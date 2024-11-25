Сырский поручил создать штатное подразделение рекрутинга в каждой бригаде, - Генштаб
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", - говорится в сообщении.
Справочно:
По инициативе Генерального штаба ВС Украины 1 октября 2024 года внесены изменения в постановление Правительства от 16 мая 2024 года № 560, нормами которого разрешено командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
До этого в Вооруженных Силах Украины функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны. На сегодня они и дальше активно развиваются и совершенствуют свои возможности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це вже не говорячи про дублювання функцій центрів рекрутингу та ТЦК.
Ідея гарна, а реалізація буде стандартною - через дупу.
Коли рекрутинг з такого як був дотепер перетворюється на команду свєрху, це нівелює існуючу систему, бо після того як тебе "рекрутнули" тебе відправлять куди? У той же тцк на влк. Тільки зараз на контракт ти реально можеш виявитися непридатним за здоров'ям, але у новій системі моментально підтягнеться сп і тебе соціально підтримають і супроводять прямо у стрільці.
які не воювали та не будуть воювати.
по принципу зевказівки.
в ТЦК лиш інваліди та жінки.
а я бачу молодих, здорових, з цицьками але без пісди...
тож не баби, а жирні, цицькаті хлопці.
точно теж саме буде в рекрутінгових підрозділах!!!