Сырский поручил создать штатное подразделение рекрутинга в каждой бригаде, - Генштаб

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", - говорится в сообщении.

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Справочно:

По инициативе Генерального штаба ВС Украины 1 октября 2024 года внесены изменения в постановление Правительства от 16 мая 2024 года № 560, нормами которого разрешено командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

До этого в Вооруженных Силах Украины функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны. На сегодня они и дальше активно развиваются и совершенствуют свои возможности.