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Новости мобилизации
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"Слуга народа" Горбенко о рекрутинг-центрах в бригадах: Это первый шаг реформирования ТЦК, следующий – закрепление ТЦК за каждой воинской частью

Рекрутинг

Если каждая воинская часть будет иметь рекрутинговый центр, то уменьшится количество "отказников" и случаев самовольного оставления части военнослужащими.

Об этом сказал Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа", отвечая на вопрос о поручении командирам бригад создать штатное подразделение рекрутинга в боевых воинских частях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это первый шаг реформирования ТЦК. Я думаю, что следующий шаг - за каждой воинской частью будет закреплен территориальный центр комплектации. И еще раз подчеркиваю: бригада - это большое предприятие. И если у нас есть отдел рекрутинга, то это, в том числе, отдел обучения", - отметил он.

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Депутат добавил, что обучение - это предоставить возможность уметь сохранить жизнь.

"Поэтому, я думаю, что если каждая воинская часть будет иметь такой рекрутинг-центр и в дальнейшем за этими воинскими частями будет закреплено ТЦК, - они точно будут понимать... И, в том числе, у нас уменьшатся "отказники", СОЧ. Потому что они будут точно отбирать мотивированных ребят и, в том числе, и учить мотивации", - сказал Горбенко.

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На уточнение относительно его слов о том, что это первый шаг реформирования ТЦК, поэтому началась ли сейчас какая-то соответствующая реформа, парламентарий отметил, что перед Сухопутными войсками ранее была поставлена задача по реформированию ТЦК.

"Очень сейчас много сменилось руководителей. Они проходят там детекторы. И оставляют только тех, кто проходит детектор, и чист на руку", - сказал Горбенко.

Автор: 

мобилизация (2751) Горбенко Руслан (7) ТЦК (525) рекрутинг (130)


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Топ комментарии
+9
"Наступний крок реформування ТЦК" це - 15 років строгого режиму УСІМ робітникам ТЦК!!!
По бажанню, можуть обрати добровільну відправку на фронт...
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27.11.2024 18:30
+5
Вчити мотивації треба вас усіх, бронекодло. Бусифікувати і змусити пройти усе, що умовний Василь із Мокрої Калигірки знятий з трактора і відправлений на фронт після тижня учєбки був змушений пройти, поки ви крали усе підряд. Мотиватор ****.
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27.11.2024 18:27
+5
Наступним кроком буде це зміна ВЛК віку військовозобов"язанного! Зайшов на ВЛК 55-річним, а вийшов 35-річним!
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27.11.2024 18:28
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БРЕД і знову можливість сховатися
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27.11.2024 18:23 Ответить
Як же все своєчасно робить партія слугориг і Боневтік. Краще б не чіпав все те, що до нього працювало, а так звільнив всіх воєнкомів, зробив там бардак і бусифікацію. А паралельні з ними служби, такі як МСЕК і прикордонників просто корумпірував.
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27.11.2024 18:25 Ответить
Кого частина наловить, тими і буде воювати. А командир частини - це буде напівбог: захочу - то страчу, а захочу - помилую.
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27.11.2024 18:25 Ответить
Вчити мотивації треба вас усіх, бронекодло. Бусифікувати і змусити пройти усе, що умовний Василь із Мокрої Калигірки знятий з трактора і відправлений на фронт після тижня учєбки був змушений пройти, поки ви крали усе підряд. Мотиватор ****.
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27.11.2024 18:27 Ответить
Наступним кроком буде це зміна ВЛК віку військовозобов"язанного! Зайшов на ВЛК 55-річним, а вийшов 35-річним!
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27.11.2024 18:28 Ответить
Все ти знаєш, Дед Щукарь! Процедура омолажування у на 5 років у гастроэнтеролога і на 15 років у практолога.
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27.11.2024 18:47 Ответить
відправте горбенка у частину через рекрутинговий центр....а то відсіжуется падлюка зелена
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27.11.2024 18:28 Ответить
Дебільна ідея.

Бо далеко не кожна військова частина охоплює всі спеціальності, по яких може поставляти бійців ТЦК.
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27.11.2024 18:29 Ответить
Звісно, якщо мова іде просто про м'ясо без кваліфікації, то пофіг. Можна і так, як дебіли з СН роблять.
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27.11.2024 18:30 Ответить
"Наступний крок реформування ТЦК" це - 15 років строгого режиму УСІМ робітникам ТЦК!!!
По бажанню, можуть обрати добровільну відправку на фронт...
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27.11.2024 18:30 Ответить
В рекрути теж потрібно заманити -- добровольцями не идуть - а віина в розгарі
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27.11.2024 18:33 Ответить
Навіть знаю як. Дати право на ось це:

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27.11.2024 18:38 Ответить
Стоїть одна бригада в столиці, друга в обласному центрі, третья у селі. Далі продовжувати цей зелений пердеж про ТЦК у бригадах?
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27.11.2024 18:42 Ответить
горбенко, якщо вже надів форму - здай мандат та писдуй на передок як доброволець, навіщо тобі то тцк

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27.11.2024 18:43 Ответить
ти диви як я, 45ти річний ухилянт горбенко, це прикольно придумав з ТЦК

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27.11.2024 18:45 Ответить
О, вже шукають як би тцкунів на фронт не відправляти! Якщо будуть рекрутингові центри то бусифікаторів не треба буде!
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27.11.2024 18:46 Ответить
То тепер на "бусіках свободи "будуть емблеми різних бригад чи що? Маршрут прямісінько до окопів ...
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27.11.2024 18:47 Ответить
Мотивації не вчать, мотивацію створюють. І саме краще її створювати грошима і соц.пакетами.
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27.11.2024 18:53 Ответить
За роботу ТЦК, мобілізацію, випуск зброї та інше відповідає виключно пан Зеленський, він сам так виріший, коли підім'яв під себе всю владу. То його рішення і його відповідальність.
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27.11.2024 19:23 Ответить
вангую що не всі тцкашники виживуть в бойових частинах, враховуючи любов до них справжніх військових....
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27.11.2024 19:43 Ответить
Тільки змовчав ЗЕухилянт про те, що головним джерелом поповнення піхотних частин зараз стали в'язниці. Саме туди, а не в безглузді рекрутаційні центри, їздять кадровики частин.
ЗЕбіли просрали все пов'язане із залученням особового складу, розікрали на це скажені гроші, а зараз намагаються переконати суспільство що саме так все й планувалося Що це частина пАтужного плану й "кордони 1991го" будуть за 2÷3 тижні.
Будуть, але з такою мраЗЕтою у владі тільки західні.
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27.11.2024 20:02 Ответить
Замість одного ТЦК на район, тепер буде стільки, скільки маємо бригад?
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27.11.2024 23:57 Ответить
Это признак деградации державы и сползание в средневековые нормы, где и процветали разные рекрутинги. Начиная с 19 века во всех развитых странах появилась унитарная мобилизационная система и на ней вывезли две мировые войны и кучу более мелких, но достаточно кровавых
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28.11.2024 00:39 Ответить
 
 