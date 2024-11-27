"Слуга народа" Горбенко о рекрутинг-центрах в бригадах: Это первый шаг реформирования ТЦК, следующий – закрепление ТЦК за каждой воинской частью
Если каждая воинская часть будет иметь рекрутинговый центр, то уменьшится количество "отказников" и случаев самовольного оставления части военнослужащими.
Об этом сказал Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа", отвечая на вопрос о поручении командирам бригад создать штатное подразделение рекрутинга в боевых воинских частях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Это первый шаг реформирования ТЦК. Я думаю, что следующий шаг - за каждой воинской частью будет закреплен территориальный центр комплектации. И еще раз подчеркиваю: бригада - это большое предприятие. И если у нас есть отдел рекрутинга, то это, в том числе, отдел обучения", - отметил он.
Депутат добавил, что обучение - это предоставить возможность уметь сохранить жизнь.
"Поэтому, я думаю, что если каждая воинская часть будет иметь такой рекрутинг-центр и в дальнейшем за этими воинскими частями будет закреплено ТЦК, - они точно будут понимать... И, в том числе, у нас уменьшатся "отказники", СОЧ. Потому что они будут точно отбирать мотивированных ребят и, в том числе, и учить мотивации", - сказал Горбенко.
На уточнение относительно его слов о том, что это первый шаг реформирования ТЦК, поэтому началась ли сейчас какая-то соответствующая реформа, парламентарий отметил, что перед Сухопутными войсками ранее была поставлена задача по реформированию ТЦК.
"Очень сейчас много сменилось руководителей. Они проходят там детекторы. И оставляют только тех, кто проходит детектор, и чист на руку", - сказал Горбенко.
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Бо далеко не кожна військова частина охоплює всі спеціальності, по яких може поставляти бійців ТЦК.
По бажанню, можуть обрати добровільну відправку на фронт...
ЗЕбіли просрали все пов'язане із залученням особового складу, розікрали на це скажені гроші, а зараз намагаються переконати суспільство що саме так все й планувалося Що це частина пАтужного плану й "кордони 1991го" будуть за 2÷3 тижні.
Будуть, але з такою мраЗЕтою у владі тільки західні.