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Сырский поручил создать штатное подразделение рекрутинга в каждой бригаде, - Генштаб

рекрутинг буде в кожній бригаді

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны о рекрутинговых центрах: обратились 24 тыс. человек, несколько тысяч уже стали военнослужащими

Справочно:

По инициативе Генерального штаба ВС Украины 1 октября 2024 года внесены изменения в постановление Правительства от 16 мая 2024 года № 560, нормами которого разрешено командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

До этого в Вооруженных Силах Украины функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны. На сегодня они и дальше активно развиваются и совершенствуют свои возможности.

Автор: 

Александр Сырский (580) рекрутинг (130)


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Топ комментарии
+7
Тобто ще тилових посад в кожній бригаді. Адже мало хто організує цю службу з поранених, досвідчених військових шляхом їх ротації і т.п. Більшість просто набере ще тиловиків, і в результаті буде лише додано вакансі - рекрутер. Котрі будуть поряд з відеографом/SMMщиком/ютубером та маркетологом, і т.п. посадами що час від часу з'являються в вакансіях ЗСУ.
І це вже не говорячи про дублювання функцій центрів рекрутингу та ТЦК.

Ідея гарна, а реалізація буде стандартною - через дупу.
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25.11.2024 10:16
+7
45-летних пенсионеров-майоров/полковников надо куда-то пристраивать. Не в окопи же. Окопи это для електриков, трактористов и прочих работяг.
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25.11.2024 10:32
+4
Повзуче роздування штатів...далі створять міністерство мобілізації
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25.11.2024 10:55
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А до військової частини, ТЦК буде підвозити.
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25.11.2024 10:14 Ответить
Підуть у рекрути?
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25.11.2024 10:15 Ответить
Тобто ще тилових посад в кожній бригаді. Адже мало хто організує цю службу з поранених, досвідчених військових шляхом їх ротації і т.п. Більшість просто набере ще тиловиків, і в результаті буде лише додано вакансі - рекрутер. Котрі будуть поряд з відеографом/SMMщиком/ютубером та маркетологом, і т.п. посадами що час від часу з'являються в вакансіях ЗСУ.
І це вже не говорячи про дублювання функцій центрів рекрутингу та ТЦК.

Ідея гарна, а реалізація буде стандартною - через дупу.
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25.11.2024 10:16 Ответить
45-летних пенсионеров-майоров/полковников надо куда-то пристраивать. Не в окопи же. Окопи это для електриков, трактористов и прочих работяг.
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25.11.2024 10:32 Ответить
з МСЕК і ВЛК бригаду будуть формувати??
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25.11.2024 10:17 Ответить
А як потрапити на таку посаду? в шатний підрозділ.
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25.11.2024 10:26 Ответить
давно пора...
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25.11.2024 10:26 Ответить
здаюся, начебто все зрозуміло окрім "покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців". Це як? Скрутити(рекрутинг) і відразу об вербу(завербувати)?
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25.11.2024 10:28 Ответить
Ого, добровольця ще треба вербувати?
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25.11.2024 12:30 Ответить
Ну то розганяйте тцк! Для чого нам дублюючі ''кантори''? Своїх прилаштувати і гроші тягнути з порожньої казни!
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25.11.2024 10:35 Ответить
Ну розженуть тцк, залишать тільки сп і шо? По факту наділять "соціальну підтримку" повноваженнями розстрільних трійок.

Коли рекрутинг з такого як був дотепер перетворюється на команду свєрху, це нівелює існуючу систему, бо після того як тебе "рекрутнули" тебе відправлять куди? У той же тцк на влк. Тільки зараз на контракт ти реально можеш виявитися непридатним за здоров'ям, але у новій системі моментально підтягнеться сп і тебе соціально підтримають і супроводять прямо у стрільці.
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25.11.2024 10:56 Ответить
Повзуче роздування штатів...далі створять міністерство мобілізації
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25.11.2024 10:55 Ответить
І куратора планів зе!
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25.11.2024 10:57 Ответить
Сирок, на фронт, тварина кремлівська!!!
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25.11.2024 11:11 Ответить
це будуть штатні свояки, коханки та грошовиті (військові)
які не воювали та не будуть воювати.
по принципу зевказівки.
в ТЦК лиш інваліди та жінки.
а я бачу молодих, здорових, з цицьками але без пісди...
тож не баби, а жирні, цицькаті хлопці.
точно теж саме буде в рекрутінгових підрозділах!!!
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25.11.2024 11:22 Ответить
 
 