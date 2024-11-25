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Сирський доручив створити штатний підрозділ рекрутингу в кожній бригаді, - Генштаб

рекрутинг буде в кожній бригаді

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони про рекрутингові центри: звернулися 24 тис. осіб, кілька тисяч вже стали військовослужбовцями

Довідково:

З ініціативи Генерального штабу ЗС України 1 жовтня 2024 року внесено зміни до постанови Уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього в Збройних Силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. На сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.

Автор: 

Сирський Олександр (607) Рекрутинг (143)


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Топ коментарі
+7
Тобто ще тилових посад в кожній бригаді. Адже мало хто організує цю службу з поранених, досвідчених військових шляхом їх ротації і т.п. Більшість просто набере ще тиловиків, і в результаті буде лише додано вакансі - рекрутер. Котрі будуть поряд з відеографом/SMMщиком/ютубером та маркетологом, і т.п. посадами що час від часу з'являються в вакансіях ЗСУ.
І це вже не говорячи про дублювання функцій центрів рекрутингу та ТЦК.

Ідея гарна, а реалізація буде стандартною - через дупу.
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25.11.2024 10:16
+7
45-летних пенсионеров-майоров/полковников надо куда-то пристраивать. Не в окопи же. Окопи это для електриков, трактористов и прочих работяг.
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25.11.2024 10:32
+4
Повзуче роздування штатів...далі створять міністерство мобілізації
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25.11.2024 10:55
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А до військової частини, ТЦК буде підвозити.
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25.11.2024 10:14 Відповісти
Підуть у рекрути?
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25.11.2024 10:15 Відповісти
Тобто ще тилових посад в кожній бригаді. Адже мало хто організує цю службу з поранених, досвідчених військових шляхом їх ротації і т.п. Більшість просто набере ще тиловиків, і в результаті буде лише додано вакансі - рекрутер. Котрі будуть поряд з відеографом/SMMщиком/ютубером та маркетологом, і т.п. посадами що час від часу з'являються в вакансіях ЗСУ.
І це вже не говорячи про дублювання функцій центрів рекрутингу та ТЦК.

Ідея гарна, а реалізація буде стандартною - через дупу.
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25.11.2024 10:16 Відповісти
45-летних пенсионеров-майоров/полковников надо куда-то пристраивать. Не в окопи же. Окопи это для електриков, трактористов и прочих работяг.
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25.11.2024 10:32 Відповісти
з МСЕК і ВЛК бригаду будуть формувати??
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25.11.2024 10:17 Відповісти
А як потрапити на таку посаду? в шатний підрозділ.
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25.11.2024 10:26 Відповісти
давно пора...
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25.11.2024 10:26 Відповісти
здаюся, начебто все зрозуміло окрім "покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців". Це як? Скрутити(рекрутинг) і відразу об вербу(завербувати)?
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25.11.2024 10:28 Відповісти
Ого, добровольця ще треба вербувати?
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25.11.2024 12:30 Відповісти
Ну то розганяйте тцк! Для чого нам дублюючі ''кантори''? Своїх прилаштувати і гроші тягнути з порожньої казни!
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25.11.2024 10:35 Відповісти
Ну розженуть тцк, залишать тільки сп і шо? По факту наділять "соціальну підтримку" повноваженнями розстрільних трійок.

Коли рекрутинг з такого як був дотепер перетворюється на команду свєрху, це нівелює існуючу систему, бо після того як тебе "рекрутнули" тебе відправлять куди? У той же тцк на влк. Тільки зараз на контракт ти реально можеш виявитися непридатним за здоров'ям, але у новій системі моментально підтягнеться сп і тебе соціально підтримають і супроводять прямо у стрільці.
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25.11.2024 10:56 Відповісти
Повзуче роздування штатів...далі створять міністерство мобілізації
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25.11.2024 10:55 Відповісти
І куратора планів зе!
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25.11.2024 10:57 Відповісти
Сирок, на фронт, тварина кремлівська!!!
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25.11.2024 11:11 Відповісти
це будуть штатні свояки, коханки та грошовиті (військові)
які не воювали та не будуть воювати.
по принципу зевказівки.
в ТЦК лиш інваліди та жінки.
а я бачу молодих, здорових, з цицьками але без пісди...
тож не баби, а жирні, цицькаті хлопці.
точно теж саме буде в рекрутінгових підрозділах!!!
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25.11.2024 11:22 Відповісти
 
 