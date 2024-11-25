Сирський доручив створити штатний підрозділ рекрутингу в кожній бригаді, - Генштаб

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", - йдеться у повідомленні.

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Довідково:

З ініціативи Генерального штабу ЗС України 1 жовтня 2024 року внесено зміни до постанови Уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього в Збройних Силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. На сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.